Stellantis suspende fabricación de pick-ups en Córdoba por caída en la demanda

La caída del mercado regional obligó a la compañía a interrumpir la producción de camionetas en Córdoba por falta de ventas hasta enero

Stellantis confirmó que suspenderá durante siete semanas la producción de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Ferreyra, Córdoba. La medida responde a la caída de demanda en los mercados de la región.

El parate no será breve. La automotriz extenderá la suspensión por casi dos meses, según confirmó la propia compañía a través del sistema de programación que comparte con su red de proveedores.

El freno en las líneas de montaje afecta a toda la cadena de valor autopartista, que debe readecuar su planificación ante la falta de pedidos para estos modelos de vehículos pesados.

La Fiat Titano ya no se produce desde comienzos de octubre. Ese momento marca el inicio formal de un bache temporal que golpea directo a los suministros de toda la cadena.

Los operarios afectados volverán a la actividad durante la segunda quincena de enero. Stellantis busca así ajustar sus niveles de stock y aguardar una eventual recuperación de pedidos para el primer trimestre del próximo año.

Qué pasa con el Fiat Cronos, el modelo más vendido

El Fiat Cronos, también fabricado en Ferreyra, mantiene su ritmo de producción sin cambios estructurales. La línea de este sedán no sufrirá alteraciones más allá del período de vacaciones estivales.

El Cronos solo frenará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero por el receso programado, pero continuará con su volumen habitual antes y después de esas fechas.

Este contraste entre modelos evidencia la fuerte segmentación del mercado. Mientras las pick-ups sufren un freno abrupto, el auto más vendido de la marca mantiene su marcha.

El contexto de incertidumbre que rodea a Stellantis en Argentina

La suspensión llega poco más de un mes después de la polémica declaración de Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica. El ejecutivo no descartó explícitamente el cierre de las plantas de Córdoba y Buenos Aires.

Esas palabras generaron revuelo en el sector y encendieron alarmas entre trabajadores y proveedores. La conducción corporativa tuvo que salir a bajar el tono de las especulaciones.

Desde la firma negaron de forma rotunda que esté bajo evaluación una medida de cierre o desinversión, buscando llevar tranquilidad ante la preocupación generalizada.

El número uno de Stellantis en el país, Martín Zuppi, se refirió a las declaraciones del CEO regional, Herlander Zola, que mencionó en una conferencia con periodistas de su país la posibilidad de cerrar plantas en Argentina.

En una rueda de prensa, Zuppi dijo que los dichos fueron sacados de contexto y aclaró: "La realidad es que cualquier planta de cualquier industria puede cerrar si vos no sos competitivo y no tenés mercado. Si tuviera una panadería y me preguntaran si el año que viene voy a cerrar, mi respuesta es que si vendo bien, no cierro. Es algo que pasaría con una panadería, con un restaurante, con una planta o con un hotel. La posición nuestra es que nosotros seguimos trabajando. A mí me parece que parte de la declaración de Zola en Brasil la cortaron y la sacaron un poco de contexto. No hay nada oculto. Hay continuidad productiva tanto en El Palomar como en Ferreyra.

Sin embargo, la situación de El Palomar, donde se fabrica Peugeot 208 y 2008, no es la misma que en Ferreyra, donde el Fiat Cronos, FIat Titano y Ram Rampage, tienen un mejor desempeño. Algunas paradas de planta, una producción que se sostiene con ventas locales y pocas exportaciones, también sembraron especulaciones en Argentina.