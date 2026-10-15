La automotriz que desembarcó en el país el año pasado sumó esta opción para adquirir el MG3 y ZS. El esquema es de 84 cuotas. Los detalles

La marca se suma a otros importadores chinos que ya ofrecen este esquema de financiación.

Permite financiar el 70% del valor, sin crédito bancario ni intereses, facilitando el acceso a un 0 km.

MG lanzó un plan de ahorro oficial para sus modelos MG3 Luxury ICE y MG ZS Comfort ICE.

MG presentó su nuevo plan de ahorro oficial, que permite acceder al MG3 Luxury ICE y al MG ZS Comfort ICE mediante un esquema de 84 cuotas, con el respaldo de la marca y su red de concesionarios.

Esta propuesta amplía las posibilidades a quienes quieren acceder a un vehículo de la marca y no tienen el dinero en efectivo, con la opción de financiarlo a largo plazo, como ofrecen las automotrices tradicionales en el país.

En este caso, los dos modelos que se pueden adquirir son las versiones del auto y SUV con motor naftero, las que se incorporaron reciéntemente a la gama, ya que su desembarcó fue con las versiones híbridas.

De esta manera, MG pasa a formar parte de un grupo de importadores chinos que se sumó a este esquema de crédito, tal como ya lo hicieron Jac Motors, Leapmotor, Baic y Arcfox, que venden autos con plan de ahorro.

Cómo es el plan de ahorro de MG

MG PLAN inicia su propuesta con dos modelos que representan diferentes alternativas dentro del portfolio local de la marca.

Por un lado, el MG3 Luxury ICE , un hatchback que combina diseño contemporáneo, tecnología digital, conectividad y equipamiento, pensado para quienes buscan un vehículo moderno y versátil para el uso cotidiano.

MG ZS en versión naftera se puede comprar con Plan de Ahorro.

Por otro, el MG ZS Comfort ICE, que acerca las características y la funcionalidad de un SUV a quienes priorizan el espacio, el confort y la tecnología para sus recorridos diarios.

MG PLAN contempla un esquema de 84 cuotas, bajo la modalidad 70/30, en el que el 70% del valor del vehículo se integra mediante las cuotas del plan, mientras que el 30% restante corresponde a la integración a cargo del suscriptor, según las condiciones contractuales aplicables.

El sistema permite acceder a un vehículo sin recurrir a un crédito bancario tradicional y sin intereses financieros ni bancarios, ofreciendo una nueva alternativa para planificar la compra de un 0 km.

Como referencia comercial, la propuesta contempla:

MG3 Luxury ICE: cuotas de referencia equivalentes a u$s224 mensuales. Este vehículo tiene un valor actual de u$s21.900.

cuotas de referencia equivalentes a u$s224 mensuales. Este vehículo tiene un valor actual de u$s21.900. MG ZS Comfort ICE: cuotas de referencia equivalentes a USD 255 mensuales. El precio es de u$s23.900.

Uno de los principales diferenciales de MG PLAN es el respaldo de la marca durante toda la vigencia del plan. La propuesta cuenta con el respaldo de MG a través de EXIMAR, su importador oficial en Argentina, se comercializa exclusivamente mediante la Red Oficial MG y es administrada por INTERPLAN.

Bajo la premisa "Claro desde el primer día. Sin sorpresas", el sistema busca ofrecer información clara sobre las condiciones de suscripción, los porcentajes de integración, la actualización de las cuotas, los mecanismos de adjudicación y entrega y los gastos adicionales correspondientes.

Qué otras marcas chinas ofrecen plan de ahorro en Argentina

La primera marca en realizar esto fue Jac Motors con su plan de ahorro, en mayo pasado, mediante el cual los clientes pueden elegir y cambiar de modelo entre todos los vehículos que la marca ofrece en Argentina. Desde el SUV JAC S2 FL, el más accesible del mercado argentino, hasta el híbrido JAC JS6 PHEV, el JAC JS8 PRO de 7 plazas, o la nueva pickup JACT9 Luxury.

Posteriormente se sumaron Leapmotor, Baic y Arcfox con sus planes de ahorro para autos chinos.

Los modelos que se pueden comprar con plan de ahorro son el Baic X35, un SUV con motor turbo de 150 CV; el BJ30 4x2 Hybrid, el más vendido de la marca en el país, elegido SUV del año; y el X55 Hybrid, renovado reciéntemente.

En el caso de Arcfox, se puede acceder al T1, un SUV 100% eléctrico, con una autonomía superior a los 350 kilómetros por hora.

En el caso del Leapmotor, lanzó su plan con el nuevo B10, durante su preventa.