Con ventas que crecen un 35% interanual, el sector está en un gran momento y son varios los modelos que registran subas. Los detalles

La ventas de motos atraviesan un gran momento en el país, con 80.113 motovehículos patentados en septiembre, es decir, una suba interanual del 35,1%, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 59.313 unidades. Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 7,1%, ya que en agosto de este año se habían registrado 74.828 unidades.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 668.077 unidades, esto es un 40,7% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 474.836 motovehículos, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En este escenario, la Honda Wave 110S, Gilera Smash, y Keller KN 110-8, son los tres modelos más vendidos del mes, con crecimientos que superan el 70% en el caso del primer modelos, el 38% el segundo y el 60% el tercero del podio.

En cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a agosto en los primeros puestos, Honda siguió liderando cómodo el mercado, seguida ahora por Motomel que sube una posición y dejó tercera a Gilera.

Cuáles son las 10 motos más vendidas

En septiembre los siguientes modelos ocuparon el top ten en patentamientos. Y en el año, obtienen todos un crecimiento interanual:

Honda Wave 110S: 8.718. + 73,6%

Gilera Smash: 6.905 + 38,0%

Keller KN110-8: 5.906 + 64,9%

Motomel B110: 5.635 +24,7%

Corven Energy 110: 3.716 +36,8%

Mondial LD 110 MAX 3.489 +38,5%

Zanella ZB 110: 2.493 +3,1%

Motomel S2 150: 1.812 +8,8%

Honda GLH 150: 1.530 +76,1%

IKA IKA P110: 1.499

Por marcas, las 10 más vendidas del mes son Honda, Motomel, Gilera, Keller, Corven, Zanella, Mondial, Bajaj, Yamaja e Ika.

La Honda Wave sigue siendo la moto líder en ventas del país.

El sector está en pleno auge gracias a la oferta de más modelos, una guerra de precios con opciones accesibles, y el financiamiento, que permite que muchas personas accedan a una moto 0km por cuotas que no llegan a los 200.000 pesos.