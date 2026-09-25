La marca china de autos que "está en conversaciones" para fabricar en Argentina

Negociaciones avanzadas abrirían la puerta para que una nueva automotriz asiática fabrique vehículos en plantas locales y sume empleos

Geely podría convertirse en el próximo gran fabricante de autos en Argentina. La marca china está en conversaciones avanzadas para producir vehículos en el país, según confirmó Juan Azamendia, gerente general de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de Geely en el mercado local.

La revelación se dio durante una entrevista en el stream de Auto Test. Azamendia fue contundente al hablar del proyecto.

"En el contrato se estipula que existe esa posibilidad. Y a mí en mayo me lo dijeron en la cara", afirmó el ejecutivo. Según sus palabras, la automotriz china habla de volúmenes que irían desde 1.000, 2.000 hasta 3.000 autos, cifras iniciales que podrían crecer si el proyecto avanza según lo planificado.

Cuando los representantes de Geely visitaron el país, profundizaron el análisis. "Lo estamos considerando, sí", confirmó Azamendia.

La marca china ya tiene presencia comercial en Argentina desde hace varios años. Sus modelos compiten principalmente en el segmento de SUV, donde enfrenta a rivales de origen asiático y europeo.

Fabricar localmente le permitiría a Geely reducir costos de importación y acceder a beneficios del régimen automotriz del Mercosur. Además, le daría mayor estabilidad de suministro ante las fluctuaciones cambiarias.

Qué falta definir sobre la planta de Geely en Argentina

Por ahora, el proyecto está en fase de evaluación. No hay definiciones oficiales sobre aspectos clave del plan de fabricación.

Entre las incógnitas figuran:

Qué modelos se producirían en territorio argentino

Dónde se localizaría la planta industrial

Cuándo arrancaría la producción efectiva

Monto total de la inversión necesaria

Estos detalles deberán confirmarse en los próximos meses. La decisión final dependerá de factores como la estabilidad económica del país, las condiciones impositivas y los acuerdos con proveedores locales de autopartes.

La llegada de una automotriz china de este calibre representaría un impulso significativo para la industria local. Geely es parte del grupo empresario que controla Volvo, Polestar y tiene participación en Mercedes-Benz.

El Gobierno reasignó 865 cupos para importar autos electrificados

En otra noticia clave para el sector, el Gobierno nacional redistribuyó cupos de importación de vehículos electrificados con beneficios arancelarios. La medida salió publicada en el Boletín Oficial esta semana.

Los 865 cupos disponibles corresponden a remanentes de las asignaciones de 2025 y 2026. El beneficio permite ingresar unidades al país sin pagar el arancel de importación extrazona, una ventaja especialmente relevante para modelos producidos fuera del Mercosur.

Solo tres empresas se beneficiaron con esta reasignación:

Ford: 432 unidades del SUV Territory

Eximar: 257 unidades del MG HS

Antelo: 176 unidades del Haval Jolion

Las tres firmas concentran la totalidad de los cupos redistribuidos. El Territory de Ford es uno de los SUV medianos más vendidos en su segmento. El MG HS y el Haval Jolion también compiten en ese rango.

Este mecanismo de cupos busca fomentar la incorporación de tecnologías más limpias al parque automotor, permitiendo la importación de híbridos y eléctricos a costos más competitivos.

Qué marcas quedaron afuera de los cupos de importación

La demanda superó ampliamente la oferta disponible. Varias marcas presentaron solicitudes que no fueron aprobadas en esta ronda de asignación.

Entre los pedidos rechazados figuran 2.444 unidades del BYD Dolphin Mini y 1.301 del BYD Atto 2. Ambos son modelos compactos eléctricos que la marca china posiciona como alternativas accesibles de movilidad sustentable.

También quedaron sin cupos 865 unidades del Chevrolet Captiva, 800 del Chery Tiggo 4, 530 del Leapmotor B10 y 500 del Renault Arkana.

Estas marcas deberán esperar futuras asignaciones o importar sus vehículos pagando el arancel completo. La diferencia de costo puede impactar significativamente en el precio final al público.

El sistema de cupos genera tensión en el mercado. Las automotrices que logran acceder tienen ventajas competitivas frente a las que quedan afuera. La próxima ronda de asignaciones aún no tiene fecha confirmada.