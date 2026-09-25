Tesla llega a la Argentina y ya define dónde estará ubicada su primera tienda

La automotriz de Elon Musk acelera su desembarco en el país y prepara la apertura de su primer local en una zona estratégica de la ciudad

Tesla acelera sus planes para desembarcar comercialmente en la Argentina y, según trascendió en el mercado automotor, ya tendría definido dónde funcionará su primera tienda en el país. La compañía estadounidense instalaría el local sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Núñez.

La apertura podría concretarse durante octubre, aunque hasta el momento Tesla no realizó un anuncio oficial que confirme públicamente ni la fecha ni la ubicación del establecimiento. La versión comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, a partir de distintas señales vinculadas con el avance de la operación local.

El desembarco de la empresa fundada por Elon Musk viene tomando forma durante los últimos meses. Tesla ya constituyó una sociedad en la Argentina y comenzó a conformar el equipo que estará a cargo de sus operaciones en el país.

Uno de los principales movimientos fue la designación de Joaquín Lizarralde, exejecutivo de Kavak y RDA Mobility, como responsable de la operación argentina. Además, la compañía inició búsquedas laborales para cubrir posiciones vinculadas con ventas, entrega de vehículos y servicio técnico.

Tesla prepara su primera tienda en Argentina

La elección de Núñez para instalar la primera tienda se encuadra en el modelo comercial que Tesla utiliza en otros mercados. A diferencia del esquema tradicional de las automotrices, la empresa suele tener una relación directa con sus clientes y combina los espacios físicos de exhibición con sus canales digitales.

Una de las búsquedas laborales que Tesla publicó recientemente ya había dado una primera pista sobre su desembarco en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires. El puesto de Tesla Advisor para el área de ventas tenía como sede Munro, en el partido de Vicente López, aunque esa referencia no implicaba necesariamente que allí funcionaría el primer salón comercial.

Ahora, la versión sobre la apertura en avenida del Libertador marca un nuevo paso en la instalación de la marca en el mercado argentino.

La compañía también avanza en la infraestructura necesaria para acompañar la llegada de sus vehículos. Tesla firmó un memorándum de entendimiento con YPF para analizar oportunidades vinculadas con estaciones de carga rápida y almacenamiento de energía.

El proyecto contempla una primera etapa con cargadores en 17 estaciones de servicio, inicialmente concentradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y posteriormente con una posible expansión hacia otras ciudades y corredores del interior.

Qué autos vendería Tesla en Argentina

Todavía no está confirmado qué modelos comercializará Tesla en la Argentina ni cuáles serán sus precios. Sin embargo, la oferta de la compañía en otros mercados latinoamericanos está concentrada principalmente en el Model 3 y el Model Y.

La automotriz comenzó a operar recientemente en Uruguay con esos dos modelos. Allí, el Model 3 fue lanzado desde u$s 32.000, mientras que el Model Y tuvo un precio inicial de u$s 36.500. Uruguay se convirtió en el cuarto mercado latinoamericano en el que Tesla inició operaciones, después de México, Chile y Colombia.

Para comenzar a vender oficialmente en la Argentina, la empresa todavía debe completar diferentes definiciones relacionadas con la homologación de los vehículos, el origen de las unidades y la política comercial que aplicará.

También resta conocer cuándo comenzará a tomar reservas, cómo funcionarán las entregas y qué alternativas estarán disponibles para los compradores locales.

El desembarco de Tesla en Argentina

La llegada de Tesla al país comenzó a tomar forma con una serie de movimientos que fueron anticipando la instalación de la compañía.

Además de constituir su sociedad local y comenzar a contratar personal, ejecutivos de Tesla mantuvieron reuniones con funcionarios argentinos. El 7 de septiembre, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a representantes de la automotriz para analizar los planes de la empresa en el país.

La compañía también comenzó a avanzar con la infraestructura de carga y con la conformación de su estructura comercial y de posventa.

En paralelo, la empresa ya inició operaciones en Uruguay, un mercado que quedó integrado a la misma estructura regional que estará vinculada con la Argentina.

De esta manera, la eventual apertura de la primera tienda en Núñez representaría uno de los pasos más visibles del desembarco de Tesla en el mercado argentino.

Por ahora, la fecha concreta de apertura y las condiciones bajo las cuales comenzará la venta de vehículos todavía dependen de definiciones de la compañía. La expectativa del sector está puesta en los próximos movimientos de Tesla para confirmar oficialmente el inicio de su operación comercial.