Cuáles son los autos sedanes que sobreviven a la moda de los SUV en el mercado argentino

Guía completa de precios y modelos de sedanes en Argentina desde los compactos más baratos hasta los lujosos importados que resisten en el mercado

El auto sedán o de tres volúmenes (motor, habitáculo y baúl independiente) fue desapareciendo en la industria automotriz y el mercado global, ya que muchos modelos dejaron de fabricarse y este lugar lo fueron ocupando los SUV de diferentes segmentos y formatos.

Este cambio, por otro lado, forzó una reconfiguración los autos que fueron sobreviviendo a la extinción: hoy, en el caso de Argentina y de acuerdo a la oferta de más de 60 marcas, se puede elegir entre sedanes de lujo de gran tamaño o compactos baratos. Además, como un plus impulsado por la apertura de las importaciones y el desembarco de los chinos, en los últimos meses se sumaron algunos eléctricos de tres cuerpos.

En este escenario, si bien las ventas cayeron en la categoría, existe un consumidor que sigue buscando y valorando el "baúl de buen tamaño", o lo necesita para trabajar o bien, elige todavía el confort de los sedanes, que sigue siendo muy valorado a la hora de salir a la ruta.

La prueba está en que el segundo auto más vendido del mercado, después de Toyota Hilux, s el Fiat Cronos, fabricado en Ferreyra, Córdoba, con más de 14.000 patentamientos entre enero y julio, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Qué autos sedanes chicos se pueden comprar en Argentina

Los modelos para comprar en el segmento de sedanes de marcas generalistas se dividen entre los más chicos y medianos.

EL Fiat Cronos es el auto más vendido entre los sedanes.

Fiat Cronos: como mencionamos antes se produce en Argentina. El precio va desde $34.010.000 hasta $42.170.000.

como mencionamos antes se produce en Argentina. El precio va desde $34.010.000 hasta $42.170.000. Volkswagen Virtus: Fabricado en Brasil, se rediseñó hace poco tiempo, desde su plataforma. Precios desde $34.675.600 hasta $50.138.000.

Fabricado en Brasil, se rediseñó hace poco tiempo, desde su plataforma. Precios desde $34.675.600 hasta $50.138.000. Chevrolet Onix Plus: Es la versión de tres volúmenes derivada de la familia Onix. El precio va entre $32.457.000 y $39.176.000

Es la versión de tres volúmenes derivada de la familia Onix. El precio va entre $32.457.000 y $39.176.000 Renault Logan: Oferta remanente para flotas, ya se discontinúa la producción.

Oferta remanente para flotas, ya se discontinúa la producción. Hyundai HB20: se lanzó en 2024, se vende en versión hatch y sedán. Los precios van entre $28.390.000 y $35.500.000

se lanzó en 2024, se vende en versión hatch y sedán. Los precios van entre $28.390.000 y $35.500.000 Nissan Versa: Importado de México, se destaca por su calidad. Los precios van entre $34.643.000 y $41.804.800.

Qué autos sedanes medianos se pueden comprar en Argentina

El Toyota Corolla es el sedán mediano más fabricado en la historia del auto.

Toyota Corolla: Es líder entre los sedanes del segmento C. Importado de Brasil, se ofrece con motor naftero o híbrido. El precio va desde $44.082.000 hasta $56.180.000.

Es líder entre los sedanes del segmento C. Importado de Brasil, se ofrece con motor naftero o híbrido. El precio va desde $44.082.000 hasta $56.180.000. Nissan Sentra: Es una buena alternativa por su origen, México, con buena calidad. Los precios van desde $43.990.000 hasta $49.990.000.

Es una buena alternativa por su origen, México, con buena calidad. Los precios van desde $43.990.000 hasta $49.990.000. Volkswagen Vento: Se vende en una sola versión deportiva, la GLI. Se importa de México. Sale $74.942.000.

Se vende en una sola versión deportiva, la GLI. Se importa de México. Sale $74.942.000. Kia K4: Es un sedán de la marca coreana, que se destaca por sus prestaciones. Ahora sumó la versión hatch. El precio va desde u$s33.000 a u$s38.000.

Es un sedán de la marca coreana, que se destaca por sus prestaciones. Ahora sumó la versión hatch. El precio va desde u$s33.000 a u$s38.000. Honda Civic: Es un sedán con estética coupé. Se vende en versión híbrida. El precio es de u$s54.000.

Cuáles son los sedanes de alta gama disponibles en el mercado

BMW Serie 5, un sedán de alta gama y de los más valorados.

Dentro del segmento de alta gama, se mantiene la oferta de los clásicos modelos de las marcas premium. Entre los más destacados se encuentran:

BMW: Serie 3 , desde u$s61.400 a u$s89.900; Serie 5 u$s139.900; Serie 7 u$s227.900.

, desde u$s61.400 a u$s89.900; u$s139.900; u$s227.900. Audi: A3 sedán desde u$s47.600 a u$s110.800; A6 , desde u$s100.400 a u$s106.000.

sedán desde u$s47.600 a u$s110.800; , desde u$s100.400 a u$s106.000. Mercedes Benz: Clase C desde u$s76.900 a u$s85.900; Clase E u$s158.300.

Evolución del segmento sedán con el retiro de los históricos

Hace una década, los sedanes representaban más del 25% del total de ventas, según ACARA, con varios modelos fabricados en el país.

Entre los que se destacaban se encontraban el Ford Focus III, fabricado en Pacheco, Chevrolet Cruze en Alvear, provincia de Santa Fe; Renault Fluence, en Santa Isabel, Córdoba; Peugeot 408 y Citroën C4 Lounge en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Otros que se vendían eran Honda Civic y Nissan Sentra.

Entre los del segmento chico se encontraban modelos como Chevrolet Prisma/Onix Plus, Fiat Siena/Grand Siena, Volkswagen Voyage/Virtus, Ford Fiesta Max/Ka 4p, Toyota Etios y Yaris Sedán, Renault Logan, Nissan Versa.

En 10 años, por cambios industriales, las fábricas dejaron de producir los sedanes y optaron por otros modelos, lo cual impactó en la oferta, que derivó en los cambios actuales.

Para los próximos años, no hay previsiones de cambio, sino que los planes de producción apuntan a sumar nuevas camionetas: Renault fabricará Niágara en Córdoba y Volkswagen renueva Amarok en Pacheco.

Si bien el sedán no desaparecerá, su rol ha cambiado. Dejó de ser el auto de la clase media para convertirse en una opción especializada: por un lado, una herramienta eficiente y accesible en los segmentos de entrada de gama; por el otro, un producto de nicho para usuarios que priorizan la dinámica de conducción y la eficiencia aerodinámica. Ahora, los chinos empiezan a sumar eléctricos de precio accesible y nuevas tecnologías: el Baic E5 es el gran ejemplo de este caso, a 27.000 dólares. Y se esperan nuevos lanzamientos.

*Todos los precios aquí mencionados fueron relevados al 26 de agosto del 2026