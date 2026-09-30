Por qué las ventas de motos vuelan en Argentina y acumulan un salto del 40%

En septiembre se vendieron más de 80.000 motos, un 35% más que en el mismo mes del año pasado. En lo que va del 2026, los patentamientos subieron 40%

Son una opción económica frente a los autos y el deficiente transporte público.

Las motos viven un boom de ventas, en contraste con la baja de autos.

Mientras los patentamientos de autos continúan con números bajos, la venta de motos extiende el boom de ventas, con fuertes crecimientos tanto en la comparación mensual como interanual.

Así lo informó este miércoles la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que detalló que el número de unidades patentadas durante septiembre de 2026 fue de 80.113 motos, lo que representa una suba interanual del 35,1%.

En tanto, si la comparación se realiza contra agosto, se registró una suba del 7,1%, ya que en agosto de este año se habían registrado 74.828 unidades. De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 668.077 unidades, esto es un 40,7% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 474.836 motovehículos.

La suba en la venta de las motos se da a contramano que la de los autos. Según ACARA, en septiembre los patentamientos tuvieron una baja del 11,4% interanual, quneu crecieron 10,7% mensual. En el acumulado anual, la baja es del 13%.

Cuáles fueron los modelos de motos más vendidos en septiembre

Al analizar las marcas y modelos de motos más vendidas, desde ACARA señalaron que "en cuanto a la participación, se observan dos cambios con respecto a agosto en los primeros puestos".

"Honda siguió liderando cómodo el mercado con 16.498 unidades, seguida ahora por Motomel que, con 9.848, sube una posición y deja tercera a Gilera, con 9.670, en una disputa muy pareja que lleva meses alternando a ambas en esas posiciones", detalló ACARA.

Y resaltó: "Keller, que llegó a estar segunda en junio, sigue en la cuarta posición, con 7.102 unidades, y la otra novedad de septiembre es que Corven, con 6.952 unidades, se volvió a meter en el top five, y dejó a Zanella en el sexto escalón, con 6.770".

Al referirse a los modelos más vendidos, señaló que no hubo cambios en el modelo más patentado:

En el primer puesto sigue la Honda Wave 110S, con 8.718 motos

Seguida por la Gilera Smash, con 6.905

Tercera continúa la Keller KN 110-8, con 5.906

La Motomel B110, con 5.635, sigue en la cuarta posición

La Corven Energy 110 con 3.716, completan el top cinco

Qué factores explican el boom de ventas de motos

Lo concreto es que el mercado de motos atraviesa un período de crecimiento que los especialistas atribuyen a una combinación de factores económicos y cambios en las condiciones del mercado. La mejora del financiamiento, una mayor estabilidad cambiaria y la apertura comercial aparecen entre los principales elementos que explican el avance de las ventas.

En ese escenario, la moto ganó terreno como alternativa de movilidad frente al automóvil, especialmente por la diferencia de precios y por las dificultades que persisten en el transporte público.

Según especialistas, se identifican varios factores que impulsaron la demanda durante este año:

Mejores condiciones de financiamiento : las tasas se mantuvieron durante buena parte del año en niveles más competitivos que los registrados en 2025. Esto facilitó el acceso a una moto y, en algunos casos, permitió que los compradores optaran por unidades de mayor cilindrada.

: las tasas se mantuvieron durante buena parte del año en niveles más competitivos que los registrados en 2025. Esto facilitó el acceso a una moto y, en algunos casos, permitió que los compradores optaran por unidades de mayor cilindrada. Una mayor estabilidad cambiaria: un escenario con menos volatilidad favoreció las decisiones de compra y permitió contar con mayor previsibilidad.

un escenario con menos volatilidad favoreció las decisiones de compra y permitió contar con mayor previsibilidad. Apertura comercial: las condiciones para importar mejoraron y eso amplió la variedad de productos disponibles en el mercado argentino, además de favorecer la llegada de nuevas marcas y modelos.

las condiciones para importar mejoraron y eso amplió la variedad de productos disponibles en el mercado argentino, además de favorecer la llegada de nuevas marcas y modelos. El precio de las motos frente a los autos 0km constituye otro de los factores centrales. Ante el fuerte desembolso que implica comprar un automóvil nuevo, las motos aparecen como una opción de menor costo para quienes buscan acceder a un vehículo propio.

Esta diferencia de precios adquiere mayor relevancia en un contexto en el que los consumidores deben evaluar distintas alternativas para resolver sus necesidades de movilidad. Para determinados usuarios, una moto permite acceder a un medio de transporte individual con un desembolso inicial considerablemente menor que el requerido para comprar un auto.

Transporte público y movilidad

A la cuestión económica se suma el comportamiento del transporte público. Las dificultades vinculadas con las frecuencias, las demoras y la conectividad de determinados recorridos también pueden favorecer la elección de medios de movilidad individuales.

En ese contexto, la moto aparece como una alternativa para los desplazamientos cotidianos, particularmente entre quienes necesitan mayor autonomía para trasladarse.

Qué pasó con el financiamiento

El crédito tuvo además un papel importante en la evolución del mercado. Según especialistas del sector, durante buena parte de este año las tasas se mantuvieron en niveles más competitivos que los registrados en 2025, una situación que facilitó el acceso a las motos.

El escenario había sido diferente durante el segundo semestre del año último, cuando la incertidumbre electoral y el incremento de las tasas afectaron el dinamismo de la actividad. Sin embargo, una vez que esas variables comenzaron a estabilizarse, el mercado recuperó capacidad de crecimiento.

Más modelos y nuevas marcas

La apertura comercial también modificó la oferta disponible para los consumidores. La mayor previsibilidad para la importación permitió ampliar la oferta, avanzar con nuevos lanzamientos y facilitar el desembarco de nuevas marcas en la Argentina.

De esta manera, el crecimiento de las ventas no responde a un único elemento, sino a la combinación de precios relativamente más accesibles que los de los autos, mejores alternativas de financiamiento, mayor estabilidad cambiaria y una oferta más amplia de modelos y marcas.