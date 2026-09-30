El Gobierno flexibilizó la importación de autos sin arancel y llegarán más modelos

Tras varios días de expectativa, se establecieron nuevos valores FOB para la importación de vehículos con arancel cero por un cupo de 50.000 unidades

El gobierno actualizó el cupo para importar autos, una medida esperada por importadores y terminales ya que implica un cambio al sistema vigente, donde funcionaba con un valor FOB único de u$s16.000 tanto para vehículos híbridos o eléctricos.

Según explicó la Secretaría de Comercio e Industria, las modificaciones se realizaron "con el objetivo de adecuar el régimen vigente a la realidad del mercado y facilitar el ingreso de tecnologías más avanzadas".

El otro efecto importante es que, a través de esta medida, se produjo una fuerte competencia entre las distintas marcas con precios más accesibles. Esto obligó a otras marcas a adecuarse a los nuevos valores en beneficio de los consumidores.

A partir de la actualización, los autos eléctricos puros podrán importarse sin arancel hasta un valor FOB de u$s35.000 por unidad. Esta decisión va en línea con la llegada de Tesla al país y la necesidad de la empresa estadounidense de tener un FOB más alto para el arribo de sus modelos.

Cambios en el cupo de importación

En el sector se especulaba que la decisión de Gobierno de modificar los valores estaba relacionado a un pedido de la empresa de Elon Musk para que sus vehículos pudieran acogerse al régimen. Con un FOB más bajo, el mecanismo sólo favorecía a los autos de marcas chinas.

La automotriz estadounidense ya comunicó que abrirá su primer local en octubre.

Autos como el BYD Yuan Pro y el Chevrolet Spark entraron con el cupo al país.

En el caso de los híbridos convencionales y enchufables, el límite se fijó en u$s18.000, mientras que para los vehículos mild hybrid, que combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico auxiliar, se mantiene el tope vigente de u$s16.000.

Según el Ministerio de Economía, la modificación responde a la necesidad de adaptar los valores de referencia a las características y precios de los vehículos eléctricos de última generación, cuyos costos de mercado ya superaban los límites establecidos hasta ahora.

Por el momento, no se informó cómo se van a repartir los 50.000 vehículos entre híbridos y eléctricos ni el cronograma para la licitación. Esa información se conocerá cuando se publique la resolución con los detalles técnicos.

Con esta medida, se busca facilitar tanto a las terminales con producción local como a los importadores el acceso a una oferta más amplia de modelos.

Más autos bajo el cupo

La actualización fue oficializada mediante el Decreto 1128/2026, que reformó el Régimen de Importación de Vehículos Híbridos y Eléctricos con el propósito de incrementar la disponibilidad de unidades en el mercado local y promover precios más competitivos para los consumidores.

El Gobierno destacó el crecimiento de estas tecnologías en Argentina, con una fuerte aceleración en los últimos dos años. Durante 2025, los patentamientos de vehículos híbridos y eléctricos registraron un incremento del 90% respecto de 2024, al pasar de 13.500 a 25.600 unidades.

La expansión se profundizó en 2026: en los primeros siete meses del año se patentaron 48.320 vehículos, lo que representa un aumento del 322% en comparación con el mismo período del año anterior.

La participación de este tipo de vehículos en el mercado también experimentó un avance significativo. Mientras que en los primeros siete meses de 2025 representaban el 4,4% de los patentamientos, en igual lapso de 2026 alcanzaron el 21,1% del total. Del conjunto de unidades registradas, el 72% correspondió a modelos beneficiados por el régimen de arancel cero.

En paralelo, las convocatorias realizadas durante 2025 y 2026 permitieron asignar un total de 100.000 unidades bajo este esquema. De ese volumen, ya ingresaron al país 68.792 vehículos.

El programa posibilitó la importación de 58 modelos pertenecientes a 29 marcas, incorporando al mercado local vehículos con estándares modernos de seguridad, tecnologías de última generación, mayores prestaciones y un mejor rendimiento, en rangos de precios comparables a los de los modelos convencionales.