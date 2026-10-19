Tras los incrementos en las tarifas, en la provincia de Buenos Aires es más caro estar al día con la moto. Pasos para pasarla sin problemas

Circular sin VTV conlleva severas multas y pone en riesgo la seguridad vial.

Existen plazos específicos para su realización y se revisan puntos clave de seguridad y emisión.

La VTV es obligatoria para motos, con costos según su cilindrada, y no solo para autos.

Para muchos motociclistas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite asociado exclusivamente a los autos. Sin embargo, por ley, las motos también están alcanzadas por esta revisión obligatoria que tiene un valor desde los 46.000 pesos y va aumentando de acuerdo con la cilindrada.

Circular con la VTV vencida o ausente no solo expone al conductor a multas, sino que pone en riesgo la seguridad vial en un vehículo donde el cuerpo es la carrocería.

Es por eso que se debe hacer el trámite, que exige tener al día papeles y pasar la revisión de distintas partes de la moto.

A continuación, todo lo que tenés que saber sobre plazos, costos, qué revisan exactamente en la planta y qué documentación llevar para pasarla sin sobresaltos.

¿Cuándo le toca hacer la VTV a una moto?

Hay tres plazos de acuerdo al tipo de moto y su uso para hacer la VTV. Estos son

Vehículos 0km : Cuentan con un período de gracia inicial. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las unidades 0km están exentas de realizar la verificación durante su primer año de patentamiento.

: Cuentan con un período de gracia inicial. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las unidades 0km están exentas de realizar la verificación durante su primer año de patentamiento. Uso particular: Una vez cumplido el primer año, la revisión pasa a ser anual, sin excepciones y sin importar la cilindrada.

Una vez cumplido el sin excepciones y sin importar la cilindrada. Motos de uso comercial (delivery, mensajería, fletes): En la mayoría de las jurisdicciones, los plazos para vehículos afectados al trabajo son más estrictos y suelen requerir verificaciones semestrales o anuales adelantadas desde el inicio.

Cuánto sale hacer la VTV de la moto

Los costos de la verificación fueron actualizados en octubre y se escalonan según la cilindrada de la moto.

El costo de la VTV varía de acuerdo con la cilindrada de la moto.

Tomando como referencia los valores actualizados en la Provincia de Buenos Aires, las tarifas se dividen en rangos:

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc. $45.642,40

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc. $68.463,59

Motos de más de 600 cc.$91.284,79

Chequeo en la planta: ¿Qué se revisa de la moto?

En la inspección técnica vehicular de una moto se evalúan varios puntos críticos que pueden ser revisados antes de ir al lugar. Entre ellos se destacan:

Sistema de frenado: Se testa la eficacia de frenado tanto del eje delantero como del trasero, además de comprobar el estado de los discos, pastillas, campanas, bombas y flexibles de freno.

Tren delantero y dirección: Se busca minuciosamente cualquier tipo de juego excesivo en el manubrio, columnas de dirección, rulemanes de rueda, y se evalúa el estado de los barrales y los amortiguadores (buscando pérdidas de aceite o fatiga estructural).

Sistema lumínico y eléctrico: Revisión completa de luces altas, bajas, de posición, intermitentes (giros), luz de stop trasera, el correcto funcionamiento de la bocina y el tablero de instrumentos.

Neumáticos y llantas: Se controla la profundidad del dibujo (el remanente legal mínimo en la banda de rodamiento), la ausencia de cortes profundos, globos, deformaciones y el estado general de los rayos o llantas de aleación.

Emisión de gases y ruidos (Escape): Se miden los gases contaminantes de escape y el nivel sonoro. ¡Atención acá! Un error muy común es circular con escapes deportivos "libres" o modificados (los popularmente conocidos como "tarreros") que superan ampliamente los decibeles permitidos por ley, motivo de rechazo directo.

Elementos de seguridad y chasis: Es obligatorio contar con ambos espejos retrovisores firmes y bien ubicados, la chapa patente colocada en un lugar visible y legible (sin inclinaciones extremas que dificulten su lectura), y que el chasis no presente soldaduras no autorizadas o corrosión estructural grave.

Documentación obligatoria para presentar en la planta

Antes de entrar a la pista, la administración te va a pedir una serie de papeles en regla. Los requisitos son:

1. DNI del conductor.

2. Licencia de conducir vigente y acorde a la categoría/cilindrada de la moto que estás conduciendo.

3. Cédula verde o cédula azul (si estás manejando un vehículo que no está a tu nombre).

4. Comprobante de pago de la reserva del turno.

5. Póliza o comprobante de seguro obligatorio al día.

¿Qué pasa si te rebotan?

Si el vehículo no supera algún punto de la revisión, te entregan un informe de Rechazo que detalla exactamente cuáles fueron las fallas detectadas.

Hay un plazo estipulado (por lo general de hasta 60 días) para solucionar el desperfecto mecánico o eléctrico en un taller.

Al regresar a la misma planta dentro de ese plazo establecido, la re-inspección de los puntos rechazados suele ser bonificada o tener un costo diferencial menor, siempre y cuando se asista antes de que venza ese periodo.

¿De cuánto es la multa por circular sin VTV?

Muchos motociclistas especulan con postergar el trámite, pero la infracción por circular con la VTV vencida o por no haberla hecho nunca es una de las faltas más severas y fáciles de detectar en los controles de tránsito (ya que la ausencia de la oblea o su fecha de caducidad salta a simple vista).

En la Provincia de Buenos Aires, las multas por falta de VTV se calculan en Unidades Fijas (UF).

Por circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria, será sancionado con multa de 300 U.F. hasta 1.000 U.F (con un valor de UF de $2.271). El costo aproximado va desde $681.300 a $2.271.000

Además de la sanción económica, las autoridades de tránsito tienen la potestad de aplicar la retención de la licencia de conducir o la remisión del vehículo a un depósito municipal.