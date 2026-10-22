El modelo regresa al país con un motor de 115 cc, ideal para uso diario. Además se puede comprar con Plan de Ahorro. Los detalles y en qué cambió

El mercado de las motos de tipo CUB en Argentina atraviesa un momento de mucho dinamismo. En este escenario de alta demanda por soluciones de movilidad urbana prácticas y más económicas, Yamaha concretó uno de los anuncios más esperados del año: el lanzamiento oficial de la nueva Crypton Finn.

El modelo emblemático de la marca regresó totalmente renovado al mercado para competir con un nutrido grupo de rivales tanto en marcas como en precios, apoyada en su histórico legado de confiabilidad y con una gran evolución en tecnología, diseño y seguridad.

La presentación oficial se llevó a cabo en un evento realizado en Origami Costanera. Durante el encuentro, se detalló cómo es la nueva moto, el precio y las opciones de financiación para comprarla a largo plazo.

Por otro lado te contamos cuál es su gran rival y cuánto sale esta moto.

Como es la nueva moto de Yamaha

El cambio más radical y celebrado de esta nueva generación de la moto de Yamaha se encuentra en su apartado mecánico y tecnológico.

La Crypton Finn incorpora un moderno motor de 115 cc alimentado por inyección electrónica.

La nueva CUB de Yamaha suma inyección electrónica.

Esta incorporación permite optimizar el consumo, una combustión mucho más eficiente, y gastar menos combustible, especialmente, en el uso urbano diario.

Otra de las mejoras tiene que ver con la respuesta en frío: se acabaron los problemas de arranque en las mañanas invernales, logrando una puesta en marcha inmediata y suave.

También requiere de un menor mantenimiento, ya que la gestión electrónica disminuye la necesidad de intervenciones periódicas y puesta a punto, garantizando una mayor vida útil de los componentes internos.

No obstante, fiel a la practicidad que caracteriza a la marca y atendiendo a las preferencias de los usuarios que priorizan la simplicidad, Yamaha decidió mantener un elemento clásico y muy valorado: el arranque por patada complementario, un mecanismo que aporta una cuota extra de confianza y versatilidad en el día a día.

Seguridad y equipamiento de la Crypton Finn

Junto con las novedades mecánicas, la nueva moto cuenta con un tablero totalmente digital, que permite tener una lectura clara y moderna.

Estrena faro central de LED y sistema de frenos unificados (UBS). Este permite distribuir la fuerza de frenado entre ambos ejes de manera equilibrada.

En detalles, el motor es monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire, de 114 cm³. La alimentación es inyección de combustible. Tiene embrague húmedo, centrífugo, de zapatas y multidisco.

El arranque es eléctrico y a pedal, con transmisión con 4 velocidades

Cuánto sale la moto Yamaha Crypton Finn

La nueva moto llega al mercado con un precio de lista al contado en octubre de 3.690.000 pesos.

La nueva Cripton tiene un frontal con su luz led más llamativo.

A su vez, se puede comprar con el Yamaha Plan de Ahorro: permite financiar el 100% del valor de la unidad en hasta 60 cuotas accesibles desde $74.299, sin anticipo. La moto cuenta con una garantía de 5 años.

La gama de colores elegidos para su desembarco contempla tres opciones: azul, bordó y negro.

En cuanto a la competencia, el segmento de las motocicletas tipo cub (110 cc) representa históricamente el mayor volumen de patentamientos en Argentina. Dentro de este tablero, la nueva Yamaha Crypton Finn entra a competir directamente contra pesos pesados consolidados:

Honda Wave 110S es su gran rival, la indiscutida líder histórica en volumen de patentamientos. Su gama de precios hacia octubre de 2026 parte desde los $3.529.700 (versión tambor) hasta superar los $4.020.800 (versión disco). Esta ya fue reemplazada por la Biz, que Honda también revivió en el país.

Otras opciones del segmento son la Zanella ZB, Motomel Blitz y Corven Energy). Son opciones de entrada con valores inferiores, pero la propuesta de Yamaha juega en otra categoría de calidad, durabilidad y garantía oficial.