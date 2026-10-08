El nuevo SUV Jeep Avenger ya se puede reservar en Argentina con una seña de $500.000

El SUV chico está disponible en tres versiones. Es el primer vehículo electrificado de la marca en el país. Será presentado el 21 de octubre

Ideal para ciudad y aventura, mantiene el ADN Jeep. Ya inició su preventa en concesionarios.

Jeep lanzó el Avenger, su primer híbrido en Argentina. Es un SUV compacto y de entrada.

Jeep anunció la preventa del nuevo Avenger, un SUV de pequeñas dimensiones que se ubica como entrada de gama, por debajo del Renegade, pero que estrena la tecnología híbrida de la marca en Argentina.

Fabricado en Brasil, este modelo cuenta con el ADN aventurero de Jeep, pero al mismo tiempo, tiene características que lo hacen un vehículo bien urbano, ideal para el uso diario.

Disponible en tres versiones, el motor tiene tecnología híbrida MHEV 1.0 Turbo de 120 CV. El Avenger ya se puede reservar en los concesionarios con $500.000, y será presentado al público a partir del 21 de octubre.

Equipamiento del Jeep Avenger

El nuevo SUV mide 4,1 mts de largo, 1,9 mts de ancho, 22º de ángulo de entrada y 33,6º de ángulo de salida.

Todas las versiones cuentan con el motor turbo T200, combinado con tecnología híbrida MHEV de 12V, y transmisión automática CVT de 7 velocidades.

El Avenger estrena tecnología híbrida de Jeep en la Argentina.

Cuenta con un Paquete de ADAS Nivel 2; 6 airbags, frenado autónomo de emergencia, Faros Matrix Led Vision y ChatGPT integrado.

Por dentro se destaca por la posición de manejo elevada, al igual que la consola central, ubicada con una altura cómoda para que el conductor no desvíe su mirada del volante. Las llantas son de 16 a 18’’ (según versión); tiene freno eléctrico de estacionamiento y techo solar panorámico.

En tecnología, cuenta con un sistema multimedia de 10 pulgadas, arranque sin llave, sensores de estacionamiento traseros, cámara y cuadro instrumental digital de 7 pulgadas en las versiones de entrada de gama y de 10.2 en la full.

El nuevo Jeep Avenger fue desarrollado para la región

Desarrollado por Stellantis en América del Sur y fabricado en el Polo Industrial de Porto Real, el Avenger es el primer vehículo Jeep electrificado que se comercializará en Argentina.

Este SUV fue lanzado en el mundo en el año 2023 y ya es un éxito en los 70 países donde se comercializa.

Versiones del nuevo Jeep Avenger que ya se puede reservar.

Los equipamientos del modelo se refuerzan con un paquete ADAS de nivel 2, Faros Matrix Led Vision, ChatGPT integrado y un tamaño que se adapta a la realidad del cliente urbano.

Según la marca, se destaca por su diseño funcional, la nueva parrilla de siete barras, practicidad combinada con alta calidad y tecnología orientada al confort y la seguridad, características propias del ADN de la marca.

"Hoy, nos encontramos lanzando la preventa del Jeep Avenger. El concepto que define a este modelo es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural del hatch al universo de los SUV. Y, para muchos otros, será su primer Jeep en la vida: la puerta de entrada a una historia que comenzó en 1941 y se transformó en una pasión global. Con este Jeep Avenger, vamos a expandir la cobertura de mercado que hasta hoy ofrecíamos, conquistando sin dudas nuevos clientes", comentó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep Argentina.