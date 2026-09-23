Baja de patentes en CABA: quiénes abonarán menos y qué autos no pagan

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una reestructuración impositiva en el tributo a las Patentes Automotor que beneficiará de manera directa a los contribuyentes porteños durante el próximo ejercicio fiscal. Según la iniciativa oficial presentada por la gestión de Jorge Macri, seis de cada diez vehículos abonarán una tarifa inferior en 2027, mientras que el resto de los propietarios mantendrá la misma cifra nominal sin sufrir incrementos en sus boletas.

La medida quedará formalizada dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el cual ingresará a la Legislatura porteña el próximo miércoles 30 de septiembre para su correspondiente debate. De un parque automotor estimado en 1.630.000 unidades radicadas en la capital, el nuevo esquema garantiza que ningún conductor pague un monto de patente superior al liquidado en 2026, fijando reducciones de alícuotas en todos los tramos de valuación e introduciendo un cambio en los criterios de exención.

Esta modificación fiscal busca alivianar la carga impositiva sobre la clase media y los propietarios de vehículos particulares. Asimismo, la administración comunal decidió actualizar los límites de antigüedad para liberar del cobro a más automotores y sostener los incentivos impositivos destinados a las unidades de movilidad sustentable que circulan por la jurisdicción.

Quiénes no pagarán patente y cómo se dividirá el parque automotor

La propuesta enviada al Poder Legislativo reorganiza el cobro del tributo según el año de fabricación y el valor de mercado de las unidades. El desglose oficial del impacto sobre el total de vehículos registrados establece las siguientes categorías:

Exención ampliada por antigüedad: la exención total del impuesto reducirá su límite de radicación de 25 a 20 años. Con este cambio, unos 152.000 vehículos fabricados hasta 2007 (un 10% del total) dejarán de pagar la patente de forma definitiva a partir de 2027.

Rebaja directa para la mitad de los autos: el 50% de los conductores registrados en la Ciudad pagará un monto menor en cada cuota bimestral en comparación con lo abonado a lo largo de 2026.

Tarifas congeladas: cuatro de cada diez propietarios (alrededor del 40% del padrón) mantendrán exactamente el mismo valor nominal abonado durante el ejercicio actual.

Beneficios para autos eléctricos e híbridos: los modelos 100% eléctricos continuarán exentos por completo. En el caso de los vehículos híbridos, se mantendrá la exención total durante los primeros dos años, pasando a un esquema de pago progresivo desde el tercer año hasta abonar la tarifa completa a partir del sexto año de uso.

Ejemplos de ahorro y montos por modelo en las boletas bimestrales

El Gobierno de la Ciudad presentó proyecciones concretas para ilustrar cómo se reflejará el recorte en las facturas de los modelos de mayor circulación en el mercado. Un Renault Kwid modelo 2025, que actualmente paga $134.300 por cuota bimestral, pasará a abonar $72.000 en 2027, lo que representa una baja del 46% y un ahorro superior a $62.000 por boleta.

En el caso de un Peugeot 208 modelo 2023, la tarifa bimestral caerá de $136.500 a $87.800, logrando un recorte del 35% y un beneficio de casi $50.000 por pago. Para un Fiat Cronos modelo 2020, el monto bajará de $110.900 a $56.800 por boleta, reflejando una reducción del 49% y un ahorro de más de $54.000. Por su parte, un Volkswagen Gol modelo 2014 mantendrá congelada su cuota en $17.600, mientras que un Chevrolet Corsa modelo 2006 pasará de pagar $14.700 a quedar exento del tributo por superar los 20 años de antigüedad.