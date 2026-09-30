Vuelven a caer las ventas de 0Km y Ford suma dos modelos al ranking de autos más vendidos

Septiembre dejó otro mes preocupante para el sector automotor, con una caída interanual de casi 11,5%. Así quedó el ranking modelo por modelo

El número de vehículos patentados durante septiembre de 2026 ascendió a 49.814 unidades, lo que representa una baja del 11,4% interanual, ya que en septiembre de 2025 se habían registrado 56.241 unidades.

Si la comparación es contra agosto, se observa una suba del 10,7% ya que en ese pasado mes se habían registrado 45.003 unidades. De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 435.493 unidades, esto es un 13% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 500.497 vehículos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En cuanto a los modelos más vendidos, la sorpresa la dieron las camionetas: Toyota Hilux y Ford Ranger tienen los dos primeros lugares, con el SUV Ford Territory en el tercer puesto. Luego, Volkswagen Amarok volvió al cuarto puesto.

De esta forma, los tres utilitarios livianos vuelven a dominar las ventas, como sucedía hace varios meses atrás. Recordemos que la Amarok está en su etapa final antes de la nueva generación, que llegará en 2027; mientras que Toyota confirmó que fabricará un nuevo vehículo electrificado en Zárate, que es la Hilux.

Cuáles son los 10 autos más vendidos

Según ACARA, los modelos líderes en ventas en septiembre fueron los siguientes:

Toyota Hilux: 3.036

Ford Ranger: 2.221

Ford Territory: 1.975

Volkswagen Amarok: 1.970

Fiat Cronos: 1.702

Toyota Yaris Cross: 1.549

Peugeot 208: 1.181

Toyota Corolla Cross: 1.133

Volkswagen Tera: 1.120

Chevrolet Onix: 1.106

De los 10 modelos, cinco son de producción nacional y el resto importados de Brasil. Nacionales son Hilux, Ranger, Amarok, Cronos y 208.

Qué pasará con las ventas de autos

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "La desaceleración del mercado, que venía mencionando los meses pasados, se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor que ha venido haciendo un esfuerzo grande para minimizar los efectos de esa realidad".

"El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas. Este fenómeno será abordado con especial análisis en la primer expo de autos chinos que se realizará el fin de semana y donde estaremos presentes para acompañar a los concesionarios a ser competitivos en esta nueva realidad. La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este", completó Beato.

Por marcas, el mes cerró con Toyota, Fiat y Volkswagen en el top tres. Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, BYD y Nissan completan las 10 más vendidas.