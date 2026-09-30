Toyota anuncia la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina

La marca recibió la aprobación del Comité Evaluador del RIGI para un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su planta de Zárate

Toyota Argentina anunció la "mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina". Lo hizo al confirmar el ingreso al RIGI para un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su planta de Zárate, aunque no dio más detalles sobre qué modelo será.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró la noticia en redes y destacó que el proyecto estará destinado al desarrollo de un vehículo con tecnología que hoy no se fabrica en el país y que tiene un "fuerte perfil exportador".

Toyota anunció una inversión de u$s1300 millones

"Toyota Argentina recibió la aprobación del Comité Evaluador a su solicitud de adhesión al RIGI para un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su predio industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires", informó la empresa.

Quien detalló que el proyecto contempla una inversión estimada en u$s1.300 millones, "la mayor en la historia de la industria automotriz argentina". Se estima que el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, incluyendo directos e indirectos.

"La adhesión al RIGI representa un hito fundamental para el proyecto y permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota. También refleja el potencial de Argentina para seguir fortaleciendo su rol como plataforma estratégica de producción y exportación de vehículos para toda América Latina. Para Toyota, iniciativas como el RIGI contribuyen a mejorar la competitividad, brindar mayor previsibilidad de largo plazo y generar un entorno favorable para las inversiones", agregó.

Toyota produce vehículos en su planta de Zárate desde 1997 y "continúa trabajando junto con sus colaboradores, proveedores y otros actores de su cadena de valor para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad a largo plazo de sus operaciones en Argentina", remarcaron desde la firma.

Y concluyeron que los detalles relacionados con los plazos de las decisiones de inversión y los futuros planes de producción serán comunicados oportunamente.

Luis Caputo celebró la noticia en redes

El mensaje de Luis Caputo en redes

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía Luis Caputo, quien publicó en X: "Con una inversión de u$s1.341 millones, la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina. Se trata de una nueva planta de producción de un vehículo 100% electrificado, tecnología hoy no fabricada en el país".

"Es un proyecto con fuerte perfil exportador, que venderá al exterior u$s1.280 millones anuales, cerca del 70% de su producción", agregó el ministro, quien señaló: "Además, generará más de 3.600 empleos durante su construcción y más de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos".

"Más inversión productiva, más trabajo y más exportaciones para los argentinos", concluyó el ministro.

El plan de Toyota para producir la Hilux eléctrica

Aunque la automotriz todavía no confirmó oficialmente qué modelos formarán parte del proyecto, en los últimos meses trascendió que Toyota trabaja en la producción de la novena generación de la Hilux en Zárate, con alternativas diésel y electrificadas.

El programa industrial incluirá una novedad para el sector automotor argentino: la fabricación de una Hilux 100% eléctrica (BEV), que se convertirá en el primer vehículo de estas características producido a escala en el país.

De acuerdo con fuentes vinculadas al programa industrial global, la gama también incorporará una versión diésel con asistencia híbrida de 48 voltios.

La variante completamente eléctrica estará destinada inicialmente a actividades industriales y operaciones mineras. Ese tipo de utilización permite aprovechar mejor sus características, ya que los vehículos suelen cumplir recorridos previsibles y regresar periódicamente a una base donde pueden recargarse.

Por su parte, la Hilux con motorización diésel e incorporación de tecnología híbrida de 48 voltios tendrá un rango de utilización más amplio.

Con la aprobación del proyecto, Toyota se convertirá en la primera compañía automotriz en acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado mediante la Ley 27.742 y cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía.

La iniciativa representa una nueva etapa para la operación industrial de la automotriz japonesa en Zárate, donde concentrará una inversión destinada a ampliar su producción y fortalecer su perfil exportador.

El proyecto combina la incorporación de nuevas tecnologías de motorización con un programa de fabricación que apunta a abastecer tanto al mercado local como a los destinos internacionales, con exportaciones proyectadas por u$s1.280 millones anuales.