Así es la nueva camioneta Hilux electrificada que Toyota fabricará en Argentina

La automotriz japonesa realizará el mayor desembolso de la historia del sector. Lo hará bajo el regimen del RIGI que otorga el Gobierno nacional

La japonesa Toyota Argentina recibió la aprobación del Comité Evaluador a su solicitud de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su predio industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, ninguna compañía del sector adhirió al programa.

El proyecto contempla una inversión estimada en u$s1.300 millones, la mayor en la historia de la industria automotriz argentina, y si bien la automotriz no confirmó cuál es el modelo, ya se conocía la decisión de la firma de fabricar la camioneta Hilux con nuevas tecnologías en el país, la cual se produce actualmente en la planta de Zárate.

Este proyecto se llevará adelante en una nave que estará junto a la construcción donde, actualmente, se fabrican la Hilux y SW4.

La japonesa fabrica en la planta bonaerense desde 1997, y es actualmente la automotriz número uno en producción, exportación y ventas al mercado local.

Cómo es la nueva camioneta Hilux

Toyota producirá en la Argentina las versiones híbrida suave (MHEV) y eléctrica (BEV) de la Hilux.

La presentación oficial de estos modelos será a partir de fin de año, y se hará de forma programada para diferentes clientes. Por ejemplo, empezarían para flota.

Ambos modelos se producirán en Argentina para abastecer a todo el mercado regional.

La nueva Hilux tendrá versión eléctrica e híbrida.

En el caso de la híbrida enchufable, mantendrá una capacidad de carga de 1.000 kilos y podrá remolcar hasta 3.500 kilos, exactamente igual que la Hilux actual.

En cuanto a las prestaciones, el motor continuaría entregando 204 caballos de fuerza y 50,9 kgm de torque.

En el caso de la eléctrica, actualmente la versión con estas características ya se vende en otros mercados, equipada con dos motores que suman 196 CV y 470 Nm de par, que se alimentan de una batería de litio de 59,2 kWh con una autonomía de unos 300 km. Al tener un motor en cada eje, es AWD permanente.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles de cómo será el nuevo modelo local, pero hay expectativas de que siga en línea con el modelo global.

Qué significa adherir al RIGI

La adhesión al RIGI representa un hito fundamental para el proyecto y permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota. También refleja el potencial de Argentina para seguir fortaleciendo su rol como plataforma estratégica de producción y exportación de vehículos para toda América Latina.

Para Toyota, iniciativas como el RIGI contribuyen a mejorar la competitividad, brindar mayor previsibilidad de largo plazo y generar un entorno favorable para las inversiones.

Se estima que el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, incluyendo directos e indirectos.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado por la Ley 27.742 – "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" para impulsar el desarrollo económico del país y atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Este régimen ofrece beneficios y seguridad jurídica a proyectos de gran escala que califiquen como "Gran Inversión" en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades relacionadas al petróleo y gas. Al fomentar la inversión en estos sectores, el RIGI busca generar empleo, promover la producción local y aumentar las exportaciones.

Además, establece un marco de estabilidad y colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el éxito de estas iniciativas.

El plazo de adhesión es desde el 8 de julio de 2024 hasta el 8 de julio de 2027.

Requisitos para ser parte del RIGI

Para adherir al programa, se necesita una inversión mínima de u$s200 millones; garantía de estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años.

Se reciben beneficios como reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%; amortización acelerada con deducción para bienes e infraestructura; exención total de aranceles para bienes de capital y repuestos del derecho de exportación y retenciones del 0% a partir del tercer año.