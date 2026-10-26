Es motopartista, abastece a más de 3000 clientes y también fabrica motos. Su experiencia con las electrificación y cómo enfrenta a los chinos

Okinoi es una fábrica de motos y partes con base en Córdoba. Con más de 60 años de historia, supo reinventarse, adaptarse al paso del tiempo y competir en diferentes escenarios, hasta encontrarse hoy frente a los nuevos rivales que invadieron el mundo, los fabricantes chinos.

Mientras tanto, la compañía sigue innovando y creciendo. Se fortaleció como productora de partes para motos, con más de 20 marcas comercializadas y 10 unidades de producción entre cascos, coronas, piñones e inyección de plásticos, entre otras; tiene una fábrica de 30.000 m2; y con su experiencia como motopartista pensó en el desarrollo del producto final y se arriesgó a fabricar motos.

Hoy, Okinoi es uno de los fabricantes de "dos ruedas" de la industria nacional que participa en diferentes segmentos y hasta produce modelos eléctricos.

Con toda su experiencia y con el legado de su abuelo, más los conocimientos de su padre, Agustín Visokolskis, director ejecutivo de la compañía, pasó por iProfesional y se refirió al presente y futuro de la marca, donde además de repasar los temas de actualidad hizo hincapié en un tema clave que es la movilidad eléctrica.

Motos eléctricas: por qué el cambio "no arranca"

La venta de motos crece hoy en la Argentina más del 40%. Mucha gente está experimentando esta forma de moverse por primera vez, o está aprovechando para saltar a unidades más grandes como nuevos desafíos.

En este contexto, Okinoi, fabricante local, vende distintos modelos, y aunque su larga trayectoria tiene que ver con ser un gran proveedore de otros productores, así como abastecedor de repuestos, tiene conocimiento de sobra para analizar el mercado.

Agustín Visokolskis, director ejectutivo de Okinoi, y dos de sus productos.

Con 8 modelos de motos a combustión y 4 eléctricos, para Agustín, el momento actual es de gran esplendor en cuanto a venta de motos, con mucha oferta y con el financiamiento como herramienta clave del crecimiento. SIn embargo, donde Visokolskis no ve mucho futuro es en el segmento de motos eléctricas, que también fabrican en su planta de Córdoba, pero donde las variables a tener en cuenta no son las mismas que al hablar de autos eléctricos.

"El problema está en la ecuación económica de las motos eléctricas. La batería puede representar cerca del 80% del costo de la moto y, por su tamaño, no siempre resuelve el problema de la autonomía. Ese es el gran problema", comentó el directivo. "Por otro lado, son modelos caros, que no se llegan a amortizar". explicó.

En este contexto, pensar en la movilidad eléctrica en las dos ruedas no es una solución, mientras que cuando se habla de autos es un tema que está en auge y que, más allá de la infraestructura del país, las marcas vienen apostando.

Mientras tanto, más allá de que Okinoi tiene algunas propuestas, sigue con los modelos a combustión como herramientas ideales para cubrir la mayor parte de la demanda.

La industria nacional frente a la apertura comercial

Más allá de las motos, donde Okinoi juega fuerte es en la fabricación de componentes, y en este ámbito también debe competir con nuevos jugadores y productos importados.

"Hoy un consumidor puede pedir un repuesto directamente a China, algo que modifica la cadena de valor y obliga a repensar la comercialización. El tema es cómo se adapta una fábrica argentina para competir en un mercado más abierto", explicó.

En este contexto, comenzaron a experimentar nuevos canales de venta, para hacerlo de forma directa con el cliente a través de internet. "La venta por internet cambia la relación con el cliente y puede obligar a intensificar el desarrollo comercial, la disponibilidad de productos y la logística. El comercio electrónico cambió la forma de negociar", explicó.

Como resultado, en Okinoi dieron el salto hacia una almacén inteligente. Con una gran inversión, eficiencia y modernización. Para ello se optimizó la gestión, se redujeron tiempos de trabajo y acortaron los procesos. De esta forma, se logró más eficiencia frente a la demanda.

Qué espera la empresa del mercado de motos

Más allá de la nueva realidad del mercado argentino, y con el foco puesto en el motopartismo, en Okinoi saben que las motos de baja cilindrada, de precios accesibles, son una buena herramienta para llegar a los consumidores. Hoy, el segmento CUB representa el mayor porcentaje de ventas, con valores de unidades que rondan los $1.400.000.

A esto se suma el financiamiento, que permite acceder a unidades por cuotas mensuales de 150.000 pesos.

El peso de las motos de baja cilindrada y el financiamiento abre nuevos horizontes. Esto es clave para una industria nacional, donde, a pesar de la competencia, hay muchas herramientas para competir.