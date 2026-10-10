La automotriz china presentará el 16 de octubre un nuevo modelo con características que hasta ahora no cubre ninguno de sus productos. Los detalles

La automotriz china BYD cumplió su primer año en el mercado local con 12.000 unidades vendidas y el lanzamiento de siete modelos, que antes de fin de mes se ampliarán con la llegada de un nuevo SUV, el T17.

El nuevo modelo de siete asientos se sumará a la gama de productos de la marca para completar la oferta en un año donde se convirtieron en una de las marcas más vendidas del país, además de ser líderes en patentamientos de vehículos eléctricos, con el Dolphin Mini.

Para reservar el Ti7, ya se puede hacer con una seña de u$s500 o su equivalente en pesos, ya que el precio final no fue informado.

Como parte de este lanzamiento, la marca también estrenará una nueva tecnología en el país que se suma a la DM-i, y se llama DM-p (Dual Mode Performance), que además de ser súper híbrida enchufable, está diseñada específicamente para ofrecer alto rendimiento y tracción integral.

Cómo es el nuevo SUV de BYD

El nuevo modelo que presentará BYD el 16 de octubre se llama Ti7, y se destaca por cuatro cosas:

Autonomía Combinada (NEDC) de 1015 km.

Volumen de baúl de 1813L.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5.3s.

Tiene Sistema Híbrido Superpotente (DM-p).

En cuanto al diseño, tiene una firma lumínica LED con una identidad moderna y reconocible, que se combina con líneas rectas en su frontal y en su lateral, haciendo de este modelo uno de los más rústicos y robustos hasta ahora presentados en la marca.

El BYD Ti7 es un nuevo SUV de 7 asientos que se suma a la gama de la marca.

Cuenta con llantas de gran tamaño que acompañan su aspecto aventurero.

Por dentro tiene una gran pantalla inteligente que integra entretenimiento y conectividad, junto con el techo panorámico, y amplios espacios tanto adelante como atrás.

En la consola central tiene un refrigerador integrado con temperatura de -6 °C, y varios compartimentos distribuidos en su interior.

Los asientos son eléctricos con funciones de ventilación, calefacción y masaje, materiales de alta calidad e iluminación ambiental. Cuando se rebaten, el espacio de carga alcanza hasta 1.813 litros.

Cómo es el motor del nuevo SUV BYD

La principal novedad del Ti7 en su sistema de propulsión. Por primera vez, BYD incorpora en Argentina la tecnología DM-p (Dual Mode Performance), una arquitectura híbrida enchufable que prioriza el funcionamiento eléctrico y utiliza el motor de combustión como complemento cuando las condiciones de manejo o la demanda de potencia lo requieren.

El sistema está compuesto por tres motores: uno naftero y dos eléctricos. Los propulsores eléctricos están ubicados en ambos ejes, uno adelante y otro atrás. De esta manera, el SUV dispone de tracción integral AWD inteligente.

En combinación los tres motores, ofrecen una potencia de 350 CV y 630 Nm de torque y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 5,3 segundos.

Uno de los principales argumentos del nuevo SUV está en su autonomía. BYD declara una autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros, mientras que la capacidad de circulación exclusivamente eléctrica llega a 115 kilómetros.

El SUV Ti7 tiene espacio para 7 personas en su interior.

Con su tracción integral AWD, la suspensión adaptativa DiSus-C y diferentes modos de conducción destinados a superficies y situaciones específicas, también está preparado para andar fuera del asfalto o en ruta.

Tiene diferentes modos de manejo: barro, arena, nieve y montaña, además de modos Race y Personalizado. El despeje al suelo es de aproximadamente 190 milímetros, mientras que la electrónica permite modificar el comportamiento del vehículo según el terreno.

Su sistema se completa con la batería Blade BYD Ultra Segura, una batería LFP (litio-ferrofosfato) que combina seguridad, fiabilidad y rendimiento constante, ofreciendo a los conductores una experiencia de conducción segura y duradera.

BYD en Argentina

En su primer año, BYD se posicionó como líder en ventas de vehículos 100% eléctricos en Argentina. BYD DOLPHIN MINI fue el eléctrico más vendido y obtuvo los máximos reconocimientos de seguridad del mercado local.

La compañía lanzó siete modelos,y la red oficial superó los 20 puntos de venta.

El arribo del BYD CHANGZHOU al Puerto de Zárate, marcó uno de los principales hitos logísticos del primer año. La llegada de un buque perteneciente a la flota propia de BYD reflejó la capacidad global de la compañía para acompañar el crecimiento de la marca en Argentina.

"En apenas un año construimos mucho más que una propuesta de productos: desarrollamos una red cada vez más federal, sumamos una estructura de posventa para acompañar a nuestros clientes y, fundamentalmente, logramos la confianza de más de 10.000 personas que ya eligieron BYD. Hoy estamos entrando en una nueva etapa, de consolidación y crecimiento. Argentina es un mercado estratégico para BYD y estamos recién empezando: queremos seguir ampliando nuestra presencia, estar cada vez más cerca de nuestros clientes y acercar al país las tecnologías que BYD desarrolla a nivel global", afirmó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Este crecimiento está acompañado por una red de posventa en expansión, concebida desde el inicio como una parte central de la experiencia del cliente y del respaldo que BYD busca construir en el país.

Los modelos que vende son Dolphin Mini, Yuan Pro, Son Pro, Atto 2, con tecnología DM-i; el BYD SEAL U DM-i que estrenó la tecnología en el segmento C-SUV, combinando hasta 1.125 kilómetros de autonomía total, tecnología V2L y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Entre los grandes hitos del año, BYD SHARK DMO se convirtió en la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino, introduciendo la tecnología DMO en uno de los segmentos más relevantes del país.

A su vez, BYD SEAL 5 DM-i marcó el ingreso de la compañía al segmento de los sedanes, con hasta 1.600 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC, convirtiéndose en el vehículo con mayor autonomía del mercado argentino. El octavo modelo es BYD Ti7, actualmente en preventa.