Harley Davidson SP440: así será la moto económica de u$s7.000 que lanzará la marca

Es una de las marcas más emblemáticas del sector, y hablar de precios baratos es pensar en más de u$s30.000. Repasamos su modelo de entrada de gama

Harley Davidson es una marca icónica del mundo de las motos, con sus típicos modelos que se consagraron a lo largo de todo el planeta.

Para acceder a este sector, que tiene desde un look de ropa hasta un estilo de vida único, quienes duden sobre cuál elegir pueden consultarel test de 10 preguntas para comprar la moto ideal, mientras que los precios accesibles de la marca arrancan en un valor elevado: el modelo más barato en Argentina es el Street Bob, y sale 34.500 dólares.

La oferta de productos se compone con una amplia línea donde los valores pueden superar los 100.000 dólares.

Sin embargo, la marca está buscando llegar a un público más amplio, y para eso, una moto que ya se vende en india, accesible, está cada vez más cerca de otros mercados, con el fin de ampliar el target. Y su valor podría rondar entre los u$s7.000 y los 10.000 dólares.

Se viene una Harley-Davidson barata: cómo es

El primer paso ya está dado y Harley-Davidson registró las siglas SP440, confirmando que su gama de acceso está en marcha.

El proyecto, conocido internamente como "Back to Bricks", apunta a una moto de 440 cc, 27 CV. Para la marca es un cambio histórico, ya que nunca participó de esos segmentos.

La Harley más accesible tiene un precio desde 34.000 dólares.

La futura Harley barata se apoya en la Harley-Davidson X440, desarrollada junto al gigante indio Hero MotoCorp y ya vendida en Asia.

El motor es un monocilíndrico de 440 cc con 27 CV y 38 Nm de par motor, lejos de los 1800 cc que usa habitualmente. Está pensada para el uso urbano y la ruta tranquila, no para las prestaciones de una Softail o una Touring.

Por qué Harley-Davidson busca captar a motociclistas jóvenes con motores más chicos

El nuevo proyecto de Harley-Davidson tiene que ver con un cambio de perspectiva de la marca. Los últimos años no fueron buenos, el cliente envejece, las nuevas generaciones miran motos más chicas y accesibles, y la competencia crece.

La X440 que ya se vende en Asia y es una buena estrategia para llegar a nuevos clientes, pero también sería una oportunidad para crecer.

La marca entendió que el plan "Back to Bricks" apunta a captar nuevas generaciones de motociclistas que no necesitan 1.800 cc para sentir que tienen una Harley.

Caída de ventas de Harley Davidson en el mundo

Harley-Davidson atraviesa un periodo de transición y reestructuración frente a una marcada caída en sus ventas globales y el envejecimiento de su base de clientes, aunque muestra ligeros signos de estabilización en Norteamérica.

En 2025, las ventas minoristas globales de motos cayeron 12% (unas 132.500 unidades), acumulando un descenso del 32% respecto a 2021.

Mientras Norteamérica muestra algunos indicios de recuperación, el mercado europeo sigue siendo un obstáculo fuerte debido a políticas arancelarias y costos elevados. La división eléctrica LiveWire también ha registrado pérdidas importantes.

La compañía anunció una nueva dirección estratégica llamada RIDE enfocada en la experiencia de montar y la cultura de la marca.

Justamente, para reconquistar al público joven que no puede pagar sus modelos de alta gama, Harley-Davidson está preparando una gama de entrada más económica (por debajo de los 7.000 euros), como el futuro modelo SP440 basado en la plataforma X440 desarrollada junto con Hero MotoCorp (plan denominado "Back to Bricks").