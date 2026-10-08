Stellantis dice que siguen planes de inversión en Argentina tras la bomba del CEO regional

El CEO regional del grupo que engloba a Citroën, Peugeot y Fiat había declarado que no descarta el cierre de fábricsa en el país

La industria se reconfigura con la electrificación y el avance chino.

Desde la empresa en el país rechazaron tal posibilidad, confirmando que completarán la inversión de u$s1.000 millones que comenzó hace cinco años.

El presidente de Stellantis para América del Sur, Herlander Zola, realizó declaraciones a medios brasileros en las cuales dijo que no descarta el cierre de fábricas en Argentina.

La noticia impactó rápidamente en el país, donde el grupo fabrica el Peugeot 208 y 2008 en la planta bonaerense de El Palomar; y el Fiat Cronos, Fiat Titano y Ram Dakota, en la planta de Ferreyra, Córdoba.

Sin embargo, desde el grupo confirmaron que siguen adelante con sus planes en el país, con un proceso de inversión de u$s1000 millones que arrancó hace cinco años, y que terminarán de desembolsar a fines de 2026 con la apertura de una planta de motores Multijet para vehículos locales y para exportar.

De esta manera, a nivel local no hay señales de cierre, más allá de las declaraciones regionales.

Las declaraciones del CEO regional que encieron las alarmas

Herlander Zola realizó las declaraciones a medios brasileros, en medio del lanzamiento del Jeep Avenger, su producto más nuevo, que se fabrica en ese mercado. Allí dijo que no descartaba la posibilidad de cerrar sus puertas en este conexto.

Según Zola, en los últimos año hubo un cambio del mercado automotor, con un gran avance de los chinos y con pérdida de competitividad.

Además, según el ejecutivo, la industria automotriz sabía que el futuro implicaría la electrificación. Lo que no calculó correctamente fue la velocidad de este cambio y la capacidad de los fabricantes chinos para conquistar a los consumidores.

Zola habló de la interpretación errónea que hizo el sector de la transformación del segmento y de los desafíos que enfrentan los fabricantes de automóviles tradicionales.

Según él, el error radicó en predecir el ritmo de avance de las nuevas tecnologías. "Todo el mundo sabía que el camino se electrificaría", afirmó.

Al ser consultado por CNN Brasil sobre la preparación de los fabricantes locales ante la expansión china, Zola rechazó la idea de que el movimiento actual simplemente se hubiera ignorado.

Para competir con mayor eficacia, Stellantis está equilibrando márgenes y volúmenes, considerando cada producto y la ocupación de sus fábricas. En ciertas situaciones, la empresa admite trabajar con márgenes más bajos para preservar las ventas. En otras, esta ecuación podría no ser rentable.

Las preocupaciones de las automotrices tradicionales

El mercado automotor cambió para las marcas tradicionales, especialmente, por la llegada de las marcas chinas.

Zola menciona otros obstáculos y errores de juicio en el sector. Según él, durante la pandemia, los fabricantes de automóviles priorizaron los problemas logísticos, como la escasez de piezas y semiconductores, por encima del desarrollo técnico y la investigación.

También afirma que la industria automotriz occidental subcontrató y descentralizó parte de la cadena de producción, mientras que los fabricantes chinos hicieron lo contrario e internalizaron etapas que antes realizaban los proveedores.

"Los chinos demostraron que este camino era erróneo desde el punto de vista de la competitividad. Hoy en día, son capaces de alcanzar un nivel de competitividad mucho mayor mediante la integración vertical [de la producción]".

Si bien reconoce los errores de los fabricantes de automóviles tradicionales, el presidente de Stellantis también criticó las condiciones competitivas y la falta de previsibilidad en este caso, en el mercado brasileño.

Según él, no existen normas que incentiven a los fabricantes de automóviles establecidos en el país a fomentar la cadena de producción nacional mediante la compra de componentes a proveedores brasileños, como neumáticos, amortiguadores, resortes, plásticos y acero, por ejemplo. Esto generaría costos más elevados que los de sus competidores extranjeros.

En Argentina, la falta de competitividad también es un problema que admiten las principales terminales, con una alta carga impositiva que les imposibilita enfrentar a mercados con mejores condiciones.

La producción de Stellantis en Argentina

Más allá de las declaraciones del responsable regional, Stellantis está produciendo en Argentina. En El Palomar, lo hace con el Peugeot 208 y 2008; mientras que en Córdoba, tiene el Fiat Cronos y las camioneta Fiat Titano y Ram Dakota.

La introducción de un motor en noviembre será el próximo paso de la automotriz, que por el momento, a nivel local, no dio señales de que este noticia se vaya a llevar adelante.