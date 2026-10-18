El nuevo modelo ofrece màs de 1000 km de autonomìa, tracciòn integral inteligente y equipamiento premium, con precio màs bajo que los rivales

La china BYD sumó su octavo modelo en el mercado local. Se trata de un SUV de grandes dimensiones que llega para competir con rivales de marcas generalistas y premium que se posicionan un escalón más arriba en prestaciones y equipamiento dentro de la categoría.

Con líneas cuadradas, típicas del nuevo estilo "boxy" que está de moda; y mucho equipamiento, este modelo amplía la presencia de la china en un segmento donde el precio no es factor determinante de compra, aunque frente a la competencia sigue siendo una opción más accesible.

Los valores del Ti7 van desde los u$s59.990 hasta u$s62.990 según listado oficial de octubre 2026, con su motorización híbrida enchufable con más de 1000 km de autonomía. Además, la novedad es que estrena la tecnología DM-p, que es la tracción integral inteligente, y tiene más de 300 CV. Rivales como el como el Land Rover Defender arrancan con precios desde u$s129.000; mientras que otras propuestas como Ford Bronco tiene un precio de $123.000.000 (unos u$s80.000).

La presentación de este modelo se realizó en el Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, con invitados especiales, prensa y concesionario. La marca remarcó el éxito alcanzado hasta el momento, ya que en un año se convirtió en la novena más vendida del país. "Cumplimos nuestro primer año en la Argentina con más de 12.000 clientes. Ese respaldo nos impulsa a seguir ampliando nuestra propuesta y construyendo una presencia de largo plazo. BYD Ti7 representa un nuevo paso en ese camino: nos permite ingresar al segmento de los SUV premium con una tecnología inédita", señaló Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Cómo es el nuevo SUV de BYD

El BYD Ti7 se caracteriza por sus grandes dimensiones. Mide 5.016 milímetros de largo, 1.995 milímetros de ancho, 1.865 milímetros de alto y una distancia entre ejes de 2.920 milímetros.

De frente resaltan sus ópticas rectas con iluminación LED, que son la base de este diseño Boxy que se extiende a los laterales y la parte de atrás. Tiene estribos, barras portaequipajes y unas grandes llantas de color negro que son de 19 o 20 pulgadas según versión.

El BYD Ti7 tiene líneras rectas, llantas de color negro y buen despeje para aventuras off road.

En el interior, BYD Ti7 cuenta con tapizados de cuero y asientos delanteros con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masaje. Las plazas traseras incorporan regulación eléctrica del respaldo y ventilación.

La climatización es automática de tres zonas; tiene techo panorámico con apertura eléctrica; compartimento refrigerado entre -6° y 50° integrado en la consola central y la iluminación ambiental configurable en 64 colores.

El espacio de carga ofrece 890 litros de capacidad y puede ampliarse hasta 1.813 litros al rebatir los asientos traseros.

El frente del Ti7 chino sigue con la inspiración Boxy de los nuevos SUV.

Por dentro, cuanta con una pantalla multimedia central de 15,6 pulgadas, como todos los modelos de la marca; un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y un sistema Head-Up Display que proyecta información sobre el parabrisas. El sistema operativo integra Google Maps, conexión 4G, punto de acceso Wi-Fi, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

El equipamiento tecnológico se completa con un sistema de audio de 14 parlantes, cargador inalámbrico de 50 W, puertos USB delanteros y traseros, actualizaciones remotas OTA y servicios BYD Cloud. A través de BYD App, el usuario también puede acceder al vehículo mediante NFC y controlar de forma remota diferentes funciones, como la apertura de puertas y ventanas, el encendido, las luces y el portón trasero.

El Bi7 se destaca por la gran pantalla central, colores llamativos en tapizados y mucho confort.

Motor y tracción, las novedades del nuevo SUV

El nuevo modelo cuenta con tecnologia híbrida enchufable. Esta combina un motor turbonaftero de 1.5 litros y dos motores eléctricos, ubicados uno en cada eje, que proporcionan tracción integral inteligente AWD. Esta configuración permite distribuir la potencia entre las cuatro ruedas de acuerdo con las necesidades de conducción.

Tiene una potencia combinada de 354 CV y un torque máximo de 630 Nm; y acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y logra una autonomía combinada de hasta 1.015 kilómetros (NEDC), de los cuales 115km son en modo 100% eléctrico. Registra un consumo de combustible declarado de 5,9 litros cada 100 kilómetros.

Por otro lado, incorpora por primera vez en la gama argentina la tecnología Super Hybrid DM-p (Dual Mode powerful) con tracción integral inteligente (AWD). La arquitectura híbrida enchufable de BYD orientada al alto desempeño. La letra "p" responde a powerfuly expresa una configuración que prioriza la propulsión eléctrica, mientras que el motor térmico de alta eficiencia acompaña al sistema de acuerdo con la demanda de potencia y las condiciones de conducción.

Para las experiencias off road, suma el sistema inteligente de control de amortiguación DiSus-C, desarrollado por BYD para gestionar electrónicamente los movimientos de la carrocería. A través de sensores que monitorean en tiempo real las condiciones del camino y la dinámica del vehículo, el sistema ajusta la respuesta de los amortiguadores para reducir impactos, mejorar la estabilidad y ofrecer un mayor confort de marcha.

El nuevo modelo trae tracción integral inteligente que debuta en el país.

Esta tecnología se integra a una suspensión delantera de doble horquilla y un esquema trasero independiente multibrazo, ambos con DiSus-C. A esto se suma un despeje del suelo de 190 milímetros, que contribuye al control y la capacidad del vehículo para desplazarse sobre distintos terrenos.

La experiencia se completa con cuatro modos de manejo: barro, arena, nieve y montaña, además del modo Crawl, que facilita el avance controlado a baja velocidad. También incorpora una función de giro de 360° centrado sobre las ruedas traseras, diseñada para mejorar la maniobrabilidad en espacios reducidos.

Sus ángulos de entrada y salida de 24° y 25°, junto con una capacidad para superar pendientes de hasta el 60%, refuerzan sus prestaciones fuera del asfalto.

Seguridad del BYD Ti7

En materia de seguridad, BYD Ti7 incorpora siete airbags —frontales, laterales, de cortina y central delantero—, junto con sistemas de control de estabilidad, tracción y asistencia al frenado. También cuenta con control de descenso en pendientes.

Uno de sus principales diferenciales es el sistema de control de estabilidad ante la rotura de un neumático a alta velocidad. Frente a este tipo de situación crítica, la tecnología DiSus-C y la tracción AWD inteligente intervienen para ayudar a conservar la trayectoria y la estabilidad del vehículo, reforzando la seguridad.

El conjunto de asistencias avanzadas a la conducción incluye control de crucero adaptativo e inteligente, ajuste de velocidad en curvas, reconocimiento de señales de tránsito y control inteligente del límite de velocidad. A estos sistemas se suman la advertencia de colisión frontal y trasera, el frenado automático de emergencia, la detección de punto ciego y las alertas con asistencia de frenado ante tráfico cruzado delantero y trasero.

El nuevo SUV cuenta con tecnología híbrida enchufable y más de 1000 km de autonomía.

BYD Ti7 también incorpora alerta de apertura de puertas, el mantenimiento y el centrado de carril, además de mantenimiento de emergencia y luces frontales adaptativas. El equipamiento se completa con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, monitoreo directo de la presión de los neumáticos y una cámara panorámica de 360° con función de chasis transparente, que amplía la visibilidad durante las maniobras y sobre terrenos irregulares.

Dos versiones y cinco colores exteriores

BYD Ti7 se comercializa en la Argentina en dos versiones:

Entrada a la gama cuenta con llantas de 19 pulgadas, tapizados de ecocuero, regulación eléctrica del asiento del conductor en seis posiciones y del acompañante en cuatro, además de iluminación ambiental interior de un color. De esta manera, mantiene los principales atributos tecnológicos, mecánicos y de seguridad del modelo en una configuración enfocada en el equipamiento esencial. El precio es de 59.990 dólares .

cuenta con llantas de 19 pulgadas, tapizados de ecocuero, regulación eléctrica del asiento del conductor en seis posiciones y del acompañante en cuatro, además de iluminación ambiental interior de un color. De esta manera, mantiene los principales atributos tecnológicos, mecánicos y de seguridad del modelo en una configuración enfocada en el equipamiento esencial. El precio es de . Mayor equipamiento profundiza la experiencia premium con llantas de 20 pulgadas, tapizados de cuero genuino, Head-Up Display y dispositivo de grabación DVR. También incorpora mayores posibilidades de regulación para los asientos delanteros, calefacción, memoria y función de masaje, junto con ventilación y regulación eléctrica para las plazas traseras. A esto se suman iluminación ambiental multicolor, un compartimento refrigerado en la consola central, cinturones delanteros con doble pretensor y el sistema de control de estabilidad ante la rotura de un neumático a alta velocidad. El precio es de 62.990 dólares.

La oferta se completa con cinco colores exteriores: Star Moon Silver, Emerald Green, Jungle Green, Obsidian Black y Titanium Metallic Grey, una paleta que resalta las líneas rectas y las proporciones robustas de BYD Ti7. Para el interior, se encuentran disponibles las combinaciones Black & Brown y Black & Blue.

Su comercialización ya se lleva adelante a través de la red oficial con 18 puntos de venta. El modelo incluye de serie un cable VTOL, que permite alimentar dispositivos externos con la energía de la batería, y un cargador de pared para uso domiciliario.

Este modelo se integra a una gama de vehículos del Dolphin Mini; Yuan Pro; Atto 2, Song Pro, Seal U, Seal 5 y Shark.