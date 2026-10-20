Lexus lanza el sedán ES con versiones híbrida y 100% eléctrica

La alta gama sigue activa en el mercado local y la japonesa sumó un modelo icónico, totalmente renovado. Detalles, motor y precios

Lexus lanzó el ES con versiones híbrida de 247 CV y eléctrica de 342 CV.

Lexus presentó la octava generación de su sedán ES en dos versiones: ES 350h Luxury, con motorización híbrida de 247 CV; y ES 500e Luxury, 100% eléctrica de 342 CV y hasta 450 kilómetros de autonomía.

El ES forma parte de la historia de Lexus desde los orígenes de la marca, pero en esta octava generación, se inspiró en el prototipo Lexus LF-ZC, presentado en el Japan Mobility Show 2023, incorporando una nueva dirección en términos de diseño y tecnología, con más espacio interior y confort.

Como novedadd, este modelo es más grande, más largo y con mayor distancia entre ejes que la versión anterior.

Además, la tecnología lo hace más eficiente, ya sea en modo híbrido como eléctrico.

Cómo es el nuevo sedán de Lexus

Visto de frente, el nuevo Lexus ES presenta un capó amplio y definido, extendido hacia los extremos del paragolpes delantero.

El diseño busca transmitir una imagen ancha, limpia y aerodinámica, sin perder la identidad de un sedán de lujo. Las líneas del capó se extienden hacia los guardabarros delanteros.

El nuevo Lexus es más grande que la generación anterior.

En la parte inferior, se destaca la entrada de aire en forma de diamante. En la versión híbrida, se incorpora además una abertura superior que permite el flujo de aire para favorecer la refrigeración. El conjunto se completa con una nueva firma lumínica de doble L, que combina las luces de circulación diurna con los indicadores de giro orientados en sentido opuesto, reforzando la identidad visual de Lexus.

Ambas versiones cuentan con ópticas delanteras LED. En el ES 500e Luxury, se incorporan ópticas Multi-LED con nivelación automática y función cornering, que mejora la iluminación durante las maniobras de giro.

De perfil, sobresalen las líneas bien definidas, con una silueta inspirada en las proporciones de un coupé. Las llantas son de aleación de 19 pulgadas y tiene techo solar panorámico corredizo.

La parte inferior de la carrocería incorpora molduras que contribuyen a mejorar la eficiencia aerodinámica, mientras que cierra en la parte trasera con una notable caída de techo, acompañada por la firma lumínica horizontal, que recorre todo el ancho del vehículo e integra el nombre Lexus iluminado.

Dimensiones: más espacio y confort

El nuevo ES está construido sobre la plataforma de arquitectura global de Lexus GA-K, rediseñada para adaptarse a la estrategia multitecnología de Lexus.

Interior de la versión eléctrica del Lexus sedán, ahora más grande.

Con 5.140 mm de largo, es 165 mm más largo que la generación anterior. La distancia entre ejes aumenta 80 mm, hasta alcanzar los 2.950 mm, mientras que el ancho llega a 1.920 mm, lo que representa un incremento de 55 mm. La altura también aumenta y presenta pequeñas diferencias según la motorización: 1.555 mm en la versión híbrida y 1.560 mm en la eléctrica.

Por dentro ofrece más lujo, con tres opciones de colores: White, Black y Hazel. El tablero de instrumentos, ubicado en una posición más baja, mejora la visibilidad hacia adelante y refuerza el diseño minimalista del interior.

Otra de las novedades es la incorporación de Lexus Invisible Tech, una tecnología que permite integrar los controles de manera discreta en las superficies del interior, manteniendo una estética limpia sin resignar funcionalidad ni facilidad de uso.

En materia de tecnología y conectividad, ambas versiones incorporan una pantalla multimedia táctil de 14 pulgadas con navegador GPS, compatibilidad con Android Auto™ y Apple CarPlay™, y un sistema de audio premium Mark Levinson® de 17 parlantes. El puesto de conducción se completa con un tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y Head-Up Display, que proyecta información sobre el parabrisas.

El equipamiento de confort incluye climatizador automático bi-zona, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, columna de dirección con regulación eléctrica en altura y profundidad y espejo retrovisor interior electrocrómico. También cuentan con iluminación ambiental con 14 temáticas, monitor de visión panorámica (PVM), sensor de lluvia y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Por su parte, el ES 500e Luxury incorpora asientos delanteros con regulación eléctrica en 10 posiciones y memoria para conductor y acompañante, dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles y soporte lumbar eléctrico para el conductor con regulación en cuatro posiciones. Además, cuenta con suspensión variable adaptativa (AVS), que ajusta su funcionamiento para favorecer el confort de marcha y la respuesta dinámica del vehículo.

Motores del nuevo Lexus

El Lexus ES 350h Luxury está equipado con un sistema de propulsión híbrido que combina un motor naftero de 2.5 litros y cuatro cilindros en línea con un motor eléctrico, para entregar una potencia máxima combinada de 247 CV. Cuenta con transmisión híbrida automática e-CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos.

El nuevo Lexus se puede elegir en versión híbrida.

Por su parte, el Lexus ES 500e Luxury incorpora una motorización 100% eléctrica que desarrolla una potencia máxima de 342 CV. Está equipado con una batería de 74,69 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 450 kilómetros, y un sistema de tracción integral AWD con tecnología DIRECT4, que distribuye la fuerza motriz entre ambos ejes. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.

Esta versión se comercializará con dos cargadores incluidos: uno de pared de 7 kW y otro de emergencia. En instalaciones monofásicas, el tiempo estimado de carga del 20% al 80% es de aproximadamente 6 horas, mientras que alcanzar el 100% demanda alrededor de 8 horas. En instalaciones trifásicas de 22 kW, estos tiempos se reducen a aproximadamente 2 y 3 horas, respectivamente. Por su parte, con el cargador de emergencia, el tiempo estimado de carga es de alrededor de 30 horas.

En materia de seguridad activa, ambas versiones incorporan sistema de frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA), control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC) y asistente de arranque en pendiente (HAC). También cuentan con monitor de punto ciego (BSM), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) y asistente de salida segura (SEA).

De atrás, el sedán tiene un techo caído que aporta una estética deportiva.

A su vez, incorporan la última evolución del paquete de asistencias a la conducción de la marca, Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0), que incluye sistema de luces altas automáticas adaptativas, control de velocidad crucero adaptativo en todo el rango de velocidades (DRCC), asistente de mantenimiento de carril (LTA) y sistema avanzado de precolisión (PCS).

En cuanto a seguridad pasiva, ambos modelos están equipados con 8 airbags: dos frontales, dos laterales delanteros, dos de cortina que protegen las plazas delanteras y traseras, uno de rodilla para el conductor y uno integrado en el asiento del acompañante.

Precios y garantía

Los nuevos Lexus tienen los siguientes precios:

Lexus ES 350h Luxury: USD 85.400

Lexus ES 500e Luxury: USD 106.900

Ambas versiones cuentan con el respaldo de Lexus 10, el programa de garantía de la marca que permite extender la cobertura oficial hasta 10 años o 200.000 kilómetros.

Estará disponible en siete colores exteriores: White Nova, Sonic Titanium, Sonic Chrome, Sonic Iridium, Sou, Graphite Black y Sonic Copper.