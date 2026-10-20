Más de la mitad de las ventas de autos 0km son financiadas y las marcas desplazan a bancos

El crédito se volvió una herramienta muy útil para la compra de 0km, y las acciones de las automotrices impulsan cada vez más las compras

El mercado prendario cerró septiembre con 38.071 operaciones, lo que marcó un crecimiento de 15,7% frente a agosto y de 0,9% frente al año anterior, de acuerdo al informa de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina -ACARA-.

Por segmento, y con la suba del mes, las prendas sobre 0km fueron del 52,3% de los patentamientos. En el caso de los usados, también repuntaron frente a agosto, con un alza del 12,9%.

Un dato clave es qué tipo de financiación se elige más, siendo las financieras de marca las que ganan terreno en el año como principal canal de crédito prendario, con el 42,6%.

A nivel marcas, Peugeot, Fiat y Citroën fueron las que más patentamientos con financiación registraron.

Ventas de autos con créditos de marcas

El crédito prendario para unidades nuevas sumó 26.266 operaciones en septiembre. La penetración se incrementó frente a agosto, alcanzando el 52,3% del total de patentamientos 0km.

La oferta de crédito de las marcas fue un gran motivador de las ventas de autos, y a pesar de la caída de los patentamientos, esta herramienta se volvió un motor de las operaciones.

Peugeot fue la marca que más vendió con financiamiento.

De acuerdo con los resultados, las Financieras de Marca se mantienen como principal canal de crédito prendario (42,6%), con una ventaja cada vez más ajustada sobre los planes de ahorro (41,2%) y los bancos (13,9%).

Peugeot fue la que más porcentaje de las ventas registró con crédito, con el 74%, seguida por Fiat y Citroën, con el 70% cada una. Se destacan los avances de Ford (+11 p.p.), Toyota (+10 p.p.) y Peugeot (+9 p.p.), mientras que Chery retrocedió (del 40% al 22%).

Ventas de usados con crédito

La composición mensual de ventas con crédito se distribuyó un 69% para 0km y 31% para usados, consolidando en el acumulado anual un predominio del 70,4% frente al 29,6% a favor de las unidades a estrenar.

El crédito prendario para unidades usadas sumó 11.805 operaciones en septiembre, con una suba intermensual del 12,9% y una caída interanual apenas marginal del 0,2%, prácticamente estabilizándose tras varios meses de retrocesos más pronunciados.

La penetración sobre el total de transferencias se incrementó levemente frente al mes anterior, alcanzando el 6,9 por ciento.

En el acumulado del año, la estructura de acreedores sigue mostrando el mismo cambio estructural: los bancos perdieron un rol preponderante, cayendo del 60,1% en 2025 al 34,6% en 2026. Este terreno fue absorbido por canales no bancarios: las Financieras pasaron del 13,4% al 22,9%, las Financieras de Marca del 11,1% al 15,1%, las Mutuales/Cooperativas del 7,5% al 10,5%, y el segmento de Otros del 7,8% al 16,9%.