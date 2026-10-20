Una marca lanza la "semana de los 0km" con promociones y cuotas en autos y SUV

La marca lanzó una acción bien agresiva para impulsar la venta de autos. Incluye toda la gama y diferentes herramientas según el cliente

Volkswagen lanzó la "Semana de los 0km", una acción comercial que se desarrollará del 19 al 24 de octubre en su red de concesionarios oficiales, con diferentes alternativas para acceder a un 0km.

Dentro de las propuestas se puede optar por financiación a tasa 0%, servicios bonificados y beneficios en seguros, acciones que tienen como finalidad que el cliente pueda acceder a un vehículo nuevo con beneficios adicionales.

La marca ya experimentó este tipo de actividades, como método de incentivo en un momento donde las ventas de 0km están cayendo.

Además, en la marca están transitando un proceso de cambios con el fin de la producción de la Amarok, la camioneta que se produce en Pacheco y que llegará en 2027 en su nueva generación, por lo cual es muy importante mantener al cliente hasta ese momento, siendo que la pick up es uno de los modelos más fuertes de su portfolio.

Qué oportunidades brinda Volskwagen

La iniciativa se enmarca dentro de "Más Volkswagen", la campaña táctica de la marca que reúne diferentes herramientas y beneficios para acercar su gama de productos a más clientes.

El Volkswagen Tera se puede comprar en cuotas a tasa 0 por ciento.

La "Semana de los 0km" estará vigente del lunes 19 al sábado 24 de octubre de 2026 a través de la red oficial de concesionarios Volkswagen.

Las opciones para financiar son las siguientes:

Tera - Tasa 0% en 18 o 24 meses. Monto financiado $13.500.000. Confort 170 TSI

Polo - ofrece Tasa 0% a 24 y 36 meses, con un monto financiado de $14.000.000. Incluye a todas sus versiones.

T-Cross: Tasa 0% a 18 y 24 meses; Monto financiado $13.500.000; Modelos: Trendline AT

Nivus - Tasa 0% a 18 y 24 meses; Monto financiado $13.500.000; Modelos: Trendline, Comfortline, Highline

Virtus - Tasa 0% a 24 meses. Financiá hasta $17.000.000. Modelo: Sense

Amarok - Tasa 0% a 18 y 24 meses, Monto financiado: $15.500.000. Modelos: Todos excepto Trendline

Tiguan - Tasa 0% a 24 meses. Financiá hasta $17.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelo: Life

Taos - Tasa 0% a 18 y 24 meses. Monto financiado $13.500.000. Modelos: Highline

Saveiro - Tasa 0% a 18 meses. Financiá hasta $15.500.000. Beneficios en seguros by Zurich.

Vento GLI - Tasa 0% a 18 meses. Financiá hasta $15.500.000. Beneficios en seguros by Zurich

Créditos hasta 60 meses

Volkswagen también ofrece durante esta semana opciones a 60 meses para cuatro modelos:

Polo en hasta 60 meses. Financiá hasta $18.500.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Robust, Track, Comfortline y Highline

en hasta 60 meses. Financiá hasta $18.500.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Robust, Track, Comfortline y Highline Tera en hasta 60 meses. Financiá hasta $20.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Comfortline y Highline y Outfit

en hasta 60 meses. Financiá hasta $20.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Comfortline y Highline y Outfit Nivus en hasta 60 meses. Financiá hasta $20.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Todas las versiones

en hasta 60 meses. Financiá hasta $20.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelos: Todas las versiones Virtus en hasta 60 meses. Financiá hasta $20.000.000. Beneficios en seguros by Zurich. Modelo: Sense

Bonificaciones en service

Por otro lado, la marca ofrece beneficios para algunos modelos en los services.

Se trata de Polo, Tera, Nivus, Virtus, que se realizan cada 15.000 kms o 1 año, lo primero que se cumpla.

En el segundo y tercer service tienen mano de obra bonificada.