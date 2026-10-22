El CEO de Stellantis despejó dudas sobre el cierre de fábricas de autos en Argentina

Durante la presentación del Jeep Avenger en Jujuy, el número uno del grupo que tiene 8 marcas en el país se refirió a la competitividad del sector

Tras la revelación oficial del nuevo Jeep Avenger en la Argentina, en un evento que se realiza en Purmamarca, Jujuy, el número uno de Stellantis en el país, Martín Zuppi, se refirió a las declaraciones del CEO regional, Herlander Zola, que mencionó en una conferencia con periodistas de su país la posibilidad de cerrar plantas en Argentina.

En una rueda de prensa, Zuppi dijo que los dichos fueron sacados de contexto y aclaró: "La realidad es que cualquier planta de cualquier industria puede cerrar si vos no sos competitivo y no tenés mercado. Si tuviera una panadería y me preguntaran si el año que viene voy a cerrar, mi respuesta es que si vendo bien, no cierro. Es algo que pasaría con una panadería, con un restaurante, con una planta o con un hotel. La posición nuestra es que nosotros seguimos trabajando. A mí me parece que parte de la declaración de Zola en Brasil la cortaron y la sacaron un poco de contexto. No hay nada oculto. Hay continuidad productiva tanto en El Palomar como en Ferreyra.

Sin embargo, la situación de El Palomar, donde se fabrica Peugeot 208 y 2008, no es la misma que en Ferreyra, donde el Fiat Cronos, FIat Titano y Ram Rampage, tienen un mejor desempeño. Algunas paradas de planta, una producción que se sostiene con ventas locales y pocas exportaciones, también sembraron especulaciones en Argentina.

Pero Zuppi las descartó: "Es la misma incertidumbre de cualquier planta en Argentina. Hoy tenemos un mercado que está en retracción y que tenemos que ser competitivos para poder exportar nuestra producción. En unas semanas vamos a estar inaugurando la nueva Planta de Motores en Córdoba y seguimos produciendo cinco modelos en las dos plantas. Ni hoy somos los peores del grado ni antes fuimos los mejores. Está claro que podés tener aumentos y bajas de producción, suspensiones productivas o cambios en los volúmenes de producción. Pero es algo que le pasa a Stellantis en Argentina, en Brasil, en España y a cualquier terminal en el mundo. No hay que buscar fantasmas", sintetizó.

La falta de competitividad en la industria argentina

En medio de estas declaraciones, la competitividad volvió a ser el foco de la charla, ya que tanto los problemas de las terminales argentinas, como un mercado abierto con más rivales, vuelven a poner la mirada en algunos problemas del sector que hacen perder eficiencia.

Como principales problemas para competir, y donde hay que hacer foco, Zuppi citó a la alta carga fiscal, el tener que estar mirando todo el tiempo el tipo de cambio, y la balanza comercial con Brasil, que es clave por ser el principal socio argentino, y no puede fallar.

A estos temas agregó: "La falta de competividad en Argentina preocupa porque la industria automotriz argentina está enfocada en la exportación. Para que una planta sea rentable tiene que exportar más del 50% de su producción. Por eso hoy Ferreyra tiene una posición un poco más holgada porque exporta a Brasil los Cronos, Titano y Dakota. En El Palomar exportamos un menor volumen a Brasil, pero se compensa con la buena performance que tienen los 208 y 2008 en el mercado interno argentino. Siempre tenés que trabajar la competitividad de toda tu cadena de valor".

Sobre la posibilidad de unificar las producciones en el país en una sola planta, trasladando, por ejemplo, las operaciones de El Palomar a Córdoba, Zuppi dijo que no pensaron en esa medida, sino que ponen el foco en buscar las mejores configuraciones para sostener la producción. Por ejemplo, en el caso de 208, de venderse las versiones más equipadas, hoy se venden muchas de entrada de gama. Esos temas concentran la atención.

Cómo impacta la llegada de las marcas chinas al país

Otro tema que ocupó gran parte de la charla fue la llegada de los rivales chinos al país, donde Stellantis (que recordemos tienen 8 marcas: Fiat, Jeep, RAM, DS, Peugeot, Citroën, Leapmotor) también está presente con Leapmotor.

En este sentido, Zuppi dijo que la llegada de nuevos rivales no es una amenaza, sino una oportunidad. Y agregó que ellos mismos compiten con su marca y en el futuro podrían llegar modelos de otras marcas del grupo fabricados en China.

El Jeep Avenger se presentó en Purmamarca y ya está a la venta.

En este sentido, no descargó incorporar otros vehículos de Peugeot y también lo hicieron durante la presentación con Jeep, al admitir que en un futuro más modelos de la marca fabricados en ese mercado pueden llegar al país.

"Nosotros desde Stellantis somos parte de esa transformación con nuestra marca Leapmotor que ya lanzó dos modelos a la venta en Argentina y que ya anunció más lanzamientos para el 2027. Nos brinda la oportunidad de ampliar nuestro portafolio de marcas y nuestra oferta de productos. En Stellantis somos una empresa abarcativa, en el sentido de que siempre buscamos llegar a más mercados o con más productos. Claramente que hay momentos en que una marca es más competitiva y puede sacar mayor beneficio del contexto que otra".

Ahora, ¿qué pasará en la competencia de sus propios productos chinos, que son más baratos y con más tecnología, con los de sus otras marcas?¿ Existe la posibilidad de una canibalización?

"Sí, pero la posibilidad de canibalización es menor en comparación a la oportunidad de crecer en participación de mercado como grupo", dijo Zuppi. Es la fortaleza que nos brinda tener 300 puntos de atención a clientes en todo el país, del cual se benefician todas las marcas del Grupo Stellantis. Pero es cierto que Leapmotor hoy tiene una ventaja competitiva que no tienen otras marcas de Stellantis, que es un subsidio del Estado chino a la industria automotriz local. Por eso los productos llegan a nuestro mercado con dos argumentos que sorprenden a los clientes: tecnología y precio".

La llegada de Avenger y los planes para Jeep

Sobre la llegada del nuevo SUV, desde Stellantis recalcaron que es una forma de abrir la marca a nuevos clientes, así como en 2015 lo hicieron con el Renegade. Es un modelo pensado para parejas jóvenes, para aquellas familias pequeñas y también para las parejas con el "nido vacío", ya más grandes y con los hijos fuera de casa. Otra opción es para aquellas familias que tienen dos vehículos, que esta sea la segunda opción.

Por otro lado, es una oportunidad para recuperar mercado, ya que la marca viene cayendo en ventas en un contexto que también está arrojando resultados negativos.

En este sentido, Zuppi, durante la presentación del Avenger, dijo que el año cerrará con números en baja, pero con más de 500.000 unidades vendidas, lo que deja al 2026 como uno de los mejores períodos de los últimos 6 años.

En 2025 se vendieron 579.794 unidades y este año se esperan 515.000. Entre 2020 y 2024 apenas se superaron las 400.000.

En cuanto a la marca y el grupo, recalcó que están fuertes con un line up de producción regional, con el Avenger, Renegade, Compass y Commander.

Por otro lado, tienen un liderazgo en ventas con plan de ahorro, el Fiat Cronos es el top 2 en patentamientos (y representa el 70% de las ventas del B sedán); y el Peugeot 208 es líder en el B hatch.

En este escenario, el foco está puesto en seguir creciendo con cada una de las marcas del grupo, de forma independiente. Ninguna reemplaza a otra,