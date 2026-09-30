Cuánto pagan de patente desde una Ford Territory a un Fiat Cronos en CABA y Provincia

Tras el anuncio porteño sobre la baja de las patentes en 2027, repasamos los costos actuales y la diferencia entre vehículos híbridos y nafteros

La baja de patente que aplicará el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 abrió un nuevo debate sobre los altos costos que implica mantener un auto, siendo este ítem uno de los que más afecta los presupuestos de las familias.

Tomando como referencia algunos de los modelos más vendidos del país, se observa que, por año, hay que destinar más de $1 millón para este impuesto, mientras que algunos modelos de los más patentados llegan a 4 millones de pesos en 12 meses.

Entre los modelos figuran el SUV Ford Territory, camionetas como Ford Ranger y Toyota Hilux, y autos chicos, como Peugeot 208 y Fiat Cronos.

Los cálculos varían según la versión y el año, ya que se toma en cuenta el valor del 0km. Además, en CABA, aparece una ventaja a favor de los vehículos híbridos y eléctricos.

Cuánto pagan de patente en CABA los autos más vendidos

Tomando como referencia las versiones tope de gama de cada modelo, el pago anual y bimestral, los valores promedio son los siguientes:

Ford Territory Platinum: pago anual $2.100.000 millones. Cuota bimestral $350.000.

Platinum: pago anual $2.100.000 millones. Cuota bimestral $350.000. Toyota Hilux GR-Sport IV: pago anual $3.500.000. Cuota bimestral: $590.000

GR-Sport IV: pago anual $3.500.000. Cuota bimestral: $590.000 Ford Ranger Raptor: pago anual $4.600.000. Cuota bimestral $772.000

Raptor: pago anual $4.600.000. Cuota bimestral $772.000 Peugeot 208 GT: $1.140.000 Cuota bimestral: $190.000

GT: $1.140.000 Cuota bimestral: $190.000 Fiat Cronos Precision CVT: Pago anual: $930.000. Cuota bimestral $155.000

Ford Territory es el SUV más vendido del país.

Donde hay una gran diferencia de precio es en el caso de los modelos híbridos o eléctricos. Para 2026, el límite de valuación fiscal es $91.150.000. La Territory Híbrida está por debajo de ese monto según las valuaciones disponibles, por lo que entra en el beneficio.

El esquema es el siguiente:

2026 100% exenta

2027 100% exenta

2028 60% de reducción

2029 40% de reducción

2030 20% de reducción

2031 en adelante paga el 100%

AGIP confirma que el beneficio se aplica automáticamente, sin necesidad de hacer un trámite.

Otro dato a considerar: las versiones tope de gama de las camionetas, en este caso, son más deportivas, pero hay opciones que promedian los $80.000.000 entre las más equipadas que son las más demandadas en las cuales baja la patente.

Cuánto se paga de patente en la provincia de Buenos Aires

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el monto es similar para Ford Territory (pagan todas las versiones) Fiat Cronos y Peugeot 208.

Sin embargo, donde aparece una gran diferencia, es en las camionetas, porque se inscriben cómo vehículos para el trabajo. Así, los valores en Provincia son los siguientes:

Toyota Hilux GR-Sport: $1.560.000 anual. $156.000 por 10 meses.

Ford Ranger Raptor: $1.950.000 anual. $195.000 por 10 meses.

En estos casos, el monto se reduce a la mitad.

Baja de patente en CABA en 2027: quiénes pagarán menos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una reestructuración impositiva en el tributo a las Patentes Automotor que beneficiará de manera directa a los contribuyentes porteños durante el próximo ejercicio fiscal. Según la iniciativa oficial presentada por la gestión de Jorge Macri, seis de cada diez vehículos abonarán una tarifa inferior en 2027, mientras que el resto de los propietarios mantendrá la misma cifra nominal sin sufrir incrementos en sus boletas.

La medida quedará formalizada dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el cual ingresará a la Legislatura porteña el próximo miércoles 30 de septiembre para su correspondiente debate. De un parque automotor estimado en 1.630.000 unidades radicadas en la capital, el nuevo esquema garantiza que ningún conductor pague un monto de patente superior al liquidado en 2026, fijando reducciones de alícuotas en todos los tramos de valuación e introduciendo un cambio en los criterios de exención.

Esta modificación fiscal busca alivianar la carga impositiva sobre la clase media y los propietarios de vehículos particulares. Asimismo, la administración comunal decidió actualizar los límites de antigüedad para liberar del cobro a más automotores y sostener los incentivos impositivos destinados a las unidades de movilidad sustentable que circulan por la jurisdicción.