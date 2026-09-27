Ford Ranger Cabina Simple, precio y equipamiento de la camioneta para trabajo

Junto con la XL cabina doble, son las versiones base con tracción 4x2 y 4x4, que forman parte de la división Ford Pro y se ofrecen con un servicio de flota

Ford ofreció a los usuarios de camionetas la posibilidad de probar la gama completa de Ranger, la camioneta que se fabrica en la Argentina y que cuenta con 15 versiones. La propuesta consistió en invitarlos a los concesionarios oficiales para manejar cualquiera de sus modelos y conocer sus prestaciones.

La apuesta se da en un contexto de incremento de la oferta de este tipo de productos (con la llegada de nuevas marcas), aunque las líderes tienen mucha ventaja por la trayectoria, como es el caso de Ranger.

En iProfesional, la acción coincidió con la prueba de la Ranger Cabina simple con caja manual 4x4, con un precio de $50.960.000, pensada específicamente para el trabajo. Por eso, fue un momento ideal para ponerla a prueba por partida doble.

Por un lado, elegimos como destino para la prueba de manejo Brandsen, un lugar donde se venden muchas camionetas por ser una zona con mucha actividad agropecuaria. Para llegar, la probamos en diferentes terrenos; por el otro, participamos de la acción del día en uno de los concesionarios de la marca más antiguos del país y el número uno en ventas: Simone, donde se exhibió la gama de productos para el trabajo y se hizo hincapié en los detalles del servicio Ford Pro, que se ofrece para esta versión y la XL cabina doble (viaje por partida triple).

Cómo anda la camioneta cabina simple

Partimos en la Ranger cabina simple rumbo a Brandsen en un recorrido por más de 600 kilómetros. Anduvimos por ruta, algo de tierra y previo a este viaje, en la ciudad.

Se trata de una camioneta base. En diseño, se puede observar la misma estética que inauguró Ford en 2023 con la nueva generación, con una parrilla de líneas rectas y grandes dimensiones. Pero al ser la entrada de gama, predominan los apliques y terminaciones en negro, tanto en el frente como en paragolpes, manijas de puertas, espejos laterales y pasaruedas. Estos detalles, con la cabina simple larga, dan otra impronta mucho más rústica si se compara con las versiones cabina doble.

La Ranger cabina simple tiene detalles en plástico, bien de entrada de gama.

Por dentro, continúa la misma simplicidad que en el exterior. Lo más llamativo es la pantalla táctil de 12 pulgadas vertical que caracteriza a la nueva camioneta, pero luego predominan los plásticos duros en todas sus superficies, espejos manuales (para mover el del acompañante hay que tirarse sobre su butaca y acomodarlo con la mano), y lo mismo pasa con las butacas, que son de regulación manual.

El volante es multifunción, regulable en altura y profundidad. El problema es que, junto con la butaca que apenas se puede mover hacia atrás porque choca con la carrocería, el espacio para un conductor alto es bastante reducido.

Por dentro, la Ranger XL tiene plásticos en su superficie y pocos detalles, es más rústica.

La versión es manual, con la selectora de cambios tradicional, dos posavasos y portaobjetos.

Motor, capacidad de carga y arrastre

Uno de los aspectos más valorados de esta camioneta son sus prestaciones y capacidad de carga y arrastre.

El motor es uno de los platos fuertes. No es el V6, pero es un 2.0 turbo diésel de 170 CV y 405 Nm, con caja manual de 6 marchas. El torque garantiza una fuerza inquebrantable para las tareas del campo. El modelo de prueba fue el 4x4.

La Ranger cabina simple carga más de 1100 kilos.

Esta capacidad se complementa a la perfección con el espacio de carga y las aptitudes para arrastrar más de KG.

Mide de largo 5.37 m, de ancho 2.20 m, y de alto 1.80 m. La distancia entre ejes es de 3.27 m. En cuanto a la caja de carga, mide 2.23 m de largo; 1.58 m de ancho; y 529 m de alto. El volumen de carga es de 1.69 m3; con una capacidad de carga de 1162 kilos.

El despeje mínimo es de 230 mm y la capacidad de trailer de 2500 kg. Es una verdadera herramienta de trabajo.

¿Qué tipo de trabajos puede hacer y cómo anda?

La Ranger de carga está lista para todo tipo de transporte, por su gran espacio en volumen y por su soporte para un buen peso, mucho más que en una cabina doble.

Desde transporte de maquinarias, pallets, fardos de pastos, motos, repuestos, etc. Sus prestaciones y capacidades son muy amplias.

En cuanto al motor, el 2.0 turbo diésel se comporta bien en ruta y en la tierra, con su tracción 4x4. En ciudad es más ruidoso y "pesado", pero en general tiene buen andar y cumple muy bien con las exigencias de un trabajo duro.

En el andar, es una camioneta base en el sentido literal de la palabra, al punto que le faltarían algunos agregados. Por ejemplo los espejos retrovisores se tienen que acomodar manualmente, y eso hace que haya que tirarse al asiento del acompañante para acomodarlo. Al ser más larga que las doble cabina, una cámara o algunos sensores para estacionar no vendrían nada mal, incluso hasta serían elementos de seguridad.

La posición de manejo es bastante limitada porque no hay mucho espacio para tirar el asiento hacia atrás, ya que choca con la caja. Esto hace que una persona muy alta vaya bastante comprimida. Depende mucho el tamaño del conductor.

Es para dos pasajeros, y carece de espacios para guardar objetos, lo cual, teniendo en cuenta que es cabina simple, necesitaría de más lugares.

Sin embargo, estos comentarios no dejan de tener en cuenta que estamos ante la pick up más específica para el trabajo, y que su objetivo lo cumple a la perfección.

Ford Pro, el plus para el transportista

Cuando hablamos de Ranger cabina simple, junto con la gama XL cabina doble, tracción simple o 4x4, con caja manual o automática, es importante entender el concepto Ford Pro.

Se trata de una división de vehículos comerciales de Ford (también está Transit), un ecosistema completo de soluciones que incluye pilares de productos y servicios diseñados para maximizar la productividad del cliente comercial. Todo está conectado para mantener su negocio en cada etapa, desde la compra, el uso diario, hasta la renovación de su flota.

Los pilares son:

Conectividad : toda la gama de vehículos comerciales Ford Pro cuenta con conectividad de fábrica. Además de la información básica, suma gestión e integración de estos datos en el centro de productividad, permitiendo un monitoreo preventivo con diagnóstico remoto .

: toda la gama de vehículos comerciales Ford Pro cuenta con conectividad de fábrica. Además de la información básica, suma gestión e integración de estos datos en el centro de productividad, permitiendo un . Servicio : desde Posventa ofrecen una solución integral para el mantenimiento a través de los concesionarios y el servicio Móvil y Quick Lane.

: desde Posventa ofrecen una a través de los concesionarios y el servicio Móvil y Quick Lane. Financiamiento : son soluciones integrales de financiación que se adaptan a las necesidades del cliente comercial, ya sean pequeñas empresas, grandes operadores de flotas o de gobierno.

: son soluciones integrales de financiación que se adaptan a las necesidades del cliente comercial, ya sean pequeñas empresas, grandes operadores de flotas o de gobierno. Electrificación : en medio de la electrificación y la conectividad, Ford E-Transit, 100% eléctrica, está conectada y equipada con tecnologías avanzadas de cero emisiones y orientada a maximizar la productividad y reducir el costo total de operación de los clientes comerciales.

: en medio de la electrificación y la conectividad, Ford E-Transit, 100% eléctrica, está conectada y equipada con tecnologías avanzadas de cero emisiones y orientada a maximizar la productividad y reducir el costo total de operación de los clientes comerciales. Vehículos: el portfolio de productos Ford Pro está diseñado para satisfacer una gran variedad de usos y clientes, desde transporte de carga hasta transporte de pasajeros, desde pequeños emprendedores hasta propietarios de grandes flotas.

Este servicio lo obtiene todo aquel que compre una Ranger en estas versiones. Sobre el mismo nos explicó en detalles Guillermo Brianese, gerente Comercial del concesionario Simone Brandsen, durante la jornada de test drive que organizó Ford a nivel nacional.

El espacio de carga es el gran atributo de la camioneta Ranger.

"En la jornada de test drive, como Simone tiene cinco concesionarios, en Brandsen lo preparamos al salón de venta y a las instalaciones con muestras de las cualidades de las camionetas para trabajo. Sabemos que tenemos un producto muy apropiado para la actividad comercial de la zona, y por eso este punto de venta se destinó a la gama XL, con exhibición de productos asociados a otras marcas para mostrar actividades de arrastre, carga, etc", dijo el Gerente.

En este contexto, se detalló también la importancia de Ford Pro: "La división de Ford Pro representa parte de nuestra gama. Esta división está destinada a atender las necesidades de los clientes comerciales, concentrados en la gama XL. Ofrece seguimiento de flota, monitoreo, control y mantenimiento on line de los vehículos de los clientes profesionales. Mediante el sistema Ford Pass, por el cual cada unidad está conectada de forma digital con la marca, se puede seguir e informar al propietario el estado de su vehículo", agregó.

Para las flotas de transporte, es un elemento esencial a fin de preservar las unidades y mantener el servicio al día, gracias a la supervisión que se realiza desde Ford Argentina.

"Esto asegura que la camioneta este siempre trabajando. Como tienen la conexión a la nube toda la información de las unidades puede ser utilizada para hacer más eficiente la tarea de producir, a través de la conectividad, desde el consumo de combustible hasta entender que uso se le da al vehículo o que se hace mal", comentó el directivo.

En el concesionario, que está siempre a disposición de los clientes para probar los vehículos, también tienen la gama completa de modelos que incluye hasta la V6, o las intermedias, las cuales son usadas para diferentes fines.

De esta manera, la gama Ranger XL, es una herramienta ideal para trabajar, la cabina simple por la capacidad de carga y arrastre, y la doble por su simplicidad y practicidad para someterla a cualquier terreno, con equipamiento base, y con mucha fuerza.

Su precio es septiembre 2026 es de 50.960.000 pesos.