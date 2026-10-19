Es una forma de obtener dinero para comprar un modelo 0km sin necesidad de recurrir a un banco, con menos requisitos y de forma inmediata

Las ventas de motos no paran de crecer y hasta septiembre se registró una suba de 40% comparado con los 9 meses del año anterior. Con este panorama, se proyecta un cierre de 2026 con un promedio de 900.000 unidades patentadas.

Algunos de los factores que impulsaron las ventas fueron, por un lado, una gran oferta con opciones para todos los bolsillos; y por el otro, la financiación, ya que hay muchas líneas en bancos y concesionarios.

Sin embargo, las billeteras virtuales y plataformas encabezadas por Mercado Pago, han irrumpido para transformar las reglas del juego. Hoy en día, financiar una moto ya no es un privilegio exclusivo de quienes poseen una larga trayectoria bancaria o tarjetas corporativas.

Con estas herramientas, el crédito se democratizó para adquirir bienes que no sean tan caros, permitiendo que miles de usuarios puedan planificar la compra de su vehículo desde la comodidad de sus teléfonos celulares y sin mucha burocracia.

¿Cómo Opera Mercado Pago?

Esta herramienta representa una de las opciones más atractivas para quienes no tienen una tarjeta de crédito tradicional con un límite elevado.

Mercado Crédito funciona como una línea de dinero preaprobada dentro de la aplicación, evaluando de forma automática el comportamiento financiero del usuario, sus ingresos declarados y su historial de transacciones.

Al ingresar a la sección de créditos, la plataforma arroja un monto máximo disponible. Si el valor de la moto seleccionada se encuentra dentro de ese rango, el usuario puede autorizar la operación de manera inmediata. En caso de que la moto supere el límite preaprobado, la gran mayoría de las agencias y concesionarias oficiales permiten realizar un esquema híbrido: se abona una parte del valor en efectivo o mediante transferencia bancaria directa y se financia el saldo remanente utilizando el crédito de la app en cuotas fijas mensuales.

A diferencia de un banco tradicional, en Mercado Pago no llenás una solicitud, sino que la plataforma analiza el historial de uso — pagos, cobros, movimientos de la cuenta — y, si tu perfil califica, la oferta de crédito aparece directamente en la app, con el monto disponible y las cuotas simuladas. Los pasos son los siguientes:

Todo el proceso ocurre dentro de la app, sin papeles ni sucursales.

El dinero aprobado se acredita en tu cuenta de Mercado Pago, listo para usar o transferir.

Las cuotas se debitan del saldo de la cuenta en cada vencimiento.

Como en cualquier crédito, el número clave es el CFT, el Costo Financiero Total, que aparece detallado en la oferta dentro de la app, según el perfil del usario y el monto. Este costo es diferente según el perfil del usario, pero puede promediar un 80 por ciento.

¿Qué se puede comprar y cuáles son los precios estimados?

A diferencia de los planes de ahorro tradicionales o los programas cerrados, la financiación mediante Mercado Pago no impone un listado definitivo. La disponibilidad de marcas y modelos depende del stock de las concesionarias y del monto de dinero que el comprador tenga habilitado.

Las motos más chicas y de precio accesible son las que más se financian con Mercado Crédito.

Sin embargo, algunos segmentos son más buscados para comprar con créditos de este tipo, y son las motos más chicas y accesibles.

Algunos modelos para destacar, por precio y categoría, son los siguientes:

Motos Urbana / Cubs (110cc - 125cc): Corven Energy 110, Gilera Smash 110, Motomel Blitz 110, Honda Wave 110. Los precios van desde $1.398.000 hasta $3.841.000.

/ (110cc - 125cc): Corven Energy 110, Gilera Smash 110, Motomel Blitz 110, Honda Wave 110. Los precios van desde $1.398.000 hasta $3.841.000. Street, On/Off y Trabajo (150cc - 250cc) Bajaj Boxer 150, Rouser NS 160/200, Honda XR 150L, Corven Triax 150. Los precios van desde $4.990.000 hasta $5.850.000.

(150cc - 250cc) Bajaj Boxer 150, Rouser NS 160/200, Honda XR 150L, Corven Triax 150. Los precios van desde $4.990.000 hasta $5.850.000. Gama Media y Alta (Más de 250cc) KTM Duke 200/390, Honda CB 300F Twister, Royal Enfield Hunter 350. Por encima de los $6.000.000

De esta manera, comprar una moto con Mercado Pago puede ser una buena herramienta por lo ágil, la flexibilidad y la ausencia de burocracia.

Además, la cuotas son fijas en pesos.

A su vez, el riesgo son los intereses que se pueden pagar por estas "comodidades", ya que suelen tener un alto costo financiero y no todos los comercios aceptan estas líneas.