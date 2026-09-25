El nuevo SUV chino Haval H7 4x4 sale 20.000 dólares menos que los rivales

La marca sumó dos versiones del modelo para el segmento D. Tienen todas las prestaciones para todoterreno, seguridad y confort. Los detalles

Haval presentó en la Argentina dos versiones del H7, un SUV del segmento D con diseño "boxy", que se ofrece con motor naftero 4x4, a u$s36.900, y con motor HEV, a u$s37.900.

Los precios de este modelo, que competirá con los más grandes de "estética cuadrada", se convirtieron en una de las sorpresas de la presentación, ya que hay poca diferencia entre ambos productos, a pesar de que, el híbrido, tiene la ventaja de contar con la exención del tributo extrazona del 35% por estar dentro del cupo de beneficios otorgado por el Gobierno.

Sin embargo, la marca apuesta a generar volumen con este producto que se mete de lleno a competir con el Baic BJ40 (que tiene precios desde u$s61.399), el Jetour T2 (desde u$s56.500) y otros de marcas generalistas como Ford Bronco Sport (desde u$s38.293) y Ford Bronco (u$s79.883). El objetivo, es mantenerse con este precio super atractivo, y hasta más económico que el HEV y que algunas versiones del hermano menor.

Así lo confirmó durante la presentación Alejandro Nicolini, director general de Grupo Antelo Argentina, "El H7 4x4 seguirá con ese precio estratégico para ir desarrollando la inserción del producto en el mercado. Es un producto que se podría producir en Brasil, y nuestro objetivo es ir fortaleciéndonos en productos fuera de cupo. Tiene un precio más agresivo que el H6 naftero. Se hizo mucho esfuerzo para tener un producto competitivo, pero no hay forma de seguir creciendo en GWM si no buscamos productos fuera de cupo", comentó.

Cómo es el nuevo Haval H7

El nuevo SUV de la marca china Haval mide 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho, 1,84 metros de alto y 2,93 metros de distancia entre ejes. Con su diseño "boxy", es decir, de líneas rectas, volúmenes marcados, laterales verticales, sigue la tendencia global y deja de lado el estilo redondeado.

De afuera se destaca por las barras de techo, sensor de lluvia, antena tipo tiburón, molduras decorativas de guardabarros, arranque remoto desde la llave y vidrios laterales traseros y luneta verdes.

Tiene la rueda de auxilio de tamaño completo, ubicada en el exterior de la parte trasera, y neumáticos diferenciados según versión: 255/60 R19 en la variante HEV y 265/60 R18 en la versión 4WD.

En confort, cuenta con pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, un instrumental digital de 12,3 pulgadas, Head Up Display de 9 pulgadas. La conectividad incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, reconocimiento de voz y un sistema de audio de 10 parlantes. En la versión 4WD suma amplificador independiente, con cuatro tweeters, cuatro woofers, un parlante central y un subwoofer, mientras que la HEV incorpora ajuste automático de volumen según la velocidad y puertos USB Type A y Type C en ambas filas de asientos.

El nuevo Haval H7 tiene pantalla de 15.6 pulgadas más instrumental digital.

El asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica de ocho posiciones, soporte lumbar de cuatro posiciones, memoria y función de bienvenida, mientras que el acompañante dispone de regulación eléctrica de cuatro posiciones.

El equipamiento se completa con techo panorámico con apertura, asientos tapizados en cuero y con ventilación en las plazas delanteras, segunda fila con respaldo regulable en dos posiciones, tapizado en cuero microfibra, consola central refrigerada, luces de ambiente multicolor, carga inalámbrica rápida de 50W, toma de corriente de 220V, tomas de 12V adelante y en el portaequipajes, y espejo retrovisor interior electrocromático.

Cómo son los motores del H7

El H7 se ofrece con dos tipos de motorización. La versión H7 2.0 Turbo 4WD está equipada con un motor naftero de cuatro cilindros y 2,0 litros que desarrolla 228 CV y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de 9 velocidades (9DCT). Uno de sus principales atributos es su sistema de tracción 4WD inteligente electrónicamente controlado, que incorpora además bloqueo electrónico del eje trasero.

El nuevo SUV trae auxilio original, preparado para el 4x4.

La configuración 4x4 permite seleccionar ocho modos de conducción de acuerdo con las condiciones del terreno: Estándar, Sport, Económico, Nieve, Barro, Arena, Césped/Camino irregular y AUTO, a los que se suman cinco modos específicos para el manejo en 2WD (Estándar, Sport, Económico, Nieve y AUTO). Exclusivos de esta versión son además el Crucero todoterreno ligero y el Modo Experto 4x4, recursos para la conducción off-road. Sus consumos declarados son de 11,1 L/100 km en ciudad, 6,4 L/100 km en ruta y 8,1 L/100 km en ciclo mixto.

En el caso de la versión hibrida H7 HEV 2WD combina un motor naftero 1.5 Turbo de cuatro cilindros, con 147 CV y 230 Nm, y un motor eléctrico de 174 CV y 300 Nm. El sistema híbrido autorrecargable alcanza una potencia combinada de 243 CV y un torque combinado de 530 Nm, administrados mediante una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

H7 HEV ofrece cuatro modos de conducción —Estándar, Sport, Económico y Nieve— y una gran optimización de consumo, con valores declarados de 4,3 L/100 km en ciudad, 5,8 L/100 km en ruta y 5,6 L/100 km en ciclo mixto.

Para ambas versiones, la suspensión delantera es tipo McPherson y la trasera independiente Multi-link. La dirección eléctrica asistida ofrece asistencia variable según la velocidad, con modos Deportivo, Confort y Ligero con memoria, y el sistema de frenos —a discos ventilados en ambos ejes en la versión 4WD y a discos ventilados adelante en la HEV— se completa con freno de estacionamiento eléctrico (EPB) y función Auto Hold. El selector de cambios es de tipo columna (stalk), lo que libera espacio en la consola central.

En seguridad tiene ADAS de serie, como Control Crucero Adaptativo con Stop & Go, advertencia de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, incluyendo detección de peatones y ciclistas, frenado autónomo en intersecciones, asistencia y centrado de carril, asistencia en congestiones y asistencia inteligente en crucero. A esto suma monitoreo de punto ciego y asistencia de cambio de carril, mantenimiento de carril de emergencia, advertencia de colisión trasera, advertencia de apertura de puertas, alerta lateral en reversa y reconocimiento de señales de tránsito con alerta de velocidad.

La dotación de seguridad se completa con seis airbags, cámara de visión periférica 360°, cuatro radares delanteros y cuatro traseros y un sistema de estacionamiento automático con retroceso guiado, mitigación de riesgo de vuelco (RMI), entre otros.

Precio y garantía de los H7

GWM Haval H7 ya está disponible en Argentina, con un precio de u$s36.900 para la versión 2.0 Turbo 4WD y u$s37.900 para la versión HEV 2WD.

Ambas versiones cuentan con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. En el caso de la versión híbrida, la batería cuenta además con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros.

Los colores disponibles para ambas versiones son blanco, negro, gris mate y gris claro.

Sobre la posventa Gonzalo Ibarzábal, nuevo director Comercial del grupo, explicó durante el lanzamiento: "GWM esta en el país desde 2018, con mucha historia, ha pasado por muchos momentos del país y seguirá estando. Esto es una mayor garantía para los clientes. Además, tiene una pata industrial en Brasil, que da mayor solidez de proyección", aseguró.