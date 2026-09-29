Tesla desembarca en Argentina y busca empleados: qué puestos y cómo postularse

La marca de Elon Musk amplió sus búsquedas de personal y ya hay indicios concretos sobre las ubicaciones donde operará en el país

Tesla está a punto de desembarcar oficialmente en Argentina. La llegada se concretaría antes de fin de año, aunque la compañía de Elon Musk todavía no lo anuncia públicamente.

Los indicios son cada vez más concretos. Desde fin de julio, la marca abrió búsquedas laborales para contratar personal en el país. Esa convocatoria inicial se amplió en las últimas semanas.

"¡Argentina, allá vamos!", había publicado en LinkedIn Samantha Conti, reclutadora senior de Tesla para Latinoamérica. El posteo incluía un enlace directo al sitio oficial de la compañía con las posiciones abiertas.

El anuncio de Samantha Conti, reclutadora senior de Tesla para Latinoamérica

Qué puestos busca Tesla para operar en el país

La primera tanda de búsquedas apuntaba a roles comerciales y operativos básicos. La empresa necesitaba cubrir posiciones de asesor de ventas, asesor de servicio, gerente de servicio asociado y técnico de servicio.

Pero la convocatoria se expandió y ahora incluye cargos de mayor jerarquía como gerente senior de cuentas, ventas de flotas comerciales, asesor de repuestos, operador de seguridad de IA y asesor de entrega.

La diversidad de posiciones revela una estructura operativa completa. No se trata de un desembarco testimonial.

Además, desde el propio perfil de LinkedIn es posible acceder a la página de Tesla en la que se detallan los puestos que se buscan y es posible postularse. La gran mayoría son para puestos full time en la Ciudad de Buenos Aires, otro es para Munro, en provincia de Buenos Aires.

En la página de Tesla están los distintos puestos que se buscan

Dónde estará el concesionario y las oficinas de Tesla

Al principio se especulaba que Tesla operaría sin local físico en Argentina. La teoría era que los clientes comprarían online y recibirían los vehículos por delivery, igual que un producto de e-commerce.

Esa versión quedó descartada. Tesla tendrá concesionario físico sobre Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez.

El modelo replica lo que la marca hizo en Chile, donde instaló un espacio de exhibición dentro de un shopping. En Argentina, la apuesta es por una ubicación estratégica de alta visibilidad.

Las oficinas administrativas funcionarían en Puerto Madero, mientras que el servicio técnico y alistamiento de vehículos estarían en Munro, partido de Vicente López.

Esa distribución geográfica tiene lógica operativa. Puerto Madero para gerencia y administración, Libertador para venta y exhibición, Munro para logística y service.

La reunión clave entre Tesla y Javier Milei en Casa Rosada

El 7 de septiembre pasado hubo un encuentro que pasó desapercibido en los medios. Ejecutivos de Tesla se reunieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

De la cumbre participaron David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados de Tesla. También asistieron Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios, y Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados.

Los acompañaron los empresarios Francisco Mayorga y José Luis Martins. El contenido del encuentro no trascendió oficialmente, pero fue un paso clave para destrabar la operación.

La presencia de tres directivos de primer nivel revela la importancia estratégica que Tesla le asigna al mercado argentino. No fue una reunión protocolar.

Cupos de importación y acuerdos que definen la llegada

Tesla necesita claridad regulatoria para operar en Argentina. Hay dos esquemas de importación en discusión que podrían beneficiar a la marca.

El Gobierno está por definir una nueva convocatoria al cupo de 50.000 unidades de autos electrificados para 2027. Ese mecanismo permitiría traer vehículos con aranceles reducidos.

También está en juego un acuerdo de libre comercio por 10.000 unidades provenientes de Estados Unidos. Tesla fabrica varios de sus modelos en ese país.

Se presume que los productos de la marca entrarían bajo alguno de estos dos esquemas. La empresa maneja todo con extrema cautela hasta tener certezas normativas.

Mientras tanto, avanza el desarrollo de una red de súper cargadores en alianza con YPF. Esa infraestructura será clave para que los clientes puedan usar los vehículos en viajes largos.

La combinación de showroom físico, servicio técnico local y red de carga propia marca una diferencia con otras marcas de eléctricos. Tesla apuesta a una experiencia integral.

Habrá que esperar unas semanas más para conocer el anuncio oficial. Pero todos los indicios apuntan a que la llegada está cada vez más cerca.