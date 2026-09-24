Por más de 1000 km manejamos el modelo que es un ícono del mundo de las dos ruedas por su calidad, prestaciones y potencia. Lo que dejó este contacto

Pese a su tamaño, es controlable y apta para todo terreno.

La BMW R1300 GS Adventure es la madre de las motos. Se trata de una maxi trail con una posición de manejo tan cómoda que es imposible cansarse o que los brazos se fatiguen aún tras recorrer miles de kilómetros; no tiene vibraciones ni copia las imperfecciones de la calle.

Su andar sólido se completa con un motor de 1300 cc y 145 CV, una bestia que cuesta controlar, pero que demuestra que está hecha para todos los terrenos.

Estas son algunas de las sensaciones que dejó uno de modelos más grandes del mercado de las dos ruedas en la Argentina, que por tamaño y peso (llega casi a los 270 k), pareciera indomable.

La manejamos más de 1000 km y te contamos cómo anda, cuáles son sus prestaciones y por qué GS es un símbolo único en este universo.

GS1300: ¿Se puede controlar una moto tan grande?

La primera sensación al subir a una R1300 GS Adventure es que estamos ante una moto "incontrolable" por sus dimensiones enormes. Sin embargo, desde arriba todo es sencillo.

Con 2.28 m de largo, 1.01 m de ancho, 1.58 m de alto (mínimo sobre el parabrisas), y una distancia del asiento regulable entre 870 y 890 mm, según los datos oficiales de la ficha técnica, la postura de manejo es ideal para andar en ruta, tierra o ciudad. Está diseñada a la perfección y no se sientes vibraciones en los brazos ni en las manos ya sea por el diseño o por el motor.

Desde el diseño de su óptica y luz led frontal, la nueva moto BMW se ve desde lejos

El asiento es cómodo, evitando molestias musculares o calambres incluso durante trayectos largos. Lo más interesante es la regulación autoadaptable de la altura de la moto, una solución que puede resultar especialmente interesante en un modelo de estas dimensiones y peso.

Cuenta con un parabrisas regulable en altura que desvía completamente el viento de la cara. Esto evita que el piloto deba hacer fuerza con el cuello para sostener el casco, previniendo contracturas en la espalda. Sí, estos datos importan a la hora de transitar largos recorridos por el país.

Además, el diseño robusto del tanque y el carenado frontal cubren las piernas de tal manera que aíslan al piloto del viento y de la lluvia; tiene puños y asiento calefactables, control de crucero y suspensión electrónica DAS con compensación de carga. Todo suma comodidad al viajar.

Cómo es el Motor de la moto BMW

El corazón de la GS R1300 es increíble. Está equipada con un motor bóxer de dos cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por aire y líquido, con dos árboles de levas superiores accionados por cadenas. Tiene 1.300 cc y entrega una potencia máxima de 145 CV con un torque de 149 Nm. Esta versión se asocia a una caja automática.

La posición de manejo y el confort de la moto 1300 te permiten recorrer miles de km sin parar.

La configuración bóxer, característica de la familia GS, es uno de los elementos distintivos de la moto y forma parte de la identidad, ofreciendo una capacidad de aceleración y empuje inigualable.

La velocidad máxima es de 227 km/h. En autopista, viaja a 130 km/h de manera sumamente relajada, con reserva de acelerador de sobra para realizar sobrepasos seguros. De acuerdo con el ciclo WMTC, el consumo declarado es de 4,9 litros cada 100 kilómetros.

También incorpora el sistema de control de tracción DTC de BMW Motorrad, encargado de intervenir para optimizar la entrega de potencia y mantener la motricidad.

Cómo anda en ciudad, ruta y tierra la moto BMW

La GS Adventure está nacida para la aventura, pero se puede atravesar con ella cualquier camino. Su entorno ideal es la ruta y la tierra. Con un centro de gravedad concentrado en la parte baja y la suspensión electrónica inteligente, que mantiene la altura ideal para que el conductor ni siquiera note el peso extra si lleva un copiloto, es inamovible frente a los vientos laterales.

La BMW 1300 tiene asistentes de seguridad de alta generación.

En el andar es sólido, y con el empuje que tiene, el poder en la mano es impresionante. Viaja a 130 km tranquia, y todavía le queda acelerador de sobra para adelantar algún vehículo.

En ruta, la GS1300 tiene potencia de sobra para el sobrepaso de cualquier auto.

Está equipada con ruedas de radios cruzados. En el eje delantero utiliza una llanta de 19 pulgadas y atrás de 17 pulgadas. En el tren delantero cuenta con un sistema de doble disco semiflotante de 310 milímetros de diámetro, asociado a pinzas radiales de cuatro pistones.

Uno de los elementos destacados del equipamiento de seguridad es el Full Integral ABS Pro de BMW Motorrad, un sistema que también está optimizado para trabajar en posiciones inclinadas de la moto.

La GS1300 ofrece varios accesorios, entre ellos el baúl para viajes con mucha seguridad en el cierre

Para el uso fuera del asfalto o en recorridos más exigentes, BMW ofrece además un protector de faro y un accesorio de alerón para el parabrisas.

En la ciudad también funciona muy bien, aunque hay que tener mucho cuidado porque acelera tan rápido que el resto de las motos y autos en general no toman dimensión del tipo de vehículo que es. Además, su peso requiere de un piloto con la fuerza necesaria para maniobrarla en espacios reducidos.

Al que le gusta andar en ruta es la moto ideal y pensada para esa persona que le gusta hacer kilómetros, como escucho a sus usuarios y fanáticos, una devoradora de kilómetros.