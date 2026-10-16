Luego de la intervención quirúrgica por un tumor maligno, fuentes del Vaticano remarcan la evolución positiva y próximas revisiones médicas

El papa León XIV presenta una evolución favorable tras la cirugía a la que fue sometido el martes en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado. Los últimos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una "mejora constante en su estado general", según el parte médico difundido este viernes por el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, continúa con sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar sus actividades habituales de manera autónoma. Además, este viernes celebró una misa en el hospital, acompañado por uno de sus secretarios personales, Edgar Iván Rimaycuna, ante integrantes del personal médico y de la Gendarmería vaticana.

La Santa Sede confirmó que León XIV volverá a aparecer en público este domingo para la tradicional oración del Ángelus, prevista para las 12 de Roma, las 7 de la Argentina. Sin embargo, todavía no precisó desde qué lugar realizará la transmisión ni modificó el plazo de recuperación posoperatoria previsto inicialmente.

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

El informe firmado por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora señaló que los estudios realizados durante la mañana confirmaron la evolución favorable del pontífice.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, los cuales han confirmado una mejora constante en su estado general", indicaron los especialistas.

El comunicado agregó que continuaron las sesiones de fisioterapia respiratoria y que la recuperación le permite retomar sus actividades cotidianas sin asistencia.

El Vaticano también había informado que los controles posteriores a la intervención mostraban una buena recuperación del pulmón y valores dentro de los parámetros normales en los demás estudios.

Qué operación le realizaron y qué esperan los médicos

León XIV fue operado el martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos detectaran un nódulo sospechoso de malignidad. La intervención confirmó que el pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Los especialistas aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá del lóbulo extirpado y evaluar si será necesario realizar un tratamiento complementario.

Mientras se esperan esos resultados, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, advirtió que todavía no es posible anticipar cómo continuará el pontificado tras la operación.

"No podemos hacer ningún tipo de predicciones", declaró el jueves, según las agencias italianas LaPresse y ANSA.

Y agregó: "La cuestión ahora es cuándo regresará, en qué circunstancias lo hará y qué dicen los médicos. Y en función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo".

Parolin también reconoció que seguía preocupado por la salud del pontífice y que la necesidad de una intervención quirúrgica lo había tomado por sorpresa.

Cuándo podría recibir el alta hospitalaria

La evolución favorable de León XIV alimentó las versiones sobre una posible salida anticipada del hospital, que podría producirse entre este viernes y el sábado. Sin embargo, el Vaticano no confirmó esa posibilidad.

Desde la Sala de Prensa de la Santa Sede recordaron que, cuando el Papa anunció que debía operarse, los médicos habían previsto un posoperatorio de siete días.

"No se modificaron estos tiempos por ahora", indicaron las fuentes vaticanas.

La aparición del domingo para el Ángelus será una de las próximas instancias públicas para conocer cómo continúa la recuperación. Todavía no se informó si el pontífice realizará la oración desde el hospital Gemelli o desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico, como es habitual.

El viaje del Papa a la Argentina sigue previsto para noviembre

El Vaticano también ratificó que continúa la preparación del viaje de León XIV a América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La agenda contempla las siguientes características:

12 días de actividades

14 vuelos , dos de ellos en helicóptero

, dos de ellos en helicóptero Traslados entre zonas con distintas condiciones climáticas y de altitud

Visita a la ciudad peruana de Cuzco, situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar

Pese a la operación y al diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, la Santa Sede confirmó que los preparativos continúan. "El trabajo por el viaje sigue adelante", señalaron fuentes vaticanas.

El Vaticano, además, difundió la lista de cerca de 80 periodistas acreditados para acompañar al pontífice durante el recorrido. La concreción del viaje dependerá de la evolución médica y de las indicaciones de los especialistas.