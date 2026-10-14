El auto SUV chino MG ZS llega con motor naftero y a un precio tentador de u$s23.900
Puntos importantes
La china MG sumó una nueva versión del SUV chico ZS, que llegó al país hace un año con motor híbrido y en 2026 bajó de precio en su versión tope de gama.
Desde ahora, la marca ofrece dos nuevas versiones con motorización naftera, tal como también lo hizo con otro de sus modelos, el hatch MG3 naftero, cuyo lanzamiento fue en junio de este año
El SUV se puede elegir ahora en cuatro opciones, dos híbridas y dos nafteras, con precios desde 23.900 dólares.
En cuanto al motor, que es uno de los principales cambios, es naftero de 1.5 litros y 4 cilindros, que desarrolla 114 HP y 148 Nm de torque, asociado a una transmisión CVT. En el caso del tope de gama, el Luxury, tiene un motor 1.5 Turbo de 168 HP y 275 Nm de torque , con una respuesta más dinámica para quienes buscan mayores prestaciones sin resignar confort.
Equipamiento y dimensiones del MG ZS naftero
La gama MG ZS ICE se presenta en dos versiones. El Comfort funciona como puerta de entrada a la gama, con una configuración orientada al confort, la eficiencia y el uso cotidiano, mientras que la Luxury suma mayores prestaciones y un equipamiento más completo.
Con 4.430 mm de largo, 1.818 mm de ancho y 1.635 mm de alto, el MG ZS ICE es un SUV práctico para el día a día.
El baúl tiene una capacidad de 443 litros, con llantas de aleación bitono de hasta 18 pulgadas. En la versión Luxury, los faros son LED con control inteligente de luces altas.
Desde la versión Comfort, el MG ZS ICE incorpora encendido por botón, acceso sin llave, tapizados en cuero ecológico y techo panorámico eléctrico, además de salidas de ventilación para las plazas traseras y múltiples puertos USB.
En materia de conectividad, cuenta con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbrico, tablero digital de 7 pulgadas, cámara 360°, sensores de estacionamiento traseros y sistema de sonido con seis altavoces.
La versión Luxury suma climatizador automático, asiento del conductor con regulación eléctrica, asientos delanteros calefaccionados, cargador inalámbrico, portón trasero eléctrico y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, entre otros elementos.
Motores turbo, potencia y asistentes ADAS del MG ZS
La versión Comfort está equipada con un motor naftero de 1.5 litros y 4 cilindros, que desarrolla 114 HP y 148 Nm de torque, asociado a una transmisión CVT. Esta configuración está pensada para ofrecer una conducción confortable y eficiente, especialmente adaptada al uso cotidiano en ciudad como en ruta.
Por su parte, la versión Luxury incorpora un motor 1.5 Turbo de 168 HP y 275 Nm de torque , con una respuesta más dinámica para quienes buscan mayores prestaciones sin resignar confort.
Ambas configuraciones cuentan con tracción delantera (FWD) y un tanque de combustible de 55 litros.
En seguridad, el MG ZS ICE ofrece desde su versión Comfort un completo equipamiento de seguridad, con 4 airbags, frenos ABS con EBD, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos, asistencia de arranque en pendiente, control de descenso y freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.
Sobre esta base, la versión Luxury amplía la propuesta con 6 airbags y MG PILOT (ADAS), el paquete de asistencias avanzadas a la conducción de la marca, que incluye control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y asistente para atascos de tráfico, entre otras tecnologías.
Los precios de toda la gama son los siguientes:
- ZS Confort naftero: u$s23.900
- ZS Luxury naftero: u$s25.900
- ZS Confort Hybrid: u$s27.500
- ZS Luxury Hybrid: u$s29.900