iProfesional analizó el MG3 y el Suzuki Swift en Argentina y comparó sus motores electrificados, equipamiento de seguridad y costos de mantenimiento

Hay dos hatchbacks importados en Argentina que se convirtieron en los autos híbridos más baratos. Se trata del Suzuki Swift Hybrid, con precio desde u$s21.900; y el MG3 Hybrid, con valores desde u$s23.500 y opciones de compra mediante planes de ahorro en 84 cuotas

Estos dos modelos no solo comparten el mismo concepto de movilidad, son chicos, urbanos, y de bajo consumo de combustible, sino que también suman esta electrificación en sus motores.

El MG3 llega con una mecánica híbrida convencional, mayor potencia y un equipamiento tecnológico destacado. El Swift, en cambio, prioriza la ligereza, el bajo consumo y la facilidad de uso, con un sistema híbrido suave que acompaña al motor naftero.

Por otro lado, el hatch de la japonesa Suzuki ofrece versiones manual o automática, mientras que el chino de MG es solo CVT. Sin embargo, los dos apuntan al mismo público, y el precio está entre sus pilares de venta. La pregunta es cuál ofrece más por lo que cuesta y si vale la pena pagar la diferencia por un híbrido más potente.

MG3 Hybrid vs Suzuki Swift Hybrid, cuánto cuestan

El precio es uno de los primeros argumentos de esta comparación. Según los valores publicados por las marcas y los canales oficiales consultados en octubre de 2026, la gama arranca de la siguiente manera. Los valores pueden variar según la actualización de las listas, el concesionario y los gastos de entrega y patentamiento.

El MG3 tiene un motor híbrido que se recarga solo al andar.

Suzuki Swift GLX manual: u$s22.400

Suzuki Swift GLX CVT: u$s23.900

MG3 Hybrid Comfort: u$s23.500

MG3 Hybrid Luxury: u$s25.900

La diferencia es interesante: por u$s1100 más que el Swift manual, el MG3 Comfort ofrece una mecánica de 191 CV combinados. Incluso frente al Swift automático, la brecha de precio es relativamente pequeña.

Sin embargo, no alcanza con comparar la potencia. El tipo de sistema híbrido, el equipamiento de seguridad, el espacio interior y el costo de mantenimiento también pesan en la decisión.

El Swift tiene un motor híbrido suave, solo ayuda al iniciar el recorrido.

Comparativa de diseño e interior: medidas del MG3 y Suzuki Swift

El MG3 es un hatch de diseño más clásico, pero a la vez con estética llamativa. Mide 4,11 metros de largo, lo cual lo ubica por encina del Swift.

En el caso del Suzuki, tiene una imagen que lo alinea con el tradicional Swift, pero más simpático y juvenil, con formas redondeadas y una carrocería de 3,86 metros.

El MG3 es 25,3 centímetros más largo y tiene 6,2 centímetros más de distancia entre ejes. También ofrece 28 litros adicionales de baúl. Son diferencias que pueden importar para quienes viajan con acompañantes o necesitan más espacio para el equipaje.

El Swift tiene una ventaja clara en maniobrabilidad. Con menos de 3,90 metros de largo, resulta especialmente adecuado para calles angostas, estacionamientos ajustados y desplazamientos urbanos cotidianos.

El MG3 es más grande por dentro y por fuera que el Swift.

Puertas adentro también hay diferencias. El MG3 propone una presentación más tecnológica, con un tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas. El diseño de la consola y la doble pantalla le dan una apariencia moderna, mientras que el mayor ancho y la distancia entre ejes favorecen el espacio disponible para los ocupantes.

El Swift tiene una cabina más sencilla, pero un detalle le juega a favor: tiene la disposición de los comandos orientada al conductor y una pantalla multimedia de 9 pulgadas. La presentación es funcional, y tiene algunos aspector deportivos.

En calidad, el MG3 está un escalón por arriba, pero el Swift es más compacto y práctico, apuntando más a la facilidad de uso que la espectacularidad.

Motores y tecnología híbrida, la gran diferencia

Acá aparece el punto que separa a los dos modelos, aunque mantienen los dos la electrificación como estandarte.

El MG3 Hybrid combina un motor naftero de 1.5 litros, con 100 CV, con un motor eléctrico de 134 CV. La potencia máxima combinada declarada es de 191 CV, con un torque combinado de 425 Nm. La transmisión automática es de tres velocidades y la tracción es delantera.

El sistema permite circular en modo eléctrico en determinadas condiciones, sin necesidad de enchufar el auto. La batería se recarga mediante la gestión del sistema híbrido y la recuperación de energía durante las desaceleraciones.

La marca declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos. Es una cifra que lo diferencia de muchos hatchbacks convencionales del segmento y que anticipa una respuesta más contundente cuando se necesita acelerar.

El Swift tiene un interior orientado al conducto más práctico.

El Suzuki Swift utiliza un motor naftero 1.2, con 80 CV y 112 Nm de torque, asociado a un sistema híbrido ligero SHVS de 12 voltios. Se ofrece con caja manual de cinco marchas o automática CVT.

En este caso, el motor eléctrico funciona como asistente del propulsor naftero. No puede mover el auto por sí solo como sucede en el MG3. Su objetivo es mejorar la eficiencia y suavizar determinadas fases de funcionamiento.

En otras palabras, son dos formas distintas de electrificación: el MG3 prioriza la combinación de potencia y eficiencia, mientras que el Swift utiliza la asistencia eléctrica para reducir el consumo sin sumar la complejidad de un sistema híbrido más potente.

Consumo de combustible, cuánto gastan

Los dos tienen en la eficiencia uno de sus principales argumentos comerciales.

Para el MG3 Hybrid, la ficha técnica declara un consumo combinado de 4,4 litros cada 100 kilómetros. El Swift declara un consumo mixto de 4,2 l/100 km a 4,3 l/100 km según caja manual o automática.

Los valores se calcularon a partir de los rendimientos en kilómetros por litro publicados en la ficha técnica de Suzuki.

Los dos tienen consumo bajo, aunque el MG3 lo mantiene con una potencia superior.

Qué equipamiento de seguridad ofrece cada uno

En seguridad, ambos incorporan seis airbags y asistencias a la conducción.

El MG3 Hybrid ofrece seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y el paquete de asistencias MG Pilot. Según la versión, el equipamiento puede incluir frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, advertencia y asistencia de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo de punto ciego. Es importante revisar la dotación específica del Comfort y del Luxury antes de elegir.

El Swift Hybrid también dispone de seis airbags, control electrónico de estabilidad, ABS con distribución electrónica de frenado, asistencia de frenado y anclajes Isofix. La ficha local de la gama GLX incluye, además, un conjunto de asistencias avanzadas: frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistencia de carril, luces altas automáticas, alerta de tráfico cruzado y detector de punto ciego.

Rendimiento y comportamiento dinámico del MG3 y Suzuki Swift

Los dos son autos chicos y urbanos, pero por potencia y aceleración, el MG3 con 191 CV combinados brinda respuestas más contundentes y una mayor reserva de potencia para sobrepasos en rutas y autopistas.

Su sistema híbrido también permite aprovechar la asistencia eléctrica en situaciones en las que el motor naftero no necesita trabajar de manera constante. Esto brinda una marcha más suave y silenciosa a baja velocidad.

El Swift es más sencillo. Su motor de 80 CV no busca ofrecer prestaciones deportivas, sino cumplir con la movilidad urbana. Con caja CVT es más suave su funcionamiento.

En ruta, la diferencia de potencia se hace más relevante. El MG3 cuenta con mayor margen para acelerar, mientras que el Swift necesita recurrir más al motor cuando se le exige una respuesta intensa. En ambos casos, el comportamiento definitivo depende de las condiciones de manejo y del tipo de transmisión elegido.

Cuál de estos dos autos híbridos conviene comprar

El MG3 Hybrid es una propuesta interesante para quienes buscan un auto compacto con tecnología híbrida convencional, un interior más amplio y mucha tecnología. Por una diferencia de precio relativamente acotada frente al Swift automático, ofrece mucha más potencia y un sistema capaz de impulsar el vehículo en modo eléctrico bajo determinadas condiciones.

El Suzuki Swift Hybrid es más chico, liviano y fácil de estacionar. Su sistema híbrido suave no ofrece conducción eléctrica independiente, pero consigue consumos bajos y tiene mucha seguridad. Además, su versión manual tiene el menor precio de entrada entre las alternativas comparadas. Y tiene el respaldo de una marca reconocida y que en muchos segmentos es aspiracional.

Por otro lado, la decisión también tiene que ver por el uso habitual, el espacio necesario, la preferencia por caja manual o automática, el equipamiento de cada versión. Y la estética, que siempre itene un lugar importante.

En definitiva, el MG3 es más potente y su tecnología híbrida es más completa; el Swift apuesta por la economía y la practicidad. Los dos cumplen con la promesa de auto urbano de bajo consumo y dimensiones reducidas, pero el MG con más prestaciones y tecnología.