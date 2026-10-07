El salón del automóvil para marcas asiáticas dejó muchas novedades, y una de ellas, con 903 CV y más de 1300 km de autonomía, está cerca de Argentina

La marca crece con T1/T2 y ofrece fuerte garantía postventa en el país.

La marca Jetour pasó por Expo Auto Chino, un evento que reunió 26 marcas asiáticas con las últimas novedades del mundo de los autos. Y en este caso, uno de los SUV grandes fue foco de atención: el G700.

Tras el éxito en el país del T1 y T2, sus SUV con líneas rectas, robustos y de corte off road, la marca exhibió uno modelo con estética parecida pero más grande y potente, con tecnología híbrida enchufable, mucha potencia y autonomía.

El nuevo modelo se exhibió a modo de anticipo, ya que estaría llegando a la Argentina en 2027.

Sin embargo, se convirtió en uno de los grandes atractivos de la muestra, dejando la puerta abierta para su desembarco en el país en el corto plazo y continuar con el éxito de sus hermanos más chicos.

Cómo es el SUV G700

El gran protagonista de la muestra es el Jetour G700, un SUV todoterreno premium que se exhibe por única vez en la Argentina.

El G700 es un SUV ultra grande que se analiza traer al país.

Es el modelo más potente y sofisticado de la marca: equipado con un sistema híbrido enchufable de tres motores —uno de combustión 2.0 turbo de 210 CV, un motor eléctrico delantero de 285 CV y un motor eléctrico trasero de 408 CV—, alcanza una potencia combinada de 903 CV y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,6 segundos.

Su chasis de estructura GAIA (Generation All-Terrain Intelligent Architecture), de alta resistencia, y su autonomía combinada de más de 1.400 km lo posicionan como una propuesta todoterreno de largo alcance, con tracción 4x4, 14 modos de manejo y bloqueo de diferenciales delantero y trasero entre sus principales características.

En materia de confort y tecnología, el G700 ofrece una cabina de tres filas para seis pasajeros, con asientos eléctricos tipo "zero gravity" tapizados en cuero, sunroof delantero y trasero, y pantalla individual para la segunda fila.

Su equipamiento tecnológico incluye una consola central de 15,6", un panel de instrumentos de 35,4", sistema de sonido Lexicon by Harman, cámara de retroceso 360° y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), además de 10 airbags.

Cuáles son los modelos de Jetour

Jetour viene creciendo más de 400% en el año, con una gama de modelos como el X50, X70 FL y Dashing 1.5L, los tres alcanzados por la campaña "Jetour Season", que cuenta con un bono especial durante octubre.

Además tienen la gama T, compuesta por los SUV T1 y T2, disponibles en versión de combustión interna e híbrida enchufable.

El Jetour T1 y el T2 se exhibieron en Expo Auto Chino

El T1 cuenta con un motor 2.0 TGDI de 254 CV con caja automática de 8 velocidades, tracción 4x4 con sistema XWD inteligente, 7 modos de conducción y una capacidad de vadeo de 600 mm Como novedad, durante el fin de semana que dura la exposición, los visitantes podrán acceder en forma directa a esta versión con un precio especial.

Su versión híbrida, el T1 i-DM, combina un motor de combustión 1.5 TGDI con un motor eléctrico de 204 CV a través de una transmisión híbrida dedicada de una marcha (1DHT), alcanzando una potencia combinada de 346 CV, con conducción 100% eléctrica por debajo de los 70 km/h y batería de litio-hierro-fosfato (LFP) de 26,7 kWh.

Por su parte, el T2 ofrece un motor 2.0 TGDI de 254 CV y 390 Nm de torque, con caja DCT de 7 velocidades, tracción XWD y 7 modos de conducción adaptados al terreno. Su versión híbrida, el T2 i-DM, suma un motor de combustión 1.5 TGDI de quinta generación a un doble motor delantero de imanes permanentes de 204 CV combinados, con 390 N·m de par máximo, transmisión híbrida dedicada de tres marchas (3DHT) y la misma batería LFP de 26,7 kWh.

La posventa de los SUV chinos

Esta marca es comercializada en Argentina por Famly, un grupo automotriz de capitales nacionales dedicado a la importación, comercialización y respaldo de postventa de vehículos de origen asiático en el país. Además, representa y distribuye Dongfeng y KYC.

Los vehículos tienen garantía de hasta 7 años o hasta 200.000 km en los componentes del tren de potencia (motor, caja y diferencial), y 3 años o 60.000 km de garantía integral del vehículo.

Este dato es clave a la hora de pensar en nuevos modelos, y más cuando se habla de vehículos chinos, donde la diferencia está en el importador y su experiencia.

Bajo el slogan "Avanzá tranquilo", tiene como objetivo democratizar la movilidad tecnológica, agregar valor a sus clientes y transmitir, en cada una de sus operaciones, valores como la transparencia, el compromiso y el espíritu de superación.