Fue un clásico modelo de la industria automotriz, económico y práctico. Ahora, volverá a fabricarse en versión 100 por ciento eléctrica

La francesa Citroën anunció la llegada de un modelo inspirado en el leganderio 2 CV, un clásico que dejó de fabricarse en 1990, y que ahora revive con la última tecnología.

Dentro del plan estratégico "FaSTLAne 2030", la marca, parte del grupo Stellantis, dará vida al modelo que encarna una nueva visión de la movilidad accesible: eléctrica, sencilla, versátil y muy atractiva.

Este concepto tan popular encaja con el posicionamiento de la marca como líder de la movilidad eléctrica accesible, que ofrece una mayor libertad de movimiento a un precio accesible.

En el Salón del Automóvil de París, en octubre de 2026, Citroën desvelará más detalles sobre este proyecto.

Cómo será el futuro auto inspirado en el 2 CV

Inspirado en el espíritu del original, este vehículo encarnará los valores esenciales que siempre han definido al 2 CV: accesibilidad, practicidad, versatilidad y un carácter distintivo en la calle..

Fiel al ADN de Citroën, la ambición es clara: imaginar el icono del mañana sin dejar de ser fiel al pliego de condiciones inicial del TPV que dio origen al 2 CV. Porque la verdadera innovación no consiste en añadir siempre más, sino en mejorar la vida y centrarse en lo que realmente importa.

Diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas, contribuirá al surgimiento de una nueva categoría de pequeños vehículos eléctricos asequibles, que ofrecen una mayor libertad de movimiento sin renunciar a la personalidad ni al atractivo.

Citroën anunció el regreso del 2 CV.

"Reinventar el 2CV del mañana es un reto y una responsabilidad inmensos. El 2CV original nunca se diseñó para convertirse en un icono. Lo fue porque ofrecía más libertad a la gente. El nuevo 2 CV perpetuará ese espíritu, no por nostalgia, sino reinventando su sencillez y accesibilidad para el mundo actual. Eléctrico. Esencial. Asequible. Humano. Al igual que el original democratizó en su día la movilidad, el nuevo 2 CV volverá a encantar a una nueva generación con la movilidad eléctrica gracias a un modelo muy deseable. El regreso del 2 CV no es simplemente el regreso de un nombre legendario. Es el regreso de una idea audaz y optimista del progreso. Una idea profundamente Citroën". Xavier Chardon – Director General de Citroën.

La historia del Citroën 2 CV

El Citroën 2CV nació en 1936 bajo el proyecto TPV (Toute Petite Voiture o auto muy pequeño) con la idea de motorizar a la Francia rural y obrera.

Pierre-Jules Boulanger, director de Citroën, pidió un vehículo capaz de transportar a cuatro personas y 50 kg de equipaje o productos agrícolas a 50 km/h, gastando muy poca nafta.

El 2 CV volverá en versión eléctrica.

En 1939 ya había listos unos 250 prototipos, pero la Segunda Guerra Mundial detuvo todo y obligó a esconderlos o destruirlos para evitar el espionaje industrial.

El 7 de octubre de 1948 se presentó en el Salón del Automóvil de París el modelo definitivo de dos cilindros y 9 CV. Fue criticado por su aspecto austero y lo llamaron el "patito feo", pero el público lo adoró tanto que pronto hubo hasta cinco años de lista de espera.

El modelo comenzó a fabricarse en Argentina en 1960, transformándose en un vehículo clásico de la clase trabajadora y de los jóvenes por su bajo costo de reparación.

La producción mundial terminó el 27 de julio de 1990 en Portugal, tras alcanzar más de 5 millones de unidades fabricadas.