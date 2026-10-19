Autos 0Km: qué marcas ofrecen créditos a tasa 0% en octubre y cuánto se puede financiar

Los montos que pueden financiarse llegan a $40 millones en algunos casos, con planes de 12, 18, 24 y hasta 36 meses, según marca y modelo

Comprar un auto 0Km en cuotas y sin pagar intereses volvió a convertirse en una de las principales herramientas comerciales de las automotrices. Durante octubre, las terminales renovaron sus promociones de financiación para atraer compradores en un mercado en el que el crédito es cada vez más relevante para cerrar operaciones.

Las propuestas abarcan desde autos compactos hasta SUV, híbridos y camionetas. Los montos que pueden financiarse llegan a $40 millones en algunos casos, con planes de 12, 18, 24 y hasta 36 meses, según la marca, el modelo y la modalidad del préstamo.

Cuáles son las mejores financiaciones para autos, SUV y camionetas

La oferta más amplia aparece en Chevrolet y en el grupo Stellantis, que reúne a Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, DS, RAM y Leapmotor. Ford también se destaca por los montos disponibles para algunas camionetas, mientras que Toyota combina planes a tasa cero con alternativas de financiación más prolongadas.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las promociones: algunas ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 0% con cuotas fijas, mientras que otras utilizan créditos ajustados por UVA. En estos últimos, aunque la tasa de interés nominal pueda ser cero, el capital y las cuotas se actualizan según la evolución de esa unidad.

Ford, hasta $40 millones para comprar una Ranger: Ford ofrece una de las financiaciones de mayor monto del mercado, pues para las versiones de la Ranger equipadas con motor V6, la marca permite financiar hasta $40 millones a tasa 0% en 18 meses. Otras versiones de Ranger y el SUV Everest cuentan con un tope de $30 millones, también en 18 cuotas. En tanto, la Territory Titanium permite financiar hasta $25 millones en 24 meses, mientras que la Territory híbrida (HEV) tiene el mismo monto máximo, pero a 18 meses.

Debe tenerse en cuenta que las condiciones corresponden a las promociones de octubre relevadas para el mercado argentino y están sujetas a disponibilidad, aprobación crediticia y condiciones comerciales. La información de la marca puede consultarse en el sitio oficial de financiación de Ford.

Chevrolet, tasa cero para autos, SUV y camionetas: Chevrolet mantiene durante octubre una oferta amplia que alcanza a buena parte de su gama. Entre las opciones con financiación a tasa 0% aparecen el Onix, Onix Plus, Sonic y Tracker, con plazos de hasta 24 meses, en tanto que para otros modelos, como Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV, la marca ofrece alternativas de financiación sin interés nominal de hasta 18 meses.

Los montos máximos dependen del vehículo y del plazo. En los planes relevados para octubre, por ejemplo, la Tracker puede financiarse hasta $27 millones a 12 meses, mientras que para determinadas versiones de la S10 y la Trailblazer se ofrecen montos de hasta $43 millones en ese plazo. A 24 meses, la Tracker permite financiar hasta $19 millones, y el Onix y el Onix Plus, hasta $20 millones. La diversidad de alternativas permite elegir entre un plazo más corto con mayor monto financiado o una cuota distribuida durante más tiempo. Los detalles se encuentran en la web oficial de Chevrolet Argentina.

Volkswagen, planes para autos, SUV y Amarok: Volkswagen tiene dos esquemas de financiación a tasa cero. A través del programa Financiá+, los modelos Polo, Tera, Nivus, T-Cross, Virtus y Tiguan Life permiten financiar hasta $28 millones a 12 meses, $20 millones a 18 meses o $17 millones a 24 meses, según la versión. La Amarok cuenta con montos superiores: con excepción de la versión Trendline, el máximo informado es de $36,5 millones a 12 meses, $24,5 millones a 18 meses y $16,5 millones a 24 meses.

Para Taos Highline y Bi-Tono, la oferta contempla hasta $15 millones a 12 meses, $20 millones a 18 y $17 millones a 24 cuotas. Volkswagen también mantiene una alternativa a través de su financiera, con hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses para modelos como Polo, Virtus, Nivus, T-Cross, Tera, Taos y Tiguan, entre otros.

En el caso de Financiá+, los importes de las cuotas corresponden al capital financiado y el seguro se cobra aparte. Por eso, el comprador debe revisar el costo total de la operación antes de elegir el plan.

Renault, financiación para Kardian, Boreal, Duster y otros modelos: Renault combina créditos a través de Mobilize Financial Services con ofertas de su canal digital Renault Store. En el primer esquema, el Boreal permite financiar hasta $30 millones a 12 meses y $27 millones a 18 meses. El Kardian cuenta con un máximo de $28 millones a 12 meses, mientras que otros modelos, como Arkana, Duster, Oroch y Kwid, tienen topes diferentes según el plazo elegido.

La oferta también contempla períodos de 24 y 30 meses, aunque los montos máximos financiables se reducen a medida que se extiende el plazo. En Renault Store, algunas promociones con cupos limitados ofrecen financiación en 12 o 18 cuotas fijas para modelos como Kardian, Arkana, Duster, Boreal, Kangoo y Kwid. Debe considerarse que las condiciones cambian según el canal de contratación, el modelo y la versión. Por eso, conviene consultar las promociones y su vigencia en la página oficial de oportunidades de Renault.

Toyota, hasta $30 millones para Hilux y otros modelos: Toyota renovó sus alternativas de financiación con planes a tasa cero y otras líneas con tasas subsidiadas. Para octubre, la propuesta a tasa 0% contempla hasta $15 millones para Yaris y Yaris Cross y hasta $25 millones para otros modelos de la gama, en un plazo de 12 meses. Además, la marca ofrece una línea especial de hasta $30 millones en 18 meses para Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross, según las condiciones de la promoción.

Toyota también dispone de créditos UVA con plazos más largos. Una alternativa lanzada en septiembre permite financiar hasta el 75% del valor del vehículo durante un máximo de 60 meses, con una TNA del 13,9%. Esta opción no es equivalente a un préstamo tradicional a tasa cero, ya que las cuotas se ajustan por UVA. La disponibilidad de cada alternativa debe confirmarse en la red oficial de concesionarios. Los detalles de las líneas de financiación pueden consultarse en el sitio de Toyota Argentina.

Nissan: créditos para Kicks, Sentra, X-Trail y Kait: Nissan ofrece financiación prendaria a tasa 0% para determinados modelos. Kicks, Sentra y X-Trail cuentan con alternativas de hasta $20 millones a 12 o 24 meses, mientras que el Kait dispone de una línea de hasta $18 millones a 12 meses.

La propuesta se orienta a quienes buscan un SUV o un sedán y prefieren financiar una parte del precio sin pagar intereses nominales durante el período promocional. Como en los demás casos, los montos máximos dependen de la versión y de la aprobación del crédito. Antes de cerrar la operación, es importante confirmar con el concesionario las condiciones vigentes, los gastos asociados y el costo financiero total.

Stellantis, financiación para siete marcas: El grupo Stellantis renovó para octubre sus propuestas para Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS Automobiles, RAM y Leapmotor. Entre las alternativas hay créditos a tasa 0%, líneas con tasas subsidiadas y préstamos UVA.

Por su parte, Peugeot y Citroën ofrecen hasta $18 millones a tasa 0% en 18 meses para toda la gama. También disponen de alternativas de mayor monto con tasas positivas y plazos más largos. Para determinados modelos, como Peugeot 408 y 5008, y Citroën C5 Aircross y C4 híbrido, existen líneas especiales.

Fiat permite financiar hasta $24 millones a tasa 0% en 12 meses para su gama general. Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, el monto llega a $28 millones en 18 cuotas. La marca también ofrece créditos UVA a 36 meses con tasa nominal del 0%, sujetos a la actualización del capital por UVA y Jeep tiene una propuesta de hasta $24 millones a tasa 0% en 12 meses para toda la gama. Para Renegade, Compass y Commander, el máximo sube a $28 millones en 18 cuotas. El Compass Sport cuenta, además, con una promoción de hasta $28 millones a tasa cero en 24 meses.

DS Automobiles ofrece hasta $26 millones a tasa 0% en 18 meses, además de líneas con tasas positivas y otras alternativas UVA y Leapmotor, por su parte, dispone de opciones de hasta $18 millones a 18 meses y $24 millones a 12 meses a tasa cero. También tiene una alternativa UVA con tasa nominal del 0% a 36 meses. Para mayor información, las condiciones completas de cada marca y modelo están publicadas en el comunicado oficial de Stellantis Argentina para octubre.

MG se suma con un plan de ahorro de 84 cuotas: MG incorporó una alternativa diferente a los créditos promocionales: un plan de ahorro propio que permite acceder a dos modelos nafteros de la marca mediante un esquema de 84 cuotas. La propuesta se comercializa a través de la red oficial, cuenta con el respaldo del importador EXIMAR y es administrada por INTERPLAN.

El plan, denominado MG PLAN, contempla una modalidad 70/30. Esto significa que el 70% del valor del vehículo se integra mediante las cuotas y que el 30% restante queda a cargo del suscriptor, de acuerdo con las condiciones contractuales y el mecanismo de adjudicación correspondiente.

Los modelos incluidos inicialmente son el MG3 Luxury ICE, un hatchback naftero, y el MG ZS Comfort ICE, un SUV también naftero. Las cuotas de referencia difundidas al lanzamiento equivalen a u$s 224 mensuales para el MG3 y u$s 255 para el ZS. Los precios de referencia informados para esos vehículos son de u$s 21.900 y u$s 23.900, respectivamente.

Qué hay que mirar antes de aceptar un crédito a tasa cero

Una financiación con TNA del 0% no implica necesariamente que el costo final de la compra sea cero. El seguro del vehículo, los gastos administrativos, el patentamiento, los costos de otorgamiento y las condiciones de la operación pueden aumentar el desembolso total. También es importante revisar si la promoción se aplica sobre el precio de lista o sobre el mejor precio negociado con el concesionario. En algunos casos, el comprador puede acceder a un descuento por pago al contado que no sea acumulable con la financiación promocional.

Otra variable es el plazo. Una operación a 12 meses permite cancelar la deuda más rápido, pero requiere afrontar cuotas más elevadas. Extender el crédito a 18 o 24 meses reduce el monto mensual, aunque puede disminuir el capital máximo que la automotriz permite financiar y en los préstamos UVA, además, hay que considerar que las cuotas se actualizan según la evolución de esa unidad. Una TNA del 0% no evita que el importe en pesos cambie con el tiempo.

Cuál es la mejor alternativa para comprar un auto

No hay una promoción que resulte automáticamente más conveniente para todos los compradores. Quien busca financiar el mayor monto posible puede encontrar opciones destacadas en Ford, Chevrolet o algunas marcas de Stellantis. Para un auto compacto, Volkswagen, Fiat y Renault ofrecen alternativas que permiten repartir el pago en cuotas sin interés nominal. Toyota, por su parte, combina créditos a tasa cero con líneas más extensas.

En todos los casos, la clave es comparar el precio final del vehículo, el anticipo, el monto financiado, el valor de las cuotas y todos los gastos asociados. También conviene pedir por escrito el costo financiero total y confirmar la vigencia de la promoción, ya que las automotrices pueden modificar sus condiciones durante el mes.

En un mercado donde las terminales buscan estimular las ventas mediante financiación subsidiada, la tasa cero es una oportunidad para acceder a un 0 km, pero solo resulta realmente conveniente cuando el costo total y las condiciones de compra son mejores que las alternativas disponibles.