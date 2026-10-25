Así es Kove 450 RR, la moto deportiva china que cuesta la mitad que una japonesa

La Kove 450 RR llega al mercado argentino con motor tetracilíndrico y prestaciones de pista a la mitad de valor que sus rivales niponas

Es ideal para pilotos experimentados que buscan adrenalina y equipamiento premium sin un alto costo.

Destaca por su motor de 450cc, bajo peso y componentes de marcas reconocidas, garantizando altas prestaciones.

La Kove 450 RR es una moto deportiva que ofrece tecnología y diseño avanzado a un precio accesible, la mitad que rivales japoneses.

Con lo que hoy cuesta casi la mitad de un modelo de origen japonés, Kove ofrece una moto Sport cargada de tecnología, diseño exquisito, escaso peso y prestaciones que sorprenden.

Se trata de la Kove 450 RR, que cuesta $19.017.900 o 10.929 dólares, frente a la Kawasaki Ninja ZX-4RR, que se ubica entre los 20.000 y 22.000 dólares.

Desde que la firma Kove llegó a la Argentina, los usuarios de motos convencionales tuvieron la oportunidad de subirse a modelos más temperamentales. El segmento donde la marca se inició y plantó bandera es el de media y alta cilindrada del mundo del mundo del off-road y motos de perfil más polivalente.

Ahora, aplicó la misma fórmula, pero la categoría de pista y presenta una deportiva de media cilindrada de 450 cc que rivalizará con modelos de marcas icónicas.

Una moto china que entra por los ojos

La estrategia de Kove con la 450 RR es poner en el mercado de las motos Sport una alternativa para un piloto de nivel intermedio o avanzado, con precio asequible.

Su renovada estética emana por los poros agresividad, principalmente en su frontal con ópticas full led afiladas.

Kove ofrece una moto deportiva por menor valor que sus rivales.

Además de su frente aerodinámico, cuenta con una solución llamada Ram-Air, que en la práctica no solo aporta una mirada agresiva, sino que canaliza el aire directamente a la admisión a alta velocidad.

Como si fuera una moto que actualmente corre en la máxima categoría del MotoGP; cuenta con alerones Integrados -Winglets- los cuales se suman a deflectores de aire en el carenado. Todo esto, está pensado para mantener el tren delantero firme contra el suelo a altas velocidades.

Como toda deportiva de ley, el colín trasero está elevado y limpio, dejando expuesta la rueda trasera y el basculante. No podemos dejar de mencionar su escape corto el cual se ubicae en la zona baja de la moto, asomando apenas lo necesario para dejar escuchar el rugido del motor.

Motor moderno, con espíritu clásico

Tal como se detalla en la ficha técnica de Kove 450 RR, el nuevo modelo apuesta por un motor tetra cilíndrico (cuatro cilindros), aquellos que fueron furor en la década de los 90. Con una cilindrada de 443 cc tiene una potencia que puede sonar justa: 66 CV, la cual se puede subir hasta los 77 CV con el Ram-Air.

Sin embargo, considerando que apenas pesa 165 kilos en orden de marcha, este pequeño bólido puede superar los 220 km/h y lograr el 0 a 100 km/h en solo 4 segundos.

Componentes de primeras marcas

Las soluciones deportivas de la RR 450 cc se plasman en otros sectores, como, por ejemplo, la suspensión. En este aspecto está equipada con una horquilla delantera de la reconocida marca Kayaba, compuesta por barras de 41 mm. Este grosor le aporta una mayor rigidez torsional, por ejemplo, al frenar fuerte.

Además, la suspensión delantera Kayaba permite ajustar el rebote y la compresión hidráulica. La rueda trasera, trabaja con mono amortiguador de la misma marca con botella de expansión externa.

Más de lo esperado

Lejos de ser una moto anticuada, la Kove Sport ofrece electrónica que ofrecen modelos muchos más costosos. Para empezar, dispone de acelerador electrónico y modos de conducción (Eco y Sport).

Le suma control de tracción, ABS de doble canal desconectable, sistema Launch Control, es decir limita electrónicamente la entrega de potencia en la salida, para evitar que la moto haga wheelie o patine de golpe.

A nivel instrumental, cuenta con pantalla TFT de 5" con conectividad mirroring, el cual permite espejar las funciones con el celular, pudiendo proyectar mapas de navegación (como Google Maps o GPS) o visualizar alertas directamente del celular en el tablero mientras se conduce.

El embrague es anti rebote y como toda buena deportiva, cuenta con sistema Quickshifter, el cual permite pasar sus seis marchas de modo rápido sin usar el embrague.

Al momento de frenar, la Kove 450RR confía en unos discos de 300 mm y pinzas radiales firmadas por Taisko. El poder de detención es enorme, gracias a la combinación de discos grandes y el bajo peso total.

¿Cuál es el usuario ideal?

La Kove 450 RR es una alternativa con la que se puede experimentar la adrenalina de un motor tetra cilíndrico rabioso, pero cuidando el bolsillo y priorizando una moto liviana y divertida. Es ideal para los pilotos que tienen cierta experiencia en el manejo de motos ruteras, pero que quieren experimentar mayores sensaciones de velocidad.

¿Por qué elegir la Kove 450 RR frente a otros rivales?

Al tener el chasis de aluminio, es una moto muy liviana (165 kg) y ello se traduce en una moto maleable.

Frente a la Kawasaki Ninja ZX-4RR, por ejemplo, hay una diferencia de 23 kilos menos a favor de la Kove, con el atenuante que ambas entregan potencias similares.

El otro factor clave es el precio, ya que como dijimos, hablamos de unos 10.929 dólares frente a los 22.000 dólares de su rival.