Voge 900 DSX: así es la moto maxi trail full equipada por $20 millones

Es una de las motos de Voge más completas. Tiene confort para largos caminos y buen agarre y equipamiento para manejo off road. Cómo se siente

El mercado argentino de motocicletas de media y alta cilindrada atraviesa un momento de intensa competencia, especialmente en el codiciado segmento de las maxi trail.

Con valores de referencia que rondan los 20 y 22 millones de pesos, los usuarios buscan opciones que equilibren versatilidad, tecnología y un costo competitivo.

En este escenario, la Voge 900 DSX se posiciona como una de las protagonistas indiscutidas, generando gran expectativa por su nutrido equipamiento de serie.

Nos subimos a esta moto y recorrimos distintos caminos por ruta, tierra y ciudad para conocer sus prestaciones.

Ficha técnica y comportamiento dinámico

Ya desde la ficha técnica, la Voge 900 DSX impone respeto. Tiene un motor de 2 cilindros que entrega 95 caballos de fuerza y 95 Nm de torque. Al llevarla al terreno práctico, estas cifras se traducen en una respuesta inmediata y contundente.

En el camino off-road, al activar el modo enduro y pararse sobre los estribos, la moto ofrece una excelente posición de ataque.

Esto se complementa con las suspensiones Kayaba, totalmente regulables, que transmiten solidez y firmeza en terrenos blandos, brindando confianza para acelerar. A su vez, cuenta con un equipo de frenos firmado por Brembo, combinado con un ABS desconectable, que permite una gran precisión en la entrada de curvas.

En ruta y autopista tiene otro comportamiento. Sobre el asfalto, la moto demuestra un andar sumamente confortable.

Incorpora elementos propios de segmentos superiores que en este momento son de utilidad: parabrisas regulable, control crucero, puños y asientos calefaccionados, además de una pantalla TFT de 7 pulgadas con excelente visibilidad.

Los modos de conducción también cumplen una buena función en este escenario y son bien diferenciados. Son tres modos más, además del Enduro, que se disfrutan en ruta: Sport, Road y Rain.

Diseño y equipamiento full de serie en la moto

Si bien la parte mecánica y su andar captan toda la atención, la estética de esta moto es atractiva. Además, uno de los puntos más elogiados de la Voge 900 DSX, es que prácticamente no requiere accesorios adicionales para salir a rutear.

Su imagen es de gran tamaño, aunque con un asiento más bajo que otros rivales. Mide 2314 mm de largo, por 873 mm de ancho y 1379 mm de alto. La altura del asiento es de 825 mm y tiene una distancia entre ejes de 1580 mm. El despeje del suelo es de 190 mm y pesa 198 kg.

La Voge 900 es una moto lista para el off road y la ruta.

Trae de fábrica defensas completas, cubre cárter, caballete central, iluminación full LED, conectividad, control de presión de neumáticos en tiempo real e incluso una cámara frontal integrada para grabar las travesías.

La cubierta delantera es Pirelli Scorpion Trail II 90/90-21; y la trasera Pirelli Scorpion Trail II 150/70-17.

Comparativa frente a la competencia

Dentro de la franja de los $20 millones, la competencia es feroz. Pero esta Voge 900 tiene una gran ventaja, ya que rivaliza con opciones de marcas tradicionales europeas y asiáticas que suelen ofrecer menor nivel de equipamiento de serie, obligando al usuario a invertir cifras adicionales en defensas, valijas o accesorios de confort.

En este caso, la propuesta de esta moto china maxi trail radica en ofrecer una relación precio-producto imbatible, equiparando prestaciones mecánicas y tecnológicas de alta gama a un costo final notablemente más accesible.

Es por eso que, entre las grandes ventajas de comprar esta moto, la relación precio-producto y el nivel de equipamiento full de serie se destacan como excepcionales.

También se complementa con el motor potente (95 CV) con excelente respuesta, y tecnología avanzada: IMU de 6 ejes, radar de ángulo muerto, cámara integrada y control crucero, entre otros.

Enter los puntos a mejorar, la autonomía puede quedar algo justa para viajes muy largos debido a su tanque de 17 litros.

La ergonomía para pilotos de más de 1,85 metros puede resultar chica, al hacer contacto las rodillas con el tanque.

El tacto del acelerador a muy bajas revoluciones podría ofrecer mayor progresividad.

Pero como resumen, la Voge 900 DSX demuestra que es posible combinar rendimiento, aventura y confort sin comprometer la billetera. Equilibra con solidez el mundo off-road y el turismo rutero, plantándose firmemente frente a competidores consagrados y consolidándose como una de las opciones más racionales y atractivas del mercado actual.