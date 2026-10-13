Entre octubre de 2025 y 2026, los 0km accesibles subieron menos que la inflación y, en varios casos, mostraron una suba más acotada en dólares

En un contexto donde Renault advierte por la rentabilidad de los autosen el país, los modelos 0km más accesibles registraron aumentos, en pesos, menores a la inflación y, en varios casos, mostraron una suba más acotada cuando la comparación se realiza en dólares, tomando como referencia el período octubre 2025 a octubre 2026.

Con un tipo de cambio de $1.455 por dólar, en octubre de 2025, y de $1.540, en octubre de 2026, los incrementos medidos en moneda estadounidense quedaron por debajo de los porcentajes observados en pesos.

En este período la inflación registrada puede rondar 31%. El último dato oficial para la comparación interanual es de agosto con 33,5 por ciento, según el informe del INDEC.

Si se toman los precios de lista de los 0km más baratos de hoy y de hace un año, teniendo en cuenta los modelos que se repiten en el top ten, el caso del Renault Kwid es uno de los más representativos.

Cuánto aumentaron en dólares los autos más baratos entre 2025 y 2026

Hace un año costaba $23.830.000, equivalente a unos u$s16.378, mientras que en octubre de 2026 alcanzó los $28.580.000, es decir u$s18.558. La suba fue de 19,9% en pesos, pero de apenas 13,3% en dólares.

Algo similar ocurrió con el Fiat Mobi, que pasó de $24.964.000 (u$s17.157) a $30.280.000 u$s19.662). El modelo brasileño registró un incremento de 21,3% en pesos y de 14,6% en dólares.

Precios de los autos en dólares y pesos.

Entre los vehículos analizados, el Hyundai HB20 fue el que menos aumentó. Su precio avanzó de $25.400.000 (u$s17.457) a $28.500.000 (US$18.506), lo que representa una suba de 12,2% en pesos y apenas 6% en dólares.

El utilitario Fiat Fiorino, que también se ubica entre los vehículos más baratos, pasó de $27.459.000 (u$s18.872) a $34.510.000 (u$s22.409). El incremento fue de 25,7% en moneda local y de 18,7% medido en dólares, siendo una de las mayores variaciones del grupo.

El Chevrolet Onix aumentó de $27.477.900 (u$s18.885) a $32.782.900 (u$s21.288). La diferencia equivale a una suba de 19,3% en pesos y de 12,7% en dólares.

Por último, el Fiat Argo pasó de $27.898.000 (u$s19.173) a $35.470.000 (u$s23.032). Fue el modelo con la mayor variación entre los comparables: 27,1% en pesos y 20,1% en dólares.

La comparación evidencia que, aunque los precios de lista continuaron escalando durante el último año, la depreciación del peso fue menor que en períodos anteriores, lo que moderó el impacto de los aumentos cuando se los mide en moneda estadounidense.

El Fiat Argo es uno de los autos más baratos de los últimos años.

De hecho, el promedio de los seis vehículos analizados arroja una suba de 20,9% en pesos, pero de 14,2% en dólares. Es cierto que los valores de lista rigen, en realidad, para los planes de ahorro, ya que en el mercado se venden con descuento.

Visto desde la óptica del dólar, el Hyundai HB20 fue el vehículo que prácticamente mantuvo su valor relativo, mientras que Fiat Argo y Fiat Fiorino encabezaron los incrementos.

El dato más relevante es que ninguno de los modelos superó un aumento del 21% en dólares, muy lejos de las variaciones que caracterizaron al mercado automotor argentino en años de alta inflación y bruscas correcciones cambiarias.

En este top ten, el modelo más económico que se vende hoy en la Argentina es el JMEV Easy 3, que cuesta $26.026.000, unos u$s16.880. Hace un año no se comercializaba