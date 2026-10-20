Cuáles son las motos chinas que más compran los argentinos

De las 15 primeras marcas de motos que más se venden en la categoría de entre 500 y 800 cc, 8 son de origen chino. Te contamos cuáles son

Representan más del 50% de ventas top, con 2 en el podio.

Mientras todos hablan de la avalancha de marcas y autos chinos, como un fenómeno que avanza y parece no tener techo, en el mundo de las motos la presencia de marcas asiáticas parece un fenómeno más naturalizado.

Las calles están invadidas de modelos de dos ruedas chinas, principalmente en el segmento de media y alta cilindrada y con ello, las marcas que históricamente dominaban estas categorías, se retraen cada vez más.

En la actualidad, ya son pocos los usuarios que no contemplan a las marcas chinas como primera opción de compra, donde ahora el valor de compra no solo es el que influye.

A la hora de tomar una decisión, los componentes de primeras marcas, las prestaciones y principalmente la confianza que las marcas se ganaron también son determinantes.

El fenómeno de Voge en Argentina

En nuestro país la "china" mejor posicionada según su nivel de patentamiento es Voge. Desde hace tiempo es la segunda marca con más patentamientos, detrás de Honda en la categoría Mide-Size, es decir de media y media alta cilindrada.

La marca que opera mediante una alianza estratégica con Gilera Argentina, produce a nivel mundial más de 3 millones de motos al año y fabrica motores para BMW Motorrad desde hace más de una década.

Voge se posiciona como una de las marcas chinas más respetadas.

Su modelo mejor posicionado en el ranking de ventas en septiembre fue la DS Voge DS525X ($ 13.200.000), una fiel exponente de moto tipo Adventure. Su motor es de 494 cc de 48 CV de 194 kilos, con una altura del asiento de 810 mm, lo que es la indicada para conductores de media estatura.

Las hermanas de menor cilindrada de la DS 525X son la 300 DS y la 300 Rally, cuyos valores promedian los $ 7.400.000. Ambas comparten el mismo motor de 29 CV, sin embargo, la primera es de corte más turismo y urbano con llantas de 17" en ambos ejes.

En tanto que la 300 Rally tiene estirpe más off-road con ruedas de 21" adelante y 18" atrás, con más dibujo, ideal para escapadas por caminos en tierra.

El modelo referente de Voge y el que varias veces estuvo en lo más alto del podio de las más vendidas es la DSX 800 Rally (entre $ 19.400.000 y $21.000.000). Una moto polivalente, con motor bi cilíndrico de 95 CV y 81 Nm.

Tiene todo lo que se le puede pedir a una moto de este segmento, empezando por llantas de rayos cruzados tubeless (sin cámara) de enfoque off-road de 21" adelante y 18" atrás, suspensiones de la reconocida marca KYB de excelentes recorridos (200 mm en el sector delantero y de 190 mm en el trasero), discos de frenos Nissin y soluciones como: modos de conducción, control de tracción y ABS desconectable en ambos ejes, puños y asiento calefaccionados, amortiguador de dirección regulable:

Otros modelos de Voge que viene teniendo muy rendimiento son la Voge DS525 X (desde $13.900.000) y la 625 DS (desde $7.400000), modelos con el que la marca totalizó 887 unidades el mes pasado.

CF Moto tiene la moto más vendida

CF Moto es una de las marcas chinas del grupo Simpa que mejor se posiciona en nuestro país. ¿la principal responsable? La CF Moto 450 MT ($13.400.000), la moto china más vendida en Argentina de media cilindrada que duplicó en ventas, por ejemplo, a la Kawasaki KLX 300 y a su archi rival, la Royal Enfield Himalayan 450.

Este modelo de corte polivalente con un motor bi cilíndrico de 44 CV se caracteriza por tener componentes de primeras marcas, como la suspensión Marzocchi, frenos JJuan y prestaciones más que probadas para el off-road.

CF Moto es una revolución en el sector y gana cada vez más protagonismo.

Lanzada comercialmente hace dos años, la CF Moto 450 MT, fue sin dudas el modelo de origen chino que le abrió las puertas a otros modelos de la marca como la 700 MT y la 800 MT Explore Edition.

Sin embargo, la marca también viene recogiendo buenos resultados en el segmento de las asfálticas, donde la referente en ventas es la 450 NK (desde $10.500.000), una moto de tipo Naked con un motor heredado de la marca que utilizó en el mundial de Moto3 y un paquete tecnológico difícil de igualar por su precio.

Zontes, la "china" con modelos más exóticos

Zontes cuenta con el respaldo de Beta Motors y es otra de las marcas chinas que desde que llegó al país revolucionó el segmento de los scooters, principalmente.

En septiembre se ubicó en el puesto siete entre todas las marcas que de media cilindrada y en el tercer lugar si solo se considera las marcas chinas.

La mejor carta de presentación de la marca es el Zontes 368G (entre $12.300.000 y $ 13.000.000), una moto que combina dos categorías impensadas, como el de los scooters citadinos y el off-road.

Está equipado con acelerador electrónico, control de crucero, pantalla TFT gigante de 8", cámaras de video integradas, puños y asiento calefaccionados. La suspensión delantera es invertida de 41 mm de recorrido y la trasera es mono amortiguador. Puede desarrollar 39 CV y 40 Nm de torque.

El otro modelo que viene pujante es la Zontes 703F (entre $ 17.400.000 y $ 19.000.000), una de las motos más disruptivas del mercado, que se metió en la pelea de la alta cilindrada con una motorización tri cilíndrica de 95 CV y 76 Nm.

Suspensiones Marzocchi, frenos J.Juan (Brembo), llantas y neumáticos sin cámara (tubeless) en medidas 21" adelante y 18" atrás, doble cámara integrada, parabrisas eléctrico, pantalla TFT de 6.75" y un tablero enorme a color con conectividad total, son algunos de los muchos argumentos del porqué este modelo viene superando a sus rivales japoneses y europeos.

Kove y el éxito de media cilindrada

La marca que llego a fines del año pasado viene sumando rápidamente posiciones en el ranking de las motos de media cilindrada, principalmente en el segmento de las motos Adventure.

Se posicionó como la quinta que más ventas acumuló en septiembre entre las Mide-Size y en parte responde a su completo line-up, conformado por cinco familias de modelos: Adventure, Rally, Off Road, Naked y Sport, destacándose las motos polivalentes, por su escaso peso y la potencia de sus motores,

La moto que mayor venta viene acumulando mes a mes, es la Kove 800 X (entre $ 18.300.000 y $ 21.000.000), la cual se posiciona como la opción más equilibrada para el uso mixto. La empuja un motor bi cilíndrico de 95 CV y se destaca por su contenido peso: 176 kilos.

Kove es otra de las marcas que más crece en el mercado.

La otra Kove que acompaña el crecimiento de la marca es la 625X ($15.900.000), es una Trail de orientación aventurera y viajera, la cual, a diferencia de su hermana mayor, la 800X e posiciona como una opción para viajes de larga distancia y uso diario.

A grandes rasgos, se destaca por su motor: bicilíndrico de 581 cc (el mismo motor utilizado por la Voge DS625X) de 62,5 CV, la cual, con un tanque de 21,5 litros, puede recorrer casi 500 kilómetros sin repostar.

Más del 50% de las motos más vendidas, ya son chinas

Más allá de las cinco marcas con sus modelos más vendidos que mencionamos, el listado de marcas sigue. Considerando las ventas del último mes, las que también tuvieron un buen rendimiento fueron QJ Motor, Moto Morini, Benelli y Morbidelli.

Si en actualidad tomamos una fotografía a las primeras 15 marcas que más motos patentaron el mes pasado en la categoría de media y media cilindrada, vamos a encontrar que 8 son chinas.

Al margen de ello y si hilamos más en detalle, vamos a encontrar que del top 3, en donde la japonesa Honda es la líder, en el segundo (Voge) y tercer escalón (CF Moto), las "chinas" ya pisan con autoridad.