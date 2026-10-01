Un modelo chino lidera el ranking de autos y SUV híbridos más vendidos de Argentina
Las ventas de autos cerraron septiembre con resultados negativos, y las expectativas para el último trimestre del año tampoco son alentadoras.
La baja interanual es del 13%, y del 11% mensual, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En este escenario, tres SUV se quedaron en el podio de los modelos híbridos más vendidos. Se trata del Ford Territory, que llega importado de China y es líder desde hace varios meses, seguido por Toyota Corolla Cross y Toyota Yaris Cross.
El resto del top ten, sin contar el último de la lista que es el Toyota Corolla, son nuevos modelos de origen chino que llegaron al país en los últimos meses.
Cuáles son los 0km híbridos más vendidos
Entre los modelos más vendidos de septiembre se encuentran los siguientes:
- Ford Territory: 1.072
- Toyota Corolla Cross: 734
- Toyota Yaris Cross: 673
- Baic BJ30: 599
- Chery Tiggo 7: 588
- Chevrolet Captiva: 440
- BYD ATTO 2: 431
- BYD SONG PRO: 322
- MG ZS: 245
- Toyota Corolla: 226
Solo el Toyota Corolla Cross y el Corolla tienen más de un año en el mercado, y en ambos casos, sus patentamientos caen frente al año anterior.
El resto de los modelos se sumaron hace menos de un año, y son todos fabricados en China (menos Yaris Cross, que como todos los Toyota son Mercosur), ya que aunque Ford es una marca americana, importa Territory desde ese mercado.
Por otro lado, la tecnología híbrida es una de las que más crece en el país, con un incremento de 246,6 por ciento, ya que combina el motor naftero con uno eléctrico y no se depende de la energía eléctrica como en los que son 100% eléctricos.