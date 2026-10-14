La nueva Honda Biz se fabrica en Campana y ya tiene precio confirmado. Conocé su equipamiento, tecnología y a partir de qué día se entrega

Honda presentó en el mercado la nueva Biz, el regreso de una moto que fue un éxito en la Argentina entre 2010 y 2020, y que buscará posicionarse en el segmento CUB como una de las líderes.

Con un precio de preventa de $4.006.500, a partir de ahora los usuarios tendrán a la Wave con freno a tambor como entrada de gama ($3.529.000), y la nueva Biz completará la oferta con más equipamiento, tecnología y la practicidad para manejar al incluir los dos frenos en el manillar. La versión de la Wave con freno a disco ya no se fabricará. El nuevo modelo se fabricará en la planta de Campana, donde se encuentra la planta de Honda, y su entrega a los clientes comenzará el 24 de octubre.

Keiji Inoue, presidente de Honda, celebró el regreso de la moto en un año muy importante para la marca, ya que celebra las dos décadas de producción nacional. "Estamos muy felices de continuar escribiendo la historia en Argentina", dijo el número uno.

Por su parte Alejando Módica, gerente Comercial de Motos, dijo que Honda espera cerrar el año con 180.000 unidades, en un mercado de patentamiento de motos de 900.000 unidades, según se proyecta para 2026. "Es un mercado que crece mucho. Y el segmento que más crece es el de CUB, donde compite la nueva BIZ, y donde lidera Wave", explicó.

Qué motor tiene y qué equipamiento suma la nueva Honda Biz

El modelo que regresa cuenta con un motor 109 cc, alimentado por Inyección electronica (PGM-FI), con arranque eléctrico, un tanque de combustible de 5 litros. Tiene freno delantero a disco y trasero a tambor.

Las medidas son de 1.892 mm largo; 715 mm ancho; 1.081 mm alto; y 1.258 mm de distancia entre ejes. La altura del asiento es de 750 mm y pesa 99 kg. El motor es 4 tiempos, 2 válvulas, monocilíndrico, OHC y refrigerado por aire.

La nueva Honda Biz ocupa el espacio de la Wave full.

"Sus características principales se basan en 4 pilares: practicidad, tecnología, conducción y estética", explicó Santiago Pirali, analista senior de Marketing, durante la presentación.

La practicidad se basa en los espacios de guardado, cargador USB-C para cargar celular y compartimiento frontal donde se puede guardar un vaso térmico o celular, entre otros. Además tiene un gancho para bolsa.

En el caso de la conducción sencilla, se basa en un pilar clave que está preparada para aquellos que por primera vez manejan una moto. Tiene los frenos en el manillar, con ambos comandos al alcance.

La nueva Biz ya se vende en el país.

En tecnología, según detallan en la ficha técnica oficial de Honda, se diferencia por la inyección electrónica, con el PGM-FI, sistema de inyección de combustible programada, que administra el paso del combustible según lo que necesita la moto.

Así, mejora el nivel de las emisiones, mejora el arranque en frío.

También cuenta con un tablero LCD, con lectura sencilla y clara; velocímetro digital, posición de marcha y dos modos que se pueden controlar con perillas de la izquierda.

En Estética, tiene nuevos colores y luces led.

Dónde se produce la Honda Biz y desde cuándo se entregará en los concesionarios

La BIz se fabrica en la Argentina, en la planta de Campana. La producción arrancó el 8 de septiembre, con un total de 1700 motos mensuales promedio.

"El objetivo de la marca es que complemente la oferta de Wave, que queda como entrada de gama. En el segundo escalón se ubicará Biz, destacándose por su autonomía y bajo nivel de consumo gracias a la inyección. Además, llega a un precio más bajo que la Wave a disco, por eso es una gran apuesta de la marca para seguir siendo líder en el segmento CUB, que hoy representa el 60% el mercado de motos", explicó Rodrigo Baltazar, jefe de Experiencia del Cliente y Entrenamiento.

"Para nosotros esta marca es una leyenda. Se comercializa hace 28 años, y fue la primera producida por Honda en el país, en la planta de Florencio Varela. Fue un ícono. Ahora se recuperó el proyecto con integración local".

La moto tuvo un período importada de Brasil con un motor 125 cc, apuntado a otro segmento. Era una opción diferente.

Ahora, ya está en los concesionarios y, como acción especial, la marca la entregará a los clientes el 24 de octubre, en el Biz Day, un día memorable para la marca.

Además, en poco tiempo se anunciará su incorporación al sistema del Plan de Ahorro de Honda en Argentina que se lanzó hace pocos días y que ya empezará a funcionar.