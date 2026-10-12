Vuelve el Citroën 2CV con motor eléctrico y diseño moderno

En el Salón del Automóvil de París, Citroën revive un icono al presentar el 2 CV Concept, una respuesta ingeniosa a los desafíos de la movilidad

Citroën presentó el 2 CV Concept, un auto que vuelve inspirado en su espíritu original, pero ahora con un nuevo carácter basado en la ligereza, practicidad, versatilidad y estética juvenil.

El prototipo muestra la visión de un modelo que la marca presentará en 2028. Fabricado en Europa, apunta a un precio inicial de alrededor de 15.000 euros y cumplirá con las futuras regulaciones de vehículos eléctricos.

El punto de partida no era recrear el 2CV, sino imaginar el pequeño coche eléctrico del futuro: práctico y atractivo , que devolviera la emoción a los trayectos cortos cotidianos. El 2CV es una fuente de inspiración. Presentado en el Salón del Automóvil de París en 1948, cumplía con una serie de requisitos útiles, y aunque no pretendía convertirse en un icono, se convirtió por lo que hacía posible : trabajar, viajar, ir prácticamente a cualquier parte y disfrutar de la vida al máximo.

Desde entonces, el mundo ha cambiado, pero la idea sigue siendo la misma. Redefinir un conjunto de especificaciones que se centren en las necesidades esenciales de la movilidad urbana, haciéndola divertida, asequible y más humana . No se trata de replicar el pasado, sino de reinventar la idea que lo convirtió en un éxito .

Cómo es el nuevo 2 CV

El 2 CV Concept se sitúa entre el Ami y el C3. Se trata de un modelo fabricado en Europa, 100% eléctrico, sencillo e inteligente, más ligero y más eficiente. El objetivo es ofrecer autos prácticos.

Con 3,76 m, es más corto que el 2CV original. Esta decisión busca recuperar el placer y la agilidad de los autos pequeños, facilitando la conducción.

También tiene un peso controlado que apunta a una tonelada, ya que una menor masa implica una batería más pequeña y rentable, con una autonomía adaptada al uso diario y bajos costos de funcionamiento.

El frontal cuenta con faros redondos separados de la carrocería, firma LED, capó esculpido y fluido, pliegues inspirados en el TPV, tomas de aire integradas y limpiaparabrisas expuestos.

El nuevo 2 CV es más chico que el original.

Los laterales son verticales con un techo curvo y fluido, aletas redondeadas y flancos tensos. También hay manijas de las puertas contorneadas, intermitentes cónicos en el pilar C, llantas de acero de 19 pulgadas inspiradas en el 2CV y neumáticos Michelin con el logotipo Heritage y los chevrones de Citroën.

En la parte trasera , el 2 CV Concept presenta una distintiva línea de techo acentuada por un portón trasero negro que se extiende hasta el paragolpes, luces LED a cada lado del portón trasero, tres franjas horizontales, un voladizo corto, una manija del portón trasero visible y una placa de matrícula que muestra los diferentes apodos del 2CV en distintos países.

En su interior, captura la esencia del 2CV en un ambiente cómodo, luminoso y cálido. El diseño amplía el espacio y ofrece mayor comodidad para los pasajeros . No cuenta con un tablero tradicional, sino con paneles de puerta empotrados, asientos amplios y confortables con tecnología Citroën Advanced Comfort.

Mucho color para el nuevo concept

El concepto 2 CV juega con una paleta de colores brillantes y cálidos para transmitir optimismo y vitalidad .

El exterior en color rojo infrarrojo, derivado de una base naranja con detalles en amarillo y rojo, aporta intensidad. En el interior, el icónico motivo del 2CV se ha reinventado y cubre los asientos en tonos amarillos. En el suelo, el tablero y los paneles de las puertas presentan un tejido texturizado inspirado en el mimbre y la caña. Hay una cesta que combina madera y plástico de origen biológico, producida mediante impresión 3D, y madera alrededor de la unidad «Radioën». También cuenta con llantas de acero gris claro con detalles en amarillo que llevan la inscripción 2CV.

El diseño del 2 CV Concept también se evidencia en una multitud de detalles como una forma de forjar una conexión estrecha con su herencia.

El sonido de la bocina y del motor eléctrico al arrancar recuerda al del 2CV. Los números 48/90/26 inscritos en el parabrisas hacen referencia a 1948, año de su lanzamiento; 1990, año del fin de su producción; y 2026, año de la presentación del prototipo.

Xavier Chardon, CEO de Citroën, afirmó: "Reinventar el 2CV no se trata de replicar un coche del pasado, sino de reinventar lo que lo hacía único: su sencillez, su accesibilidad y la libertad que ofrecía. Con el 2CV Concept, trasladamos ese espíritu al mundo actual para hacer que la movilidad eléctrica sea más sencilla, más humana y más atractiva. El mundo ha cambiado, pero la idea sigue siendo la misma: hacer la vida más bella con Citroën".