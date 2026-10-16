Qué marcas y modelos de autos se producen en las 12 fábricas que tiene Argentina

Tras las dudas sobre el sector, un repaso por el mapa completo de las 12 fábricas automotrices activas en Argentina y sus modelos

La noticia se generó en Brasil, pero rápidamente resonó en Argentina. El CEO regional de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS, Leapmotor, RAM) dijo a periodistas locales que no descartaba cerrar fábricas en este país.

El grupo tiene dos plantas en Argentina. Una en El Palomar, donde produce el Peugeot 208 y 2008; y otra en Córdoba, donde fabrica Fiat Cronos, Fiat Titano y Ram Dakota; y a fin de año se realizará la apertura de una nueva planta de motores, también en Ferreyra.

Los dichos del CEO llegan en un contexto de cambios del mercado regional. El arribo de más de 20 marcas chinas dio lugar a más competencia, una invasión de modelos y más variedad de precios; mientras las ventas de autos caen, a pesar de haber proyectado un año de crecimiento.

Por otro lado, la competitividad de la industria está cada vez más complicada, en un escenario donde las altas cargas impositivas no permiten estar a la altura de otros productores globales que tienen ventajas a la hora de fabricar.

Qué marcas del sector automotor fabrican en Argentina

En la Argentina la industria automotriz ocupa un lugar importante, y junto con Brasil y México son los tres países de la región donde se fabrican vehículos, siendo parte de una industria global en la que participan alrededor de 90 paíse productores de vehículos de pasajeros, camiones y buses.

En la Argentina, hay 12 fábricas. Esta son:

Chevroler: Tracker. Produce el SUV en Alvear, provincia de Santa Fe.

Tracker. Produce el SUV en Alvear, provincia de Santa Fe. FCA: Fiat Cronos, Fiat Titano, Ram Dakota. Se encuentra en Ferryra, Córdoba. Pertenece al grupo Stellantis. Este año sumará la producción de motores para exportar.

Fiat Cronos, Fiat Titano, Ram Dakota. Se encuentra en Ferryra, Córdoba. Pertenece al grupo Stellantis. Este año sumará la producción de motores para exportar. Ford : fabrica Ranger. Se encuentra en Pacheco. Esta año comenzará a producir la Ranger híbrida y la Tremor.

: fabrica Ranger. Se encuentra en Pacheco. Esta año comenzará a producir la Ranger híbrida y la Tremor. Honda: produce partes. Está en Campana. También es fábrica de motos.

produce partes. Está en Campana. También es fábrica de motos. Iveco: fabrica los camiones Tector, Cursor, Stralis, Trakker. Chasis para buses Eurocargo. Se encuentra en Córdoba.

Prestige Auto : quedó a cargo de la producción de la van Sprinter. Es el importador de Mercedes Benz. Se encuentra en Virrey del Pino.

: quedó a cargo de la producción de la van Sprinter. Es el importador de Mercedes Benz. Se encuentra en Virrey del Pino. Mercedes Benz Camiones y Buses : fabrica los camiones Accelo 815-39, 1016-39. Atego 1721-36, 1721-48, 1726-42, 1726-48. Chasis de buses. Se encuentra en Zárate.

: fabrica los camiones Accelo 815-39, 1016-39. Atego 1721-36, 1721-48, 1726-42, 1726-48. Chasis de buses. Se encuentra en Zárate. PSA Peugeot Citroën : fabrica el Peugeot 208 y Peugeot 2008. Está ubicada en El Palomar.

: fabrica el Peugeot 208 y Peugeot 2008. Está ubicada en El Palomar. Renault : fabrica Kangoo y está arrancando la producción de Niagara. Se encuentra en Santa Isabel, Córdoba.

: fabrica Kangoo y está arrancando la producción de Niagara. Se encuentra en Santa Isabel, Córdoba. Scania : fabrica componentes de transmisión de camiones que exporta a las plantas de todo el mundo. Está ubicada en Tucumán.

: fabrica componentes de transmisión de camiones que exporta a las plantas de todo el mundo. Está ubicada en Tucumán. Toyota : fabrica Hilux, SW4, Hiace, y motores. Está ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Este año arrancará a fabricar la pick up eléctrica e híbrida.

: fabrica Hilux, SW4, Hiace, y motores. Está ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Este año arrancará a fabricar la pick up eléctrica e híbrida. Volkswagen: fabrica Amarok en Pacheco, que en 2027 llegará la nueva versión en sociedad con Saic, un fabricante chino. También produce los camiones Delivery y Constellation; chasis Volkbus; y cajas de cambio en Córdoba.

En total, la producción de vehículos en Argentina lleva acumulados en los primeros nueve meses del año (enero-septiembre) 314.975 unidades, ubicándose un 16,9% por debajo del mismo período del año pasado.

La Toyota Hilux es la camioneta más vendida de Argentina, fabricada en Zárate.

Este número se fue achicando a medida que las ventas también cayeron, y muchas fábricas tuvieron que reformular los proyectos de fabricación. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) el número de vehículos patentados en los nueve meses acumulados del año fue de 435.493 unidades, esto es un 13% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 500.497 vehículos.

Con ventas que no están dentro de lo proyectado, y las exportaciones que tampoco remontan (apenas crecen 1%), el escenario es más complicado. De hecho, las declaraciones del CEO de Stellantis, que hicieron mucho ruido en el mercado local, no están lejos de una realidad que preocupa a muchas marcas, sobre el futuro de la industria en el país.

El Fiat Cronos fabricado en Argentina es el sedán más vendido.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, explicó en un encuentro donde se celebraron los 65 años de Planta Pacheco, que "Las reglas de juego de la industria automotriz global cambiaron. Para competir en ese ambiente tenés que estar muy preparado, y hoy nos falta un montón de trabajo para que las condiciones de negocios estén dadas. Si miro Pacheco, no me asusta competir, pero tenemos que seguir trabajando. Nuestra decisión es adaptar siempre la producción a lo que nos pide el mercado, que hoy nos está pidiendo algo menos de lo que estábamos pensando para este año".

"Septiembre mostró señales concretas de recuperación mensual, especialmente en ventas a concesionarios y exportaciones, aunque el acumulado de los primeros nueve meses reflejan aún un escenario desafiante. La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen. En este contexto, el crecimiento de las exportaciones se destaca como el dato más alentador registrando el volumen más alto del año, - 71% de la producción se destinó a diversos mercados - y confirma la importancia de profundizar el trabajo que venimos realizando en materia de mejora de la competitividad y la inserción internacional del sector", destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Posición de Argentina frente a los mayores productores de autos del mundo

La participación de Argentina dentro de la industria automotriz es un valor que se debe cuidar. En el mundo, no son tantos los productores. Y menos aún, con el plus local de especializarse en camionetas, un vehículo más rentable.

China es el mayor productor mundial de vehículos, con Estados Unidos y Japón como otros gigantes.

En los últimos tiempos también creció India, que produce muchos autos, camiones y buses, y es especialmente importante en vehículos comerciales.

Alemania, Corea del Sur, México, Brasil, Francia, España e Italia; y Suecia completan el listado.

El orden cambia según se mida la cantidad total de vehículos, solo autos o vehículos comerciales.

El poder de Argentina radica en mantener su especialización. A partir de 2027, se fabricarán Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Renault Niágara, Fiat Titano, Ram Dakota y podrían confirmarse nuevos planes de Toyota por un nuevo modelo compacto.