Las 10 preguntas clave que debés hacerte para saber qué tipo de moto comprar

La compra de la moto se hace con los ojos o el bolsillo, pero es clave tener en cuenta que existe una relación con quién sos y cómo sentís un modelo

El crecimiento del uso y en las ventas de motos no se detiene en el país. De hecho, los patentamientos ya superaron en un 40% al período enero-septiembre de 2025, según el informe mensual de de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

La tendencia está impulsada por dos tipos de consumidores: el que la usa para trabajar o para moverse en el día a día; o el que le tomó el gustito a las escapadas en dos ruedas durante los fines de semana o en viajes programados de larga estadía.

En estos casos, para elegir una moto, no basta con enamorarse de una ficha técnica, de su estética o de los comentarios de amigos. Lo que puede suceder, en estos casos, es que al poco tiempo de tenerla empiecen a surgir consecuencias inesperadas. O duele la cintura por la posición de manejo; o el motor calienta demasiado en el centro; o sacarla del garage es tan pesado como un entrenamiento olímpico.

El error de base es creer que se elige una moto con los ojos o con el bolsillo. La selección de las motos más vendidasdemuestra que no hay un modelo único para cada usuario sino que sentirla y manejarla es clave para la elección, y esa decisión también cambia con el paso del tiempo.

¿Qué moto soy? El test de las 10 preguntas

Para hacer el test hay que tener en cuenta el dinero para invertir; el cuerpo de cada motociclista; y el uso real que se le dará a la moto. En base a ello hay 10 preguntas básicas que se deben responder antes de hacer una elección. Las mismas fueron el resultado de una charla con vendedores, usuarios de motos, y la experiencia propia.

La elección de una moto depende del tipo de uso que el usuario vaya a darle.

1. ¿Qué porcentaje de tu semana real pasa entre el tránsito pesado y qué porcentaje en ruta abierta?:

Es importante porque condiciona el peso, la agilidad, la temperatura del motor y el consumo. Comprar una mole rutera para hacer 5 km de embotellamiento diario es una tortura.

2. Cuando hacés un viaje corto o un fin de semana, ¿lo que más te agota es la espalda, las piernas, las muñecas o la cabeza por el viento?: Esto es clave porque define la ergonomía exacta que necesitás (posición de manejo, altura del manubrio, protección aerodinámica y mullido del asiento).

3. ¿Cómo te llevás con la tierra, el ripio y los pozos profundos de la calle?: Las preferencias dividen los segmentos entre naked, scooters, sport, ruteras puras o el mundo trail / dual-sport. Si la tierra te da pánico o esquivás los caminos rotos a toda costa, una adventure alta y pesada no es lo tuyo.

4. Si se te cae la moto sola en medio de la calle o en un terreno flojo, ¿podés levantarla vos solo sin dañarte la cintura?: El centro de gravedad y el peso en orden de marcha (kilos reales con tanque lleno) son críticos. La moto te tiene que obedecer a vos, no vos a la moto.

Si la moto es muy pesada, el usuario debe pensar si podrá levantarla si se cae.

5. ¿Qué te importa más: la patada de aceleración en baja (torque), la velocidad final en ruta, o la economía absoluta de combustible?: Define la cilindrada y la arquitectura del motor (monocilíndrico picante, bicilíndrico viajero, tetra chillón, etc.).

6. ¿Sos de los que hacen el mantenimiento básico (cadena, aceite, filtros) en el garage o preferís llevarla al taller y no tocar una tuerca?: Es muy importante porque hay motos muy tecnológicas, electrónicas o con carenados hiper complejos que requieren instrumental específico, frente a fierros más nobles, carburados o de mecánica simple y directa.

7. ¿Viajás solo el 90% del tiempo o casi siempre salís con acompañante?: Cambia radicalmente el despeje, la potencia necesaria, las suspensiones traseras, el espacio del asiento y la capacidad de carga.

8. ¿Te importa lo que proyecta la estética de la moto frente al resto o te guía 100% la funcionalidad?: Define el estilo de la moto. Acá entran las custom, las cafe racer, las neo-retro o las deportivas pisteras. La moto también es una extensión de la identidad visual de cada uno.

9. ¿Qué tipo de velocidad te hace sentir vivo: doblar ágil en una curva cerrada de montaña o estirar los cambios en una recta interminable?: Define la geometría del chasis, la distancia entre ejes y el reparto de pesos que vas a disfrutar más.

Para ruta, pista o enduro, esta decisión será esencial para la elección de una moto.

10. Si te equivocás en la compra y a los seis meses te das cuenta de que la moto te queda chica, te incomoda o no es lo que esperabas, ¿te es fácil cambiarla o te casás con el vehículo por varios años?: Define el nivel de 'riesgo' al elegir un segmento de nicho o una marca poco común frente a ir a lo seguro con modelos de alta rotación en el mercado de usados.

Cómo cambia el perfil del motociclista según el uso y la experiencia

Nadie empieza con las mismas mañas en una moto, sino que muchas veces surge la compra por necesidad de movilidad urbana, buscando economía y agilidad; después se descubre el placer de una escapada de fin de semana, "te pica el bicho del viaje largo", o de golpe te das cuenta de que la tierra y el ripio te llaman más que el asfalto de la autopista.

El motociclista evoluciona. Cambia de etapa, gana oficio, pierde miedos o se vuelve más mañoso con la comodidad.

Por eso, casarse con la idea de que 'esta es la moto de mi vida' muchas veces frena el disfrute.

Cambiar de moto, equivocarse, vender y probar otro segmento no es un fracaso: es parte natural de encontrar tu verdadera forma de viajar.

Antes de poner la plata arriba de la mesa y arriesgarse a comprar, estas preguntas pueden ayudar a definir dudas sobre el perfil, cilindrada, postura y estilo de moto que te representan.