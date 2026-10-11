Así se vive la experiencia de manejar 24 autos Porsche en un autódromo

Una de las marcas premium más icónicas nos invitó a vivir la experiencia de probar sus mejores versiones en un circuito. Lo que se pasó en 12 horas

El Porsche World Road Show es un programa internacional e itinerante de la marca alemana que da la vuelta al mundo con las mejores versiones de sus modelos para que invitados especiales, entre ellos periodistas, los manejen en distintos circuitos.

La experiencia consiste en realizar pruebas de manejo a la flota de 20 a 26 vehículos, entre los que se incluyen desde autos deportivos icónicos como los 911 (GTS, GT3, Turbo S), Panamera y SUV (Cayenne, Macan), hasta su nueva generación de vehículos eléctricos e híbridos (como el Taycan y variantes eléctricas). Son pruebas dinámicas en pista, con estaciones de aceleración, pruebas de slalom, ejercicios de handling y secciones de manejo off-road; con un cierre extremo (Power Laps): el broche de oro son los instructores profesionales dando vueltas a máxima velocidad y los invitados de copilotos experimentando el desempeño total de los deportivos.

"El Porsche World Road Show representa la oportunidad de vivir Porsche de una manera única, poniéndose al volante y experimentando directamente todo lo que nuestros vehículos son capaces de ofrecer. Más que conocer nuestra gama, buscamos que los participantes puedan sentir su desempeño, precisión y tecnología en un entorno especialmente preparado para disfrutar cada vehículo al máximo. Es una experiencia que nos permite compartir nuestra pasión por los autos y fortalecer el vínculo con nuestros clientes y apasionados por la marca", nos explicó durante el evento Gonzalo Flechelle, gerente de Porsche Perú.

En este oportunidad, el lugar fue el autódromo La Chutana, en Perú, y esta fue la experiencia en primera persona.

Cómo es un día del Porsche World Road Show

Hace más de dos meses, Porsche Argentina me invitó a participar del PWRS que se realizaría en Perú. Llegué a Lima tras un viaje de cinco horas y esa tarde libre la aproveché para recorrer Miraflores y Barranco. Además, Porsche nos agasajó con el almuerzo de bienvenida y la cena con comida típica peruana, donde entendí por qué su gastronomía es una de las más celebradas del mundo.

La acción arrancó al segundo día, y dura, literalmente, 8 horas. Sin embargo, son las horas más emocionantes, explosivas y que generan más adrenalina dentro del mundo de los autos: en esta oportunidad fueron 24 modelos y 2 de soporte los que rodaron en pista sin parar, a los cuales nos subimos y manejamos en diferentes pruebas.

El PWRS se realizó en Perú con 24 autos en la pista.

Bajo la supervisión de los instructores certificados de Stuttgart, con un orden bien alemán, cronometrado y al pie de la letra, en diferentes grupos fuimos realizando las pruebas por estación, después de la charla de seguridad y una inducción técnica sobre la correcta posición de conducción, fundamental para optimizar el control al volante.

Los participantes exploramos la gama encabezada por el 911, mediante ejercicios de aceleración y slalom, tres estaciones de handling y una sección de off-road, diseñadas para evaluar la precisión y el comportamiento de los vehículos en distintas situaciones de manejo. Además, por primera vez en Perú, la experiencia sumó los tres modelos totalmente eléctricos: Taycan, Macan Electric y Cayenne Electric, este último presentado recientemente en el país y con fecha de arribo a la Argentina: se lanza en octubre.

Cada uno de los autos de Porsche fueron probados en un circuito.

Fuimos pasando por cada uno de los modelos de forma individual. Te subís a un 911 Turbo Coupé y pasas a un Targa 4 GTS II; de un Panamera 4S, a un Panamera GTS; de un Cayenne S2 a un nuevo Cayenne Electric, y así casi sin descanso, durante todo el día.

En el caso del slalom, fueron tres pruebas al mejor tiempo en un 911; siguió el turno de prueba del Launch Control en un 911 y un Cayenne eléctrico: en esta prueba se apreta el freno y acelerador al tope, y luego se suelta el freno. Además se realizaron tres rondas en circuito con 18 autos a velocidad. Y se probó el Cayenne en una pista off road.

La experiencia de manejar Porsche por todo el mundo

En la experiencia en Perú participaron más de 350 personas durante 10 días, con el fin de que la performance Porsche se conozca de verdad.

"Como marca deportiva, entendemos que la seguridad es un aspecto fundamental en cada experiencia de conducción. Por ello, realizar este tipo de actividades en un ambiente controlado y con instructores capacitados es clave para garantizar que los participantes puedan disfrutar de los vehículos y explorar sus prestaciones de manera responsable", señala Flechelle.

Los SUV de Porsche se probaron en un circuito off road.

La noticia, además, anticipa una posible realización, en 2027, del evento en la Argentina, donde ya se realizó dos veces.

Argentina es un mercado clave para la marca, donde este año hay un fuerte incremento de las ventas del negocio liderado por el empresario Hugo Pulenta. En solo cinco meses, ya había vendido lo mismo que en 2025.

Manejar en pista, una puesta a prueba a pura adrenalina.

Desde su Porsche Center en Pilar, la marca desarrolló uno de los espacios más emblemáticos de la marca en la región, con ciento de metros cuadrados para lucir los modelos que forman parte del portfolio de la marca.

Tener el PWRS es uno de los lujos más grandes que un importador de la marca se puede dar y puede brindarle a sus clientes. El evento, del cual participé por cuarta vez, sumado a una acción especial para mujeres donde manejamos diferentes modelos por Naples, en Estados Unidos, es una oportunidad única donde un Porsche está en tus manos para explorarlo como en ningún otro lugar se puede hacer: en un circuito con la máxima seguridad.

Subir a un modelo, bajar y ya tener en marcha el siguiente para seguir manejando es "un cuento de hadas". Acelerar y frenar de 0 a 100 km/h un vehículo que te garantiza hacerlo en 2,5 segundos, es una película.

Junto con este, probar el nuevo Cayenne electrico, que si bien muchos puristas no terminan de aceptarlo, pero que se convirtió en el más atractivo y rápido, antes de la llegada al país, es una experiencia maravillosa.

La marca ha diseñado una experiencia a la altura de su calidad, exigencia y productos. Poner los autos en la pista es la máxima demostración que quiere sentir un cliente, y que puede ofrecer una automotriz, especialmente cuando hablamos de modelos que tienen altos valores, ya que al costo oficial se le suman, siempre, detalles de personalización.

El lujo, en este caso, es tener frente a los ojos una exhibición de las 24 mejores versiones de la marca, poder manejarlas y sentir, desde adentro y en primera persona, por qué Porsche es Porsche.