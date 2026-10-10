Así funciona el scooter BMW C 400 X, un modelo de alta gama que cuesta u$s15.000

Diseñado para ofrecer una solución de movilidad sofisticada sin resignar dinamismo, este modelo pasó por nuestras manos y dejó estas sensaciones

El universo de los scooters urbanos encuentra en el BMW C 400 X uno de sus modelos más completos y con mejores terminaciones, algo típico de esta marca premium.

Sin embargo, el precio de u$s15.000 es uno de los grandes condicionantes a la hora de definir la inversión.

Después de ponerlo a prueba en diferentes escenarios, la clave está en que, este modelo, está diseñado para ofrecer una solución de movilidad de alta gama en un entorno más urbano, pero en ningún momento se pierde agilidad y dinamismo, permitiendo ampliar su uso a espacios que van más allá del hábitat para el cual fue pensado, y ahí el valor toma otra dimensión.

Te contamos los datos destacados de este modelo pensado para hacer la mayoría de los kilómetros en la ciudad o para llevarte del trabajo a casa con algún recorrido por las autopistas, pero, por qué no, salir también a la ruta.

Cómo anda el scooter de BMW

Lo primero que se destaca al acelerar el C 400 X es su calidad para la aceleración y frenado. Cuenta con un motor monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido de 350 cc, con 34 CV y 35 Nm. La transmisión es automática CVT.

La respuesta en la salida es insuperable en este tipo de modelos. La aceleración está calibrada con precisión para el tráfico diario, permitiendo sortear los semáforos y las exigencias del tránsito con mucha agilidad. A esto se le suman unos frenos de respuesta inmediata, que transmiten una gran seguridad.

La BMW C 400 X es un scooter para la ciudad pero con aptitudes para la ruta.

Si bien su hábitat natural es la ciudad, su velocidad final sorprende gratamente, por eso da lugar a escaparse por autopista o tramos de ruta, y no solo limitarse a entornos urbanos. Además, el consumo es eficiente, de 4 a 5 litros cada 100 kilómetros.

Durante la prueba, la capacidad para atravesar el tránsito fue uno de los aspectos más valorados. Cambia de dirección con facilidad y permite resolver las situaciones habituales de la ciudad con mucha naturalidad.

En ciudad, esta característica suma mucho. La C 400 X no obliga a elegir entre movilidad y comodidad: puede utilizarse para ir a trabajar, hacer trámites, moverse por avenidas o transportar a otra persona.

Una de las limitaciones en ruta no es la falta de potencia, sino la protección aerodinámica. El parabrisas bajo deja expuesto al conductor al viento a velocidades elevadas, algo que puede generar cansancio en recorridos largos.

La tecnología no termina en la pantalla

La C 400 X incorpora de serie ABS Pro de BMW Motorrad, control dinámico de frenos DBC y control dinámico de tracción DTC.

También cuenta con faro delantero LED, luz trasera e intermitentes LED, además de un conector USB para cargar dispositivos.

El equipamiento se completa con Ride by Wire (acelerador electrónico), escape de acero inoxidable y caballete central.

El Scooter puede superar los 130 km por hora de velocidad.

También tiene Paquete Confort, que suma puños y asiento calefaccionados; el Paquete Touring, con parrilla portaequipajes y soporte para sistema de navegación; faro delantero Pro, Keyless Ride y sistema de alarma.

El apartado tecnológico es, sin dudas, uno de los puntos más altos de la moto. La interacción con el sistema se simplifica al extremo gracias al intuitivo joystick ubicado en el puño izquierdo, permitiendo navegar por los menús sin apartar la vista del camino ni lidiar con botoneras confusas.

Ergonomía, confort y dimensiones

Con un peso aproximado de 220 kg, el scooter requiere cierta firmeza y maña en maniobras de estacionamiento o en parado —un detalle a tener en cuenta para conductores de menor porte físico—. Sin embargo, en marcha ese aspecto se resuelve gracias a un centro de gravedad bien resuelto.

Para un conductor de 1,80 metros, como el caso de esta prueba, la ergonomía resulta cómoda. La altura del asiento es de 775 mm, lo que permite apoyar prácticamente toda la planta del pie.

Mide 2,20 metros de largo, 83,7 cm de ancho y 1,327 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 1,56 metros. No es un scooter pequeño, pero las dimensiones resultan razonables para una moto de este segmento.

El asiento es otro de los elementos que favorecen el uso diario. La posición de manejo permite pasar bastante tiempo sobre el scooter sin que resulte incómodo y también ofrece espacio suficiente para transportar a un acompañante.

Practicidad diaria: el ingenio del Flexcase

Pensado para la practicidad cotidiana, el C 400 X incorpora soluciones inteligentes como el sistema Flexcase, un baúl expandible que permite alojar un casco con la moto detenida.

Como medida de seguridad, el sistema exige rebatir el compartimento antes de iniciar la marcha para evitar circular con la capacidad extendida, un detalle práctico que requiere acostumbramiento pero garantiza protección.

Conclusión

El BMW C 400 X demuestra que un scooter urbano puede ser apto para varios fines, con una combinación equilibrada de agilidad, frenos excepcionales y una aceleración óptima.

Además, conserva todo aquello que se espera de una BMW: tecnología, seguridad, calidad y una experiencia de conducción que va más allá de la simple movilidad urbana.