Después de su presentación en Brasil, Stellantis lanzó a la venta el SUV en Argentina. Se posiciona debajo del Renegade. Versiones y motor

Jeep Argentina presentó anoche de manera oficial en Argentina el Jeep Avenger, un modelo para competir en el segmento más chico de los SUV B, disponible en tres versiones y con precios desde $41.990.000, el más accesible de su gama de productos en el país.

Con una estética fiel a la marca, con su parrilla de siete ranuras, buen despeje del piso y líneas rectas, este modelo estrena el motor MHEV, es decir, un híbrido suave que se combina con el ya conocido T200.

La propuesta de Stellantis (grupo que engloba las marcas Jeep, RAM, DS, Leapmotor, Fiat, Peugeot y Citroën), es llegar a nuevos públicos, ya que se trata de la puerta de entrada al mundo Jeep y por eso el precio es el más barato.

Las tres versiones tienen la misma seguridad de serie, con 6 airbags y el mismo motor, diferenciándose por equipamiento, pero todas manteniendo la misma estética y filosofía Jeep.

Diseño, equipamiento y detalles del Avenger

El Jeep Avenger es un producto totamente nuevo que se fabrica en Brasil.

El Avenger se suma a la oferta de SUV más chicos del mercado.

Se ofrece en tres versiones con equipamiento que cambia segíun cada una de ellas.

Jeep Avenger Altitude T200 MHEV: $41.990.000

Jeep Avenger Longitude MHEV: $44.660.000

Jeep Avenger Limited T200 MHEV: $ 47.610.000

La estética es similar, caracterizada por sus líneas rectas desde una mirada lateral, y con sus siete barras en la parrilla que mantienen la esencia Jeep.

La parrilla está iluminada, lo cual hace que de noche llame más la atención. Tiene luces traseras en forma de X y otra característica importante: un buen despele del suelo, de 221 mm, que le permite aventurarse en cualquier terreno, aunque no tiene tracción integral. Este despeje se combina con ángulos de ataque de 22° y de salida hasta 33,9°.

En cuanto a los faros son de LED Matrix, un sistema de iluminación inteligente que incorpora la tecnología de dirección adaptativa (ADB), la cual ajusta automáticamente el haz de luz en tiempo real de acuerdo al recorrido del vehículo, manteniendo la máxima iluminación del camino sin encandilar a otros conductores.

Las llantas son de aleación de 16, 17 y 18 pulgadas, según versión.

Cómo es el Avenger por dentro

Por dentro, el Avenger combina detalles modernos con mucha tecnología y otros más convencionales para facilitar su uso. Tiene un total de 20 pulgadas de pantalla entre la de instrumentos y de entretenimiento, pero también conserva botones físicos.

El nuevo SUV Jeep Avenger tiene pantalla y botones para facilitar el uso.

El sistema de infoentretenimiento es de 10 pulgadas. Viene de serie en todas las versiones y ofrece una interfaz sencilla e intuitiva, controles de aire acondicionado integrados, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Entre sus funciones se incluye el asistente de voz integrado, con inteligencia artificial de ChatGPT.

Cuenta con un sistema de iluminación ambiental de ocho colores para personalizar el interior del vehículo y crear diferentes ambientes según su estilo de conducción y preferencias.

Los asientos se diferencian por una costura especial en su diseño.

Qué motor tiene el Jeep Avenger

El motor es una de las grandes novedades de este modelo. Es turbonaftero 1.0 L de tres cilindros, con 120 CV y 200 Nm de torque. Se combina con un motor eléctrico de 12 V, lo que da paso a una tecnología mild-hybrid o una hibridación suave. La caja es automática.

El motor eléctrico multifuncional asiste de forma inteligente al motor de combustión, generando fuerza mecánica para mejorar el consumo de combustible como energía eléctrica para alimentar el sistema eléctrico estándar del vehículo.

Si bien cuenta con tracción delantera, fuera del asfalto se optimiza su uso con un ángulo de ataque de hasta 22°, ventrales de 21° y de salida de hasta 33,9°, además de una altura libre al suelo de hasta 221 mm.

Tiene el sistema Jeep Selec-Terrain también está presente en las tres versiones con modos de conducción. El sistema permite seleccionar diferentes modos, ajustando electrónicamente la respuesta del acelerador, el comportamiento de la transmisión, la distribución del par motor y el control de tracción, optimizando así el rendimiento del vehículo en una amplia variedad de condiciones de conducción.

El Avenger es más chico que Renegade pero mantiene la esencia Jeep.

Los modos disponibles incluyen Normal (que ofrece una aceleración suave y reactiva para la comodidad diaria), Sport (que proporciona una respuesta inmediata del acelerador y una experiencia de conducción más dinámica) y All Terrain (que ofrece una calibración del control de tracción más firme, optimizada para condiciones que requieren más potencia y poca adherencia).

Precios, planes de ahorro y garantía

El nuevo Jeep Avenger cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros. Los clientes también pueden acceder a los paquetes FlexCare, con la contratación de diferentes tipos de mantenimiento.

Disponible en los siguientes colores: boreal green, snow white, artense grey, grafite grey, carbon black y sunset red, el nuevo Jeep Avenger presenta los tradicionales "easter eggs" de Jeep, pequeños detalles secretos repartidos por todo el vehículo que celebran la historia y el legado de la marca, y que se han convertido en parte del placer de descubrir un Jeep en su totalidad.

Por otro lado, Jeep Avenger se incorpora a la oferta de Jeep Plan con una propuesta diseñada para competir en el segmento B-SUV, el más competitivo en suscripciones de Plan de Ahorro. El plan contempla 84 cuotas bajo modalidad 80/20, con una primera cuota de $360.000 y adjudicación pactada en las cuotas 2, 4, 6, 9 y 12 abonando el 20% del valor del vehículo. Además, como beneficio de lanzamiento, ofrece una bonificación del 50% en el seguro durante los primeros tres meses.

También para su lanzamiento, presente una financiación exclusiva que contempla un monto de hasta $18.000.000 a una tasa del 0% fija en plazos de hasta18 meses.

La propuesta se completa con la Boutique Mopar, donde se pueden encontrar productos oficiales inspirados en el espíritu Jeep.

"Con el Avenger, nos permitimos alejarnos un poco de lo racional, porque es la emoción lo que conecta a la gente con una marca como Jeep. Este auto tiene un valor emocional, de estatus y pertenencia, pero también ofrece un valor racional innegable: practicidad, modernidad y tecnología de vanguardia. Es la traducción perfecta de la esencia Jeep para una nueva era: un auténtico Jeep, moderno, conectado y accesible, que atraerá a mucha gente a nuestra comunidad por primera vez.", afirma Federico Frascaroli, brand manager de Jeep.