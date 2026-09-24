iProfesional comparó los valores de patentes de autos en provincia de Buenos Aires tras los anuncios de reducción de tarifas en territorio porteño

Con los nuevos montos de patentes para 2027, seis de cada diez vehículos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pagarán menos por el impuesto, con rebajas que llegarán casi al 50%. El resto pagará lo mismo, tal como anunció el gobierno porteño.

La baja alcanza a un parque de 1.630.000 autos y se incluirá en la Ley de Presupuesto que la Ciudad presentará en la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. Con este cambio, un auto que este hoy pagaría $134.300 por boleta bimestral, pasará a $72.000, una baja de 46%. Ahorrará más de $62.000 por boleta.

La gran pregunta es cómo quedará este impuesto frente al resto de las provincias, especialmente Buenos Aires, donde muchas personas viven los fines de semana, y tienen otro domicilio. Hoy, el mismo auto, paga $63.200 bimestral, es decir $316.000 anual en Provincia, frente a los $804.000 en CABA. Este monto será de $432.000 el año próximo, mientras que el primero se actualizará.

De esta manera, actualmente, Provincia es más bajo que CABA.

Cambios en la patente 2027 en CABA

Las comparaciones que se dieron en CABA para mostrar cómo será la patente en 2027 toma en cuenta los siguientes modelos:

Renault Kwid 2025: paga hoy $134.300 por boleta bimestral y pasará a $72.000, una baja de 46%.

paga hoy $134.300 por boleta bimestral y pasará a $72.000, una baja de 46%. Peugeot 208 2023: paga $136.500 por boleta bimestral y pasará a S$87.800

paga $136.500 por boleta bimestral y pasará a S$87.800 Fiat Cronos 2020: paga $110.900 por boleta bimestral y pasará a $56.800.

paga $110.900 por boleta bimestral y pasará a $56.800. Volkswagen Gol 2014: paga $17.600 y seguirá pagando lo mismo.

paga $17.600 y seguirá pagando lo mismo. Chevrolet Corsa 2006: paga $14.700 y desde 2027 no pagará nada, porque tiene más de 20 años y queda exento.

En el caso del Cronos, para Provincia de Buenos Aires, tomando como referencia el Drive 1.3 MT modelo 2020, cuya valuación 2026 es de $16.870.000, el cálculo de ARBA da $200.400 anuales, incluyendo la contribución y el Fondo Educativo. La base imponible para un usado es el 95% de la valuación.

Un Renault Kwid pagará menos patente en CABA en 2027, pero hoy es más bajo en Provincia.

Con estos valores el Cronos 2020 paga aproximadamente $465.000 menos por año de patente en Provincia que en CABA.

CABA acaba de anunciar que en 2027 el mismo Cronos pasará de $110.900 a $56.800 por bimestre. Eso significa unos $340.800 anuales, si se mantienen las seis boletas.

Así quedaría el panorama:

CABA 2026: $665.400 anuales

Provincia 2026: ≈ $200.400 anuales

CABA 2027 anunciado: $340.800 anuales

Por lo tanto, incluso con la rebaja anunciada por CABA para 2027, este Cronos seguiría teniendo una patente anual estimada menor en Provincia, tomando como referencia esa versión y valuación.

CABA está anunciando ahora una reducción muy fuerte para 2027, mientras que Provincia ya había aplicado una reducción en 2026 para el 75% de los vehículos. ARBA informó que tres de cada cuatro autos pagarían menos en 2026 y que la alícuota mínima pasó al 1%, con un máximo del 4,5%.

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", sostuvo Macri junto a su gabinete, según un comunicado oficial.

Qué autos pagarán menos o quedarán exentos de patentes

Según las cifras oficiales, el 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, pagará menos que este año.

Otro 40%, 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que en 2026.

Qué autos dejarán de pagar patente en CABA desde 2027

El 10% restante, 152.000 autos, dejará de pagar el impuesto porque la exención por antigüedad se amplía: hoy alcanza a los vehículos de 25 años y pasará a cubrir a los de 20.

Los autos eléctricos seguirán exentos, mientras que los híbridos mantienen el beneficio vigente: exención total los primeros dos años, pago progresivo desde el tercero y el total a partir del sexto.