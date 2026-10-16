Chery aumenta ventas en septiembre y bate récord de exportaciones en 2026

La automotriz registró casi 5.000 patentamientos en lo que va de 2026, un 787% más interanual. A nivel global, vendió 2,2 millones de vehículos

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de contracción, pero algunas marcas logran avanzar a contramano de la tendencia. Es el caso de Chery, que registró 4.954 patentamientos entre enero y septiembre de 2026, frente a las 558 unidades del mismo período del año pasado.

El incremento interanual fue del 787%, en un contexto en el que los patentamientos totales cayeron un 12,6% en septiembre y acumulan una baja del 13,6% en los primeros nueve meses del año.

El desempeño local se produce en paralelo con la expansión internacional del grupo automotor chino, que informó ventas por 2.206.789 vehículos durante los primeros tres trimestres de 2026, un crecimiento del 9,9% interanual y un récord para ese período.

En septiembre, las ventas globales de Chery Group alcanzaron las 292.308 unidades, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025. Las exportaciones sumaron 207.814 vehículos, con un salto del 51% interanual, mientras que los vehículos de nuevas energías —una categoría que incluye modelos electrificados— totalizaron 133.310 unidades, un 45,6% más que un año atrás.

La apuesta de Chery en Argentina

El crecimiento de la marca en el país se desarrolla bajo la representación de Grupo Corven, que asumió esa responsabilidad en octubre de 2025. El grupo argentino, con más de 50 años de trayectoria, tiene actividades en movilidad, energía, minería y servicios financieros, y plantea la expansión de Chery como un proyecto de largo plazo.

Durante esta primera etapa, la estrategia local se concentró en renovar la gama de vehículos, con especial atención a los SUV electrificados, y fortalecer la estructura de posventa. Este último aspecto representa uno de los ejes del negocio, en un mercado donde la disponibilidad de repuestos, el mantenimiento y la cobertura de los servicios técnicos son factores relevantes para quienes evalúan comprar un vehículo.

La evolución de los patentamientos también debe leerse en el contexto de una base de comparación relativamente baja: las 558 unidades registradas entre enero y septiembre de 2025 contrastan con las 4.954 de este año. Aun así, el avance marca una mayor presencia comercial de la automotriz en el mercado argentino.

Exportaciones récord y expansión en Europa

A nivel internacional, uno de los principales indicadores del período fue el desempeño exportador. Chery Group acumuló 1.551.178 vehículos enviados al exterior entre enero y septiembre, un 65,6% más interanual. El volumen ya superó el total exportado durante todo 2025 y consolidó a la compañía como uno de los principales actores chinos del sector por cantidad de unidades comercializadas fuera de su mercado de origen.

En promedio, según los datos difundidos por la empresa, un vehículo producido por Chery Group salió al extranjero cada 15 segundos durante el período.

Europa aparece entre los mercados donde la compañía busca ampliar su presencia. De acuerdo con las cifras informadas por el grupo, durante los primeros ocho meses del año vendió 234.000 vehículos en 24 países europeos, un incremento del 193% frente al mismo período de 2025. Más de 114.000 correspondieron a vehículos de nuevas energías, con un crecimiento superior al 300%.

En el Reino Unido, la automotriz informó que en agosto encabezó el ranking de ventas de marcas de vehículos nuevos, con 8.618 unidades y una suba interanual del 249,61%. La cifra la ubicó por delante de fabricantes tradicionales como Volkswagen, Ford y BMW, de acuerdo con los datos difundidos por la compañía.

La expansión internacional se complementa con el crecimiento de su base de usuarios. A fines de septiembre, Chery Group contabilizaba más de 20,73 millones de usuarios en todo el mundo, incluidos más de 7,39 millones fuera de China.

Los autos eléctricos ganan participación

Otro de los ejes del desempeño global es la evolución de los vehículos de nuevas energías. Durante los primeros nueve meses de 2026, las ventas de esta categoría llegaron a 858.524 unidades, un 46,1% más interanual.

Solo en septiembre, las ventas alcanzaron las 133.310 unidades, por encima de las 100.000 por sexto mes consecutivo. El resultado refleja la importancia que los modelos electrificados adquirieron en la estrategia de expansión del fabricante.

Para la industria automotriz china, el desarrollo de esta tecnología representa tanto una oportunidad comercial como una vía para ampliar su presencia en mercados con exigencias ambientales y regulatorias cada vez mayores. En ese escenario, la expansión de Chery en Europa y el crecimiento de sus exportaciones forman parte de una estrategia que combina volumen, diversificación geográfica y desarrollo de nuevos productos.

Tecnología y experiencia de usuario, en la agenda de la compañía

En octubre, Chery prevé realizar el CHERY International User Summit 2026, un encuentro en el que presentará avances en tecnologías inteligentes, soluciones vinculadas con nuevas energías y desarrollos integrados para la movilidad.

Bajo el lema "Together. For Family", la iniciativa incluirá demostraciones tecnológicas, experiencias de producto y actividades orientadas a los usuarios, con foco en las necesidades de movilidad y estilo de vida de las familias.

La compañía también destaca sus inversiones en innovación. Entre los antecedentes mencionados por el grupo figuran más de 40.000 solicitudes de patentes y 25.000 autorizaciones obtenidas, además de reconocimientos de calidad para modelos como TIGGO 7 y TIGGO 8 en China.

Con estos resultados, Chery busca consolidar su posición internacional y ampliar su participación en mercados como el argentino, donde el crecimiento de los patentamientos contrasta con la retracción general del sector. La evolución de su red comercial, la oferta de modelos y el desarrollo de los servicios de posventa serán factores centrales para determinar si el avance registrado durante 2026 logra sostenerse en el tiempo.